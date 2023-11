Hasta el momento no hay casos confirmados de encelofalomielitis equina Uruguay

El estado de alerta se ha incrementado en la región luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmara en las últimas jornadas, casos positivos de Encefalomielitis Viral Equina en las provincias de Corrientes y Santa Fe en Argentina. Teniendo en cuenta la situación, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) emitió un comunicado al mediodía de este lunes el cual afirma que NO hay confirmación de la enfermedad en nuestro país. Así mismo, se está a la espera los resultados de las muestras enviadas a la División de Laboratorios Veterinarios “DILAVE Miguel C. Rubino” que corresponden a los equinos con sintomatología nerviosa, fiebre o problemas respiratorios, y que podrían llegar a ser una Encefalomielitis Viral Equina.



Luego de la reunión de este lunes de la Mesa Equina, integrada por varias instituciones, en diálogo con Actualidad Agropecuaria por Radio Libertadores, el Dr. Jorge Viera, Subdirector de la Dirección General de los Servicios Ganaderos (DGSG) del MGAP, señaló que inmediatamente que se tengan los resultados de laboratorio de los casos en estudio, se estará comunicando. Si bien, hay algunos casos en el litoral en Artigas, Salto y Paysandú, con sintomatologías parecidas a la enfermedad, todavía no hay casos positivos confirmados por laboratorio y es bueno remarcarlo, dijo Viera para transmitir una mayor tranquilidad a la población. Con respecto a los casos sospechosos, agregó que de todos lo que están en estudio, solo un animal murió y el resto ya están curados, lo que representa una tasa de mortalidad muy baja y pocos animales infectados en caso de confirmarse la enfermedad. Otro aspecto a destacar según Viera, es que la probabilidad de que un equino contagie a otro equino es muy baja, el principal factor de contagio o transmisión es a través de los mosquitos que previamente hayan picado a aves silvestres infectadas.

Si bien existe en el mercado una vacuna para la prevención de la enfermedad, Viera señaló que en este momento debe quedar muy pocas dosis disponible en el mercado, ya que el stock mayoritariamente se genera para exportar teniendo en cuenta la no presencia de la enfermedad en nuestro país, así mismo desde el MGAP se está generando los trámites para poder importarla inmediatamente, una vez que se confirme que tipo de virus es el que circula en nuestro país, de darse algún caso positivo. Sobre el protocolo usado en estos casos, el Dr. Jorge Viera mencionó que una vez confirmado un caso positivo, como primera medida no se puede mover los equinos fuera del establecimiento afectado.

COMUNICADO: Los técnicos de la DSA, están atendiendo notificaciones de sospechas, realizando la investigación epidemiológica y extracción de muestras de los equinos afectados.

Los técnicos del DILAVE están procesando las muestras enviadas, no habiendo, por el momento, un diagnóstico confirmatorio.

Los establecimientos que notificaron la constatación de sintomatología nerviosa y-o respiratoria, luego de la visita de los Servicios, quedan como predios en investigación a la espera del diagnóstico de laboratorio.

Esta enfermedad es viral y se transmite de las aves a los mosquitos.

El ser humano y el equino son huéspedes incidentales cuando son picados por mosquitos portadores del virus.

Un equino infectado tiene un riesgo insignificante de contagio hacia otros equinos y al ser humano.

Es una enfermedad estacional (primavera-verano).

Se ve predominantemente en zonas húmedas, templadas y/o subtropicales, donde se encuentran grandes nichos de mosquitos conviviendo con aves que actúan de reservorios.



Recomendaciones para las personas:

Control de los mosquitos

Tener en cuenta la aplicación de productos insecticidas autorizados a los animales y en el ambiente.

Colocar mosquiteros en las ventanas de las casas.

Usar pantalones largos y camisas de manga larga, particularmente cuando hay actividad de mosquitos.

Minimizar las acciones en los períodos crepusculares, período de mayor actividad de los mosquitos (amanecer y anochecer).

Usar repelentes de insectos.

El uso de repelentes herbales o ultrasónicos no son efectivos contra la picada de mosquitos. La situación epidemiológica está siendo monitoreada permanentemente, estando a su vez en contacto con los Servicios Veterinarios de la región.

Una vez obtenidos los resultados de laboratorio, la Dirección General de los Servicios Ganaderos realizará un nuevo comunicado con las medidas a efectuar si así lo amerita.