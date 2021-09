Habrá asesoramiento técnico para presentar proyectos al Fondo Salto Audiovisual

Hasta el 15 de octubre está abierta la convocatoria

La Mesa Audiovisual Salto informa que, ante diversas consultas recibidas sobre la postulación al Fondo Salto Audiovisual, se contará con el apoyo de integrantes del equipo técnico del departamento de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Salto, quienes brindarán orientación sobre la presentación de los proyectos a quienes así lo requieran.

La orientación comprende temas como organización de la información, armado del presupuesto y plan financiero, si corresponde, y demás aspectos formales de la postulación. Quienes deseen contar con ese apoyo, pueden solicitar una entrevista por el mail: mesaaudiovisualsalto @gmail.com, o por el teléfono 47329898 interno 101.



DETALLES DE LA CONVOCATORIA

La primera convocatoria del Fondo Salto Audiovisual se encuentra abierta hasta el próximo 15 de octubre y está dirigida a proyectos audiovisuales independientes de Salto, presentados por nacidos en Salto o residentes en el departamento, pero el equipo técnico y artístico puede incluir integrantes que no sean salteños en un número que no supere el 40%.

Se podrán presentar unitarios o ciclos de ficción, documental o animación, con un eje temático abierto, destinados a televisión y plataformas por Internet. Deberán ser proyectos inéditos y comprender todo el proceso de realización hasta su culminación y entrega en archivo digital pronto para difusión. El material se exhibirá en los canales de televisión locales 4, 5 y 8, en Canal 5 TNU y TV Ciudad, además de las diversas plataformas que formen parte de la propuesta, de manera combinada.

La convocatoria prevé otorgar dos premios en efectivo, de 175 mil pesos cada uno, a los que se suma otra parte en tutorías, servicios y recursos técnicos. Estos aportes serán acordados según las características puntuales de los proyectos ganadores. El monto en efectivo se destinará al pago de honorarios de artistas y técnicos, y al pago de servicios o insumos requeridos para la ejecución del proyecto, que en su mayoría (60%) deberán ser contratados en el departamento de Salto. El jurado estará integrado por tres referentes de la cultura y el audiovisual: Federico Beltramelli, Conrado Polvarini y Luis Do Santos.

Los premios se componen con aportes de las instituciones que integran la MAS: Intendencia de Salto, Universidad de la República Cenur Litoral Norte y Fundación Desarrollo Regional Salto Grande, y con aportes de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Ministerio de Industria y Energía (MIEM), Canal 5 Medios Públicos Uruguay, Facultad de Información y Comunicación (FIC-UdelaR), TV Ciudad, canal 4 de Salto, canales 5 y 8 de Salto.

Las bases completas se encuentran disponibles en las páginas web de la Intendencia de Salto (www. salto.gub. uy) y del Cenur Litoral Norte (www.unorte.edu.uy), o se pueden solicitar por el mail: mesaaudiovisualsalto@ gmail.com