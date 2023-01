Hacemos un llamado a la ciudadanía para que evalúe cómo estábamos antes y cómo nos encontramos ahora”

Tras encuentro del sector Todos del Partido Nacional en Rocha

Este fin de semana se reunió como cada año, el sector Todos del gobernante Partido Nacional en La Paloma, departamento de Rocha. Hasta allí se trasladó una delegación de dirigentes salteños, entre los que se encontraba el Edil Carlos Silva, con quien dialogó EL PUEBLO para conocer detalles de dicho encuentro político.

“Este fin de semana –comenzó diciendo Silva-, como todos los años desde hace muchísimo tiempo, primero fue el Herrerismo, y desde que Luis Lacalle Pou fundó el sector Todos para su candidatura en 2014, es que se viene realizando este encuentro el tercer o cuarto fin de semana de enero en La Paloma. El sector Todos está integrado por distintos sectores del Partido Nacional con un líder claro y natural que es el hoy Presidente Luis Lacalle Pou. Los sectores que integran este sector más grande es Aire Fresco, el Herrerismo, el Espacio 40, el Movimiento Nacional de Rocha y el sector encabezado por la Vicepresidenta Beatriz Argimón”.

“En este encuentro, los principales líderes de estos sectores dejaron su mensaje a los militantes que allí estábamos de cara a lo que va a ser este año 2023. En particular, el mensaje que transmitió el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado, y líder del sector Aire Fresco, fue hacia lo que ha venido haciendo el gobierno en estos casi tres años de gestión, remarcando todas las cosas que se han hecho, que no son pocas, y menos cuando uno mira en la situación que nos tocó gobernar habiendo recibido una pandemia a los 13 días de haber comenzado el gobierno, con una de las peores crisis sanitaria y económica de la historia del país. Son logros que hay que destacar para que la gente los pueda visualizar, porque muchas veces desde la oposición tenemos un discurso de que nada se ha hecho o de que nada se ha avanzado cuando estamos absolutamente convencidos de que no es así”.

– Algún medio de prensa tituló respecto a este encuentro en La Paloma que se convocó a salir a defender al gobierno, ¿la gestión y sus obras no alcanzan para defenderlo?

– Creo que las obras y la gestión del gobierno son para que la gente pueda analizar y ver situaciones, como por ejemplo, en el día de hoy, y en Salto sabemos que es una situación particular, la tasa de desempleo a nivel nacional es menor que la de 2019, y hoy el déficit fiscal que tiene el país es la mitad de lo que recibió este gobierno. Y así tantas otras cosas que se han hecho, como por ejemplo, la inversión en ayuda social que ha hecho este gobierno es ampliamente superior a la que se ha dado en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, como la eliminación de los topes para las asignaciones familiares. Antes, aquellas personas que recibían asignaciones familiares después de determinado monto de su sueldo no la cobraban más. Hoy no tiene tope, porque hay una política clara de no ir en contra de que la gente salga a buscar trabajo, sino que salga a buscarlo.

También es importante remarcar cuáles son las obras del gobierno nacional, y de dónde vienen los dineros que muchas veces vemos, sobre todo en el interior, que hay una confusión de quién hace determinada cosa y de dónde vienen los recursos. Nos pasa acá en Salto, donde las grandes obras que vemos hoy en el departamento son con recursos del gobierno nacional, hasta en un 100% en algunos casos. Y muchas veces la gente se confunde y piensa que son recursos del gobierno departamental, cuando no lo son.

– Cómo se piensa trabajar defendiendo al gobierno nacional en Salto?

– Este encuentro fue del sector Todos, pero entendemos que el partido y la coalición en sí tiene la responsabilidad de defender lo que es la gestión de un gobierno integrado por cinco partidos políticos. Hemos visto la actitud de otros compañeros del partido y también de distintos dirigentes de otros partidos que han salido a defender firmemente a este gobierno, y entendemos que ese es el camino que hay que seguir. En lo personal lo venimos haciendo desde el primer día porque confiamos en el gobierno, confiamos en el Presidente Luis Lacalle Pou y todo su equipo, y entendemos que es justo y necesario salir a demostrar todo lo que se ha hecho.

Este es momento para hacer un llamado a la ciudadanía para que analice la situación que estamos viviendo hoy, que tenga en cuenta las circunstancias que se han dado hasta ahora, y que ponga arriba de la mesa todo, que se evalúe cómo estábamos antes y cómo nos encontramos ahora después de casi 3 años de gestión. Mirando un poco hacia adelante, viendo lo que se viene y lo que falta que son cosas para nada menores, como por ejemplo, lo que va a pasar el 1° de marzo donde seguramente el Presidente de la República anuncie que por primera vez desde que están instalados el IRPF y el IASS, se produzca una rebaja en esos dos impuestos que permitirá que la gente que menos cobra tenga más plata en el bolsillo.