Hay 60 artículos de los 135 cuestionados que si son derogados de la LUC, producirán un vacío legal, como en el caso de la legítima defensa

Para Iván Posada, Diputado Partido Independiente

Faltando poco más de una semana para la realización del referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), EL PUEBLO dialogó con el Diputado oficialista Iván Posada del Partido Independiente sobre su visión de la consulta que se hará a la ciudadanía el próximo 27 de marzo.



NO HA EXISTIDO BUEN NIVEL

Para el Diputado Posada «la discusión política no ha tenido de parte de los partidarios del SI un nivel adecuado porque en realidad se ha dicho mucha falsedad, se ha tergiversado mucho lo que está en la ley, y además, la realidad es que ninguno de estos 135 artículos, que son importantes, pero ninguno es crucial, ninguno supone temas que incida directamente en lo que es la vida de los uruguayos porque hay temas que indudablemente, como puede ser el instituto de la legítima defensa, se amplió lo que es su aplicación, ampliando al tema de los galpones en el ámbito rural. Pero la discusión termina siendo fijada en aspectos que suponen de hecho una visión distinta del problema».

«Por ejemplo, los temas que tienen que ver particularmente a la policía, en realidad la mayoría de esos temas ya estaban, lo que se dio ahora fue un mayor respaldo a la policía, de forma tal que no haya dudas que la policía actúa en los hechos como depositaria de lo que es el ejercicio para mantener el orden público y la represión del delito. Pero esos aspectos terminan siendo analizados, de alguna manera, desde las situaciones de abuso policial, que han existido siempre, porque lamentablemente siempre en un cuerpo de buenos policías hay también malos policías. Y ese es un debate que me parece que ingresa en un nivel de detalle que no contribuye a la información de las personas. Por eso pienso que la discusión política sobre estos temas no ha sido de buen nivel».