«Hagan lo que puedan; hicimos lo que pudimos». Directiva de Progreso le bajó el pulgar a Pablo Cincunegui; Facundo Mendoza es el nuevo DT

La Comisión Directiva de Progreso analizó la realidad pasada. Lo que dejó el 2021. Quienes son parte de los movimientos internos del club, pero que no la integran, coincidieron ante EL PUEBLO, «porque a esa decisión la veíamos venir».

La decisión no es otra que la de truncar el ciclo de PABLO CINCUNEGUI en la Dirección Técnica de Progreso, por lo que la variante en la banda ya es cosa concreta. Al entrenador saliente se lo comunicaron, «porque vamos a cambiar de técnico».Cuentan que Pablo se llamó a sorpresa en alguna medida, porque más allá de la relatividad de los fines alcanzados en el año que pasó, «hicimos lo que pudimos, pero además cumpliendo lo que se nos pidió: alentar el ascenso de jugadores juveniles del club al plantel de Primera».Sobre ese particular, desde el diario, se acentuó el punto a partir de la solicitud de algún directivo, «porque es bueno que se sepa que el promedio no pasa los 21 años». EL PÙEBLO lo remarcó en más de una ocasión.

«HAGAN LO QUE PUEDAN

« El hecho es real. Antes de iniciarse la temporada 2021, la Comisión Directiva de Progreso bajo presidencia de Jorge Dornells, no realizó inversiones, sino por ello se entiende el incorporar determinado número de jugadores para potenciar el plantel. Tal es así que al técnico Pablo Cincunegui y el ayudante de campo, José Walter «Tito» Nieves, se les dijo sin más trámite: «hagan lo que puedan». Ahora que Progreso es pasado, Cincunegui reconoce que «hicimos lo que pudimos. Lo que no se pudo alcanzar es porque simplemente no se pudo»El jueves que pasó, el exentrenador de Progreso, no ocultó el pensamiento a EL PUEBLO,»y digo que me hubiese gustado seguir. Siento que estábamos siendo parte de un ciclo, y con una continuidad pendiente. Pero está bien, uno lo acepta. Los directivos pensaron de otra manera, pero quiero que en lo personal sea un año aprovechable. Por eso el objetivo no es otro que realizar el curso de Director Técnico. Se también de la importancia de una preparación»

LA HORA DE MENDOZA Tras cartón, el mando directriz de Progreso se abocó a la búsqueda de un sustituto. El manejo de algunos nombres-opciones, surgió el definitivo: FACUNDO MENDOZA. Supo ser jugador de fútbol, hasta que fue asumiendo roles en Cuerpos Técnicos.

Ahora para él, una posibilidad sin antecedentes: orientar a un equipo de la «B» y al que no le falta historia. Más allá de nunca haber sido Campeón Salteño, no le faltaron años de resonancia y vitalidad de protagonismo. Restará saber si es posible que Progreso sepa de incorporaciones, para la pelea del objetivo central: el ascenso a la «A».

Ya sin Pablo Cincunegui en la Dirección Técnica: el que hizo lo que pudo.