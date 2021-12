Hamilton: ¿no más?

El exdirector general de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, cree que Lewis Hamilton no correrá el Mundial 2022 y que se retirará. El británico viene de perder el último campeonato en la última vuelta del GP Abu Dabi frente al neerlandés Max Verstappen. «Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene”, aseguró, porque “su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y lo entiendo”. “Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda», comentó. Dijo también que «hace un par de días hablé con su padre, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios».