Hablemos de trabajo genuino, no de soluciones mágicas

Cuando los ediles y dirigentes de la coalición multicolor dicen que el Intendente de Salto ha renunciado a puestos de trabajo para cederlos a Montevideo, esto no es así.

Luego de votarse en el Senado el programa de «Oportunidad Laboral» que dará 15.000 puestos de trabajo por apenas 6 meses en todo el país, y luego que se diera conocer la cantidad que le corresponde a cada departamento; pudimos observar las expresiones coherentes y acertadas del Director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Zunino. El mismo ha manifestado su disconformidad con los cupos adjudicados al departamento de Montevideo de la siguiente manera: “…si estos cupos se distribuyeran en relación a la población nos deberían corresponder el 39,05%, lo que daría unos 5858 puestos. Si se tomaran en relación a la proporción de trabajadores desocupados le correspondería a Montevideo el 34,88%, unos 5232 puestos. Si lo hicieran por pobreza serían 45,87%, unos 6880 puestos. O sea que el resultado es que entre 1200 y 2800 personas en Montevideo no podrán ingresar al programa por el solo hecho de vivir en Montevideo donde el gobierno departamental es frenteamplista. Llevando a que solo 1 de cada 17 trabajadores desocupados podrá ingresar al mismo, siendo que en Flores lo harán 1 de cada 4″.

De acuerdo a estas palabras queda claramente demostrado que no se han renunciado ni cedido puestos a Montevideo. Por el contrario, la capital del país será de los lugares más perjudicados con este programa

Un pobre nos duele en el departamento que sea. Lo que nos parece es que el gobierno nacional ha sido bastante conservador, mezquino y consecuente a la ideología que predica; adjudicando únicamente 15.000 puestos de trabajo por el corto período de 6 meses; en un contexto socioeconómico que, de acuerdo a expresiones de la propia Ministra de Economía Susana Arbeleche, en este primer año de su gestión tenemos 100.000 nuevos pobres, 100.000 uruguayos que han caído a la línea de la pobreza. 15.000 jornales se traducen en migajas ante esta realidad que rompe los ojos. El Estado tiene el deber de proteger a su pueblo y no lo está haciendo.

La gestión del Ministerio de Desarrollo también la cuestionamos en este contexto. 100.000 nuevos pobres, ¿y las políticas sociales dónde están? Más de 150.000 personas anotadas para este Programa. ¿Qué haremos con quienes no acceden a un puesto?, quiénes le darán respuesta a esa población? El trabajo es dignidad, es posibilidad de mejorar las condiciones de vida; y con este tipo de políticas esto no parece que se pueda garantizar. La brecha entre ricos y pobres sigue aumentando, la desigualdad no deja de hacerse carne en nuestro pueblo.

En el año 2020 el 1% más rico de nuestro país ha incrementado sus depósitos en sus cuentas bancarias como nunca antes en la historia. Se pudieron extraer datos que muestran que se depositaron 3980 millones de dólares y a lo que va de 2021 lleva 1000 millones más. Esto significaría alrededor de 4 puntos del PBI. El 55% de los incrementos han sido en ese 1% con más riqueza en nuestra sociedad. ¿No será momento de dejar de beneficiar a los más pudientes y hacer un esfuerzo un poco mayor por la clase más vulnerable de nuestra sociedad?

Estas cuestiones urgentes y preocupantes ameritan seguimiento, un constante análisis de la situación del país y pensar y trabajar en propuestas conjuntas. Son necesarios los puentes y el diálogo, si lo importante es construir soluciones genuinas para nuestra población.

Este Programa de “Oportunidad Laboral” se de en el contexto de una de las pandemias más fuertes que podamos recordar en el pasado cercano; generando una crisis sanitaria, social y económica muy importante. Si este contexto se mantiene, la propuesta de Jornales Solidarios debería ampliarse en cantidad de cupos y extenderse en el tiempo.

En nuestra Junta Departamental de Salto hemos visto y discutido sobre este Programa de Oportunidades Laborales; hemos analizado arduamente los puestos que nos corresponden (600), y que sabemos que para nuestra población son muy escasos. Esto es lo que este gobierno nacional ausente e improvisado tiene para ofrecernos. Como ediles somos los primeros en votar transparencia para que se den todas las garantías a la hora de poseer ese jornal de trabajo. La oposición debería acompañar esa línea de acción. Pero sin embargo cuestionan la integración de la Comisión que fiscalizará el sorteo, critican la presencia del PIT CNT en la misma; a la par que proponen un representante de la OPP en dicha Comisión. Y ahí nos preguntamos: ¿con qué objetivo?; ¿no se supone que la OPP, el gobierno nacional, ya realizaron su trabajo en relación a este tema?; ¿cuentan con tiempo para inmiscuirse en temas locales?; ¿son tareas circunscriptas en la órbita del gobierno nacional? Nosotros creemos que no.

Mientras desde la oposición en nuestro Legislativo se cuestiona la transparencia de nuestro accionar, se olvida y evita gestionar lo que es necesario e importante para nuestra población a través de los canales directos con los cuales cuentan con el gobierno nacional; nosotros continuamos trabajando por mejorar las condiciones de vida de los más necesitados. Se trata de mitigar el hambre, de gestionar, de aportar soluciones a largo plazo; verdades políticas que no sean sólo paliativas para este momento. Que una changa de un par de meses no se considere como la solución mágica a la desigualdad y a la pobreza reinante.

Es mentira que con este tipo de medidas se va a reactivar la economía. Esto es sólo una cortina de humo que tiene como propósito engañarnos, distraernos; mientras no se están atacando de raíz las verdades razones de esta gran crisis .Mientras ellos juegan este juego cada días hay más pobres, el rico sigue siendo más rico, y sólo se aumenta la brecha de la desigualdad.

Por nuestra condición de frenteamplistas esperamos no pagar los platos rotos en el medio de toda esta discusión. Aquí y ahora lo importante es la gente, sus necesidades, la falta de trabajo, el hambre de nuestro pueblo. Mientras esto siga sucediendo nuestra fuerza seguirá luchando por revertir esta cruel realidad. No estamos para dejarnos pisotear ni cuestionar cuando de garantizar ciertos procesos se trata; tampoco para que nos quieran callar. Cuando las soluciones inmediatas, improvisadas e insuficientes, no alcanzan, seguiremos siendo los primeros en decirlo a viva voz.

Ediles del Frente Amplio

Santiago Vlaeminck

Celeste Basualdo

Bernardino Sagardia

Duncan Paladino

María Luisa De Francesco