Hablemos de suicidios

Según estudios de la Universidad de la República a los que pudo acceder EL PUEBLO, Uruguay tiene actualmente una tasa de suicidio de 20,6 cada 100.000 habitantes, una de las más elevadas de América junto con las que registran Cuba y las Guyanas. Este valor lo ubica por encima de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Canadá.

Pablo Hein, docente investigador de la Udelar, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida en el Uruguay, sostiene que las cifras de suicidios en Uruguay tienen un contexto regional, continental y mundial. Mientras que la tasa general de suicidios en Europa es de 15,4 cada 100.000 habitantes, en las Américas ronda los 10 cada 100.000 (Chile tiene una tasa aproximada de 11,5 suicidios cada 100.000 habitantes, Argentina 9,6, Estados Unidos 15 y Canadá 7). Señala que la tasa de suicidios en Uruguay viene creciendo desde hace 20 años. En algunos aspectos el fenómeno en nuestro país se comporta como la mayoría de los países de América Latina y del mundo: en términos de sexo, el suicidio es un problema que se da más en los hombres que en las mujeres (en Uruguay de 10 suicidios, 8 son hombres y 2 mujeres).

Hein explica que en los últimos años (2021-2022) se observa que en el país se da un crecimiento de la tasa de suicidios en los hombres de 35 a 50 años de edad, además de un leve incremento de esta tasa en la juventud (de los 19 a 24 años).

En cuanto a los métodos de suicidio en Uruguay el más frecuente es el ahorcamiento, que se da en 7 de cada 10 casos, le siguen los suicidios por arma de fuego, y en menor porcentaje la ingesta de pastillas y el salto al vacío. El suicidio en Uruguay es un fenómeno que se da más en el interior del país que en Montevideo, hecho que acompaña la tendencia mundial.

SALTO ESTÁ EN EL PUESTO 13 EN EL PAÍS

Estos datos discriminados por departamento corresponden al año 2021, e indican que el departamento con mayor mortalidad por suicidio en nuestro país es Treinta y Tres. Le siguen: Rocha, Lavalleja, Flores, Tacuarembó, Cerro Largo, Soriano, Durazno, Colonia, Paysandú, Maldonado, San José, SALTO, Florida, Canelones, Río Negro, Rivera, Montevideo y Artigas.

Sin embargo, especialistas con los que pudo dialogar este diario, sostienen que el elevado número de suicidios que lleva Salto en lo que va de este año, seguramente hará que en las próximas mediciones que se realicen, este departamento suba de posición en la escala.

La Psic. Ma. Ondina Manassi afirma que “a nivel de suicidios es mucho mayor el número de lo que sabemos” y que “más duele porque es prevenible”

La psicóloga Ma. Ondina Manassi, ahora jubilada tras larga carrera en la atención psicológica y la docencia en Facultad de Psicología, por ser una profesional que ha estado siempre muy involucrada en esta temática, fue consultada por EL PUEBLO respecto a los datos antes mencionados. Sostuvo en primer lugar que los datos más reales los tiene el Ministerio del Interior, mediante el Centro de Estadística y el Instituto Técnico Forense, aunque advirtió que no son datos de fácil acceso. Dijo en ese sentido que “lo que tenemos a nivel público es un número que no es verdaderamente real, no es del todo fidedigno, porque a decir verdad, a nivel de suicidios es mucho mayor el número de lo que sabemos, de lo que se nos informa…Son sub cifras, por llamarle de alguna manera”. Luego agregó: “Esto que está pasando es un poco lo que se esperaba como post pandemia, o sea después de esta pandemia espantosa que ha hecho que aumentara el número de suicidios, una realidad tristísima”.

