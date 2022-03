Hacia adelante

Cuando esto escribimos aún no conocemos el resultado del referendo sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC), que acaba de ser sometida la voluntad popular, pero aún sin restarle importancia a este resultado, entendemos que hoy tal como lo han expresado muchos líderes políticos, lo que más importa es lo que tenemos por delante.

Lejos de pensar entonces en lo que ha sido la decisión del pueblo.

Lejos de los radicalismos, lo más importante es pensar en cómo habremos de construir el Uruguay del futuro, con las leyes y los mecanismos que ha votado la ciudadanía.

Hoy ya no importa si esta construcción estará de acuerdo a lo que pienso yo personalmente, o a lo que piensan los demás. No importa si se ha logrado imponer nuestras ideas o regirán las que han promulgado otros.

Desde hoy el Uruguay debe volver a ser uno. No debe dividirse ni fomentarse las grietas. El Uruguay es el país que amamos.

Un país en el que felizmente rige el sistema democrático y con sus vicios y defectos propios rige para todos y todos aspiramos a que siga siendo así.

Seguimos y seguiremos teniendo nuestras ideas, como sabemos que también quienes piensan distinto seguirán albergando ideas diferentes a nosotros, pero no es el momento de ahondar en las diferencias, sino de respetar las diferencias y valorar el sistema en el que vivimos.

Ha pasado el tiempo de las pasiones, de los radicalismos y de los extremos hoy es tiempo de asumir de llevar a la práctica lo que ha elegido el pueblo. Lejos estamos de vivir el horror y la violencia insana de otras tierras.

Lejos tenemos que estar y felizmente de los apasionamientos y de las ideas que nos distancian.

Es hora de valorar lo que tenemos, de cuidarlo y conservarlo, porque aún con las diferencias que todos reconocemos, como el Uruguay no hay y más allá de las diferencias, todos queremos lo mejor de la vida para los uruguayos.

Por diferentes caminos, de diferentes formas y con distintas herramientas queremos llegar al mismo resultado, la paz, la tranquilidad y la justicia social deben ser nuestra guía y nuestro camino, porque en definitiva nada mejor que el país que tenemos.

Hoy más que nunca debemos tener presente aquella máxima “sin vencidos, ni vencedores”…

A.R.D.