Hay centros CAIF en el país en que la concurrencia no llega al 50%

Salto es la excepción

La última vez que estuvo en Salto, el Vice Pte. de INAU Aldo Velázquez dejó en claro que la institución necesita un cambio profundo en la gestión interna porque la burocracia atrasa el avance de su marcha. Decía en aquella oportunidad que al INAU las bufandas llegan en verano, ilustrando así su opinión de que en materia de gestión se está con un atraso de 30 años.

Esto lo manifestó públicamente ante el Presidente de la República Luis Lacalle Pou en su llegada a Salto la semana pasada, y ante el Presidente del INAU Pablo Abdala cuando participaban de la inauguración del CAIF en barrio La Amarilla.

Allí Velázquez afirmó que no en todo el país los CAIF tienen una concurrencia como se anhelaría y que INAU debe saber a ciencia cierta el número de niños que responden a esta herramienta que genera mucho presupuesto.

Después de celebrar la inauguración del CAIF Nueva Esperanza, dijo que « en el INAU actualmente yo no puedo saber cuántos niños están concurriendo a los CAIF. Ese es un pequeño síntoma de alguno de los problemas de gestión que tenemos internos. Tenemos muchos problemas de gestión que estamos tratando de superar. Estamos tratando de llevar a INAU al siglo XXI tanto a nivel de procesos como de tecnología, pero eso es una realidad hoy.»

SALTO ES UNA EXCEPCION-

Haciendo referencia justamente a la concurrencia de niños a los CAIF Velázquez afirmó que Salto es una excepción.

«A pesar de todo eso Salto es una excepción a todo lo que hemos visto en el resto del país. En Salto hemos encontrado los CAIF llenos, con niños, moviéndose, pero no es lo que ha pasado en muchos departamentos del país donde hemos encontrado que a pesar que hay mucha demanda de concurrencia, los niños no concurren por distintos motivos. A veces no van por temas con la familia, a veces por el trabajo de las asociaciones y a veces por ineficiencias propias del INAU.

Estamos trabajando en eso y en el marco del Plan de Expansión de CAIF que es un plan fenomenal , con recursos gigantescos para ejecutar, tenemos que acompasar y acondicionar todo lo que es la mejora de la gestión con la expansión del plan, de lo contrario vamos a estar generando centros que no los vamos a aprovechar. «

PROPUESTAS DE SOLUCIONES CON OPP-

Luego de plantear esta realidad que vive INAU, Velázquez sostuvo que se está trabajando para mejorar esa gestión con proyectos con la OPP.» INAU tiene que dar el salto que los lleve al siglo XXI, porque nosotros en gestión estamos 30 años atrás y creo que esta es una oportunidad única para llevarlo adelante» sostuvo el jerarca.

También comprometió públicamente al i-ntendente Andrés Lima para que colabore con el Plan de Expansión de los centros CAIF, « el ya nos adelantó y participó de alguna reunión donde nos adelantó que puede cedernos terrenos para ampliar este plan y estamos trabajando en conjunto todas las autoridades tanto nacionales como departamentales para que esta experiencia que se está viviendo en este CAIF , que cuenta con una asistencia de un 70% ,lo que es fenomenal porque muchas veces encontramos asistencias menores al 50%, se repita en todo el país.»

«Seguiremos trabajando en esto que es nuestra pasión» afirmó Velázquez, « que es mejorar la vida de los uruguayos en general desde la primera infancia en el caso de INAU, hasta lo que es el pasaje de la adultez, porque sabemos el impacto que tiene todo lo que hacemos en todo lo que son las políticas sociales y el desarrollo del país. Pero para eso necesitamos un apoyo muy fuerte para mejorar la gestión del INAU porque tenemos deficiencias grandes pero tenemos también algunas fortalezas como ésta que tenemos que copiar, que tenemos que tomar aprendizajes de estos lugares donde se trabaja muy bien y extrapolar eso a toda la institución.»

Comentaba Velázquez a EL PUEBLO que hay un presupuesto muy importante para la obra pública de INAU pero que los llamados a licitación atrasan bastante las ejecuciones para lo cual ha presentado algunos planteos de cambios pero no ha obtenido respuestas al momento.