Al consultársele acerca de si cree que los suicidios tienen un “efecto contagio”, lo que hace que se den “en cadena”, es decir, varios en pocos días sucesivos, comentó lo siguiente: “Se dan en cadena pero no por imitación. No es que porque se suicidó uno, le dio esa idea a otro. Se dan porque hay circunstancias sociales, económicas y demás que empujan mucho. En realidad es gente muy joven, que mira para adelante y ve que empieza el año, que se viene turismo y después todo el año y ¿qué ven los jóvenes? Ven un futuro negro, porque salen a buscar un trabajo y no lo encuentran. De pronto muchos de ellos estudian una carrera y después pasan a ser desocupados. Todos esos paradigmas que nos inculcaron a todos, que tenés que estudiar, que tenés que tener una carrera para poder vivir de eso….Hoy esa realidad ha cambiado, y creo que las sociedades, no solamente la uruguaya, no están preparadas, porque hablamos y hablamos de los jóvenes pero son los menos considerados en todo. Muchas veces son perjudicados en la educación, perjudicados en el ambiente familiar porque en todos lados hay problemas vinculares, situaciones terribles que a veces no las vemos, y perjudicados en esa realidad que para conseguir un trabajo tienen que tener experiencia, algo muy difícil, entonces todas esas son frustraciones. Y cuidado, que estoy hablando de jóvenes no solamente por lo cronológico, puede haber alguien de más de 30 años pero que todavía tiene un vínculo de dependencia emocional o económica porque todavía no ha podido independizarse y eso frustra muchísimo. A veces son muchas frustraciones, que hacen que el futuro se vea negro y no se vea otra salida. Lo doloroso, lo más triste, es que las personas más cercanas de repente no sepan percibir los factores de riesgo, esos cambios en la conducta… Más duele porque es prevenible”.

Dra. Rosa Blanco: “se intenta poner a nivel de todas las instituciones y de la población en general, una campaña permanente para que la gente pueda aprender pequeñas cosas de estos temas”

Directora Departamental de Salud

En Salto viene funcionando desde hace algún tiempo, un equipo interdisciplinario (que abarca tanto el ámbito público como el privado), abocado al trabajo en salud mental y con énfasis en la prevención de suicidios. Sobre ello dialogó EL PUEBLO en estos términos con la Directora Departamental de Salud, Dra. Rosa Blanco.

Tenemos entendido que se ha confor-mado un equipo especial para trabajar en esta problemática, ¿es así?Exactamente; a raíz de todo esto que es-tamos viviendo a nivel país, el año pasa-do el Ministerio de Salud Pública decide mediante una ordenanza, crear mesas departamentales, interinstitucionales, de prevención del suicidio. Fue por febre-ro o marzo del año pasado y nosotros em-pezamos a funcionar a aproximadamente a partir de abril. A partir de las políticas públicas sobre salud mental, prevención del suicidio y sobre todo con enfoque en medidas preventivas, se pretende que cada departamental pueda bajar a terri-torio los lineamientos que se dan dentro de la Salud Mental del Ministerio de Sa-lud Pública. Ahí se conformó un grupo diferente en cada departamento, porque depende de qué instituciones están inte-resadas en participar…

¿En Salto?

Acá participan principalmente la Edu-cación, el Ministerio del Interior a través de la Policía comunitaria, Inju, Inau, por supuesto Ministerio de Salud Pública… Además en el caso de Salto está repre-sentada también la Comisión de Salud de la Junta Departamental. Cuando se lanzó esta mesa nosotros fuimos a presentarla a la Junta Departamental y fue declarada de Interés Departamental.

Venimos trabajando de forma permanen-te. Lo más importante es que el enfoque es a nivel preventivo y el objetivo es que en todas las instituciones, el material que nos llega, audiovisuales, flayers, instruc-tivos, protocolos, talleres, a todo eso di-fundirlo a nivel de las instituciones pero que le llegue también a la población en general…

Claro, porque una de las cosas que más nos están faltando hoy es que las perso-nas comunes, la gente en sus lugares de trabajo por ejemplo, en las familias, en los comercios pequeños y en todas las instituciones públicas y privadas, las personas tengan cierta instrucción en ver aquellos signos de alarma que permitan detectar este problema en un compañero de trabajo o en alguien que uno ve asiduamente. ¿Se acuerda como decíamos en el Covid, por ejemplo: si tiene fiebre, tos y dolor en el cuerpo, consulte? Bueno, algo similar, una se-rie de alertas, más que alarmas son alertas, que quienes conviven con de-terminadas personas puedan ver estos signos y conectar con estos signos de alarma para que esa persona llegue a consultar. Recordemos que no todas las personas que tienen intentos de suici-dio o se suicidan, tienen depresión; al

-¿Qué otras causas mencionaría?

La interacción social, la contención fami-liar, el consumo de sustancias…Esto es multifactorial. Por lo tanto lo que se in-tenta es poner a nivel de todas las institu-ciones y de la población en general, una campaña permanente para que la gente pueda ir siempre aprendiendo pequeñas cosas de estos temas, para que las perso-nas que lo necesitan busquen ayuda. Las personas que buscan ayuda generalmen-te tienen menos chance de terminar con su vida que las personas que no.

LÍNEA DE PREVENCIÓN

DEL SUICIDIO

La Dra. Blanco insistió además

en que la gente puede consultar

datos y todo tipo de información

sobre estos temas en la propia

página del Ministerio de Salud Pú-

blica, “donde está la información

oficial”, dijo.

Especialmente enfatizó en que las

Líneas de Prevención del Suicidio

son 0800 0767 / *0767″ .

Licenciatura de Sicología brinda talleres sobre suicidio.

Porque la prevención debería ser algo que se genere en el entramado social

Nelson Ponce, Docente en cargo de Asistente Grado 2 de la Facultad de Sicología, carrera que se dicta en la sede Salto de UDELAR viene llevando adelante el tercer año de práctica , siendo esto un requisito de la carrera que los estudiantes cursen en el ciclo integral y en el ciclo graduación , que serían los equivalentes a 3ero y 4to año de la Licenciatura . En el caso de Ponce, la práctica la diseñó y pensó para trabajar en prevención y promoción, especialmente enfocado desde el área del suicidio .

El interés en su caso surgió al realizar la especialización en servicios de salud y desempeñarse como Sicólogo en el Patronato y allí , con el equipo que existía , comenzaron a realizar talleres «ya que los programas de salud mental lo que proponen es realizar un abordaje oportuno o temprano dado que es una temática que cuando la enfermedad se instaura se llega bastante tarde», dijo el profesional.

«No consideramos el suicidio como una enfermedad, no existe un factor que uno pueda decir que hay una predisposición al suicidio. Lo tomamos como un síntoma y una manera en que la persona expresa el sufrimiento».

La persona está queriendo decir que tiene un problema, que no lo puede resolver y como no encuentra una salida la opción que se naturaliza y que se vuelve viable es la de la muerte porque no se encuentra otra solución .

Enfermedades que pueden llevar a suicidio.

Si se mira la parte estadística hay enfermedades y padecimientos en salud mental que vuelven más prevalente que pueda ocurrir un suicidio. «Si sufro un trastorno crónico como la esquizofrenia o un trastorno de personalidad severo , el convivir con la enfermedad, lo que implica el cuidado de la salud , la imposibilidad de realizar actividades que para otras personas son cotidianas y naturales, genera mucho sufrimiento y hablamos que el suicidio es llevado a cabo por muchas personas que están sufriendo.»

Se encuentra con que la prevalencia es de un 98 % de personas que padecen un trastorno grave o tienen depresión. La depresión está muy asociada a los intentos de autoeliminación porque la persona se retrae , abandona su medio social , pierde interés en las actividades que le producian placer , no tiene proyecto a futuro .

«Pero es importante aclarar que no consideramos la depresión como sinónimo de suicidio porque hay muchísimas `personas que padecen un trastorno depresivo durante años y nunca deciden suicidarse, en tanto hay personas que no tienen depresión y por alguna circunstancia de la vida si deciden suicidarse, y ahi nos encontramos con la definición del suicidio que es un fenómeno multi causal y no responde a una única cosa. Es muy independiente en cada persona , hay personas que pueden suicidarse por un motivo y otras por otros motivos.»

El suicidio es un acto prevenible

Otro aspecto que Ponce quiere dejar claro es que es suicidio es un acto prevenible.

«Si nosotros contamos con determinados recursos como para poder identificarlo , podemos prevenirlo» .

Nos explica que desde esta concepción teórica es que nace la práctica que también responde a las necesidades de la salud . «Este equipo con el que trabajé se fue jubilando y era el equipo que acá en Salto estaba llevando adelante la promoción y prevención. Y esto es importante porque el tema de la salud mental ha sido relegado , le han faltado recursos y la gente que trabaja en salud mental ha corrido atrás de la pelota. Entonces los equipos de salud mental lo que hacen actualmente es atender cuando ya está la patología instalada, se ponen a trabajar cuando llega la persona con depresión , con intentos de suicidios.»

«La prevención debería ser algo que se genere en el entramado social, que sea un conocimiento general que comparta toda la población y que se puedan tener los recursos que permitan generar propuestas y maneras de abordaje del tema que favorezcan a la reducción de este fenómeno»

Esto se plantea desde la práctica con los estudiantes de Sicología mediante la realización de talleres dirigidos a la comunidad toda.

Contenido de los talleres

Los talleres que se llevan adelante en las prácticas de la Lic. en Sicología son abiertos a toda la sociedad y tiene un contenido práctico para poder ayudar a quienes enfrentan situaciones de pensamientos de autoeliminación.

Introducción con estadísticas y características.

En primer lugar se hace una introducción al tema hablando de la estadística. «A nivel mundial ha venido creciendo año a año las tasas e indices de suicidio y Uruguay no queda por fuera de estas características y para dar algunos datos un 80% de los suicidios son de hombres a un 20% en las mujeres, pero en los intentos de eliminación es a la inversa , un 80% las mujeres y el 20% son hombres. Y aquí se aprecian sesgos culturales porque la mujer tiene más facilidad para expresar sus sentimientos y el intento de suicidio es una manera de pedir ayuda.»

Trabajo con los mitos y falsas creencias.

El segundo paso es el trabajo con los mitos. Durante mucho tiempo el suicidio ha sido un tema tabú «gracias en gran parte a la conceptualización de la Iglesia Católica que durante mucho tiempo esta muerte fue vista como pecado con el no acceso al paraíso y la reprobación social entonces generó un juzgamiento al suicida y la familia . Es una muerte especial que genera mucha culpa así que se le puso ese manto y no se daba como suicidio incluso se ve en los medios de comunicación donde o no se habla o genera que se hable de una manera morbosa y no desde el lado de la psicoeducación. Hoy en día se plantea hablar del tema como un fenómeno y ver que cuidados se deben tener como por ejemplo difundir un teléfono de contacto».

Se trabaja con frases como » el que se quiere matar no avisa , se mata «,ó » lo hizo para llamar la atención » .

El principal predictor para un suicidio es el intento previo de autoeliminación. Un intento de autoeliminación si uno lo lee correctamente , es una manera de pedir ayuda. Es una manera de decir «estoy mal y no estoy pudiendo con esta situación y esta es la forma que encontré de pedir ayuda.»

Factores de Riesgo

El tercer paso del taller es explicarle a las personas qué es el factor de riesgo.

«Es toda situación que no me condiciona pero me vuelve más vulnerable y me predispone a estar más cerca de padecer determinada patología. Ahí brindamos cuáles son los signos y señales de alerta que se tiene que tener en cuenta para reconocer cuando estamos frente a una persona potencialmente suicida.»

En este sentido se involucran conductas, actitudes y cuestiones verbales.

Factores Protectores.

Este aspecto es muy importante porque forma parte de la prevención en salud.

Es reconocer aquellos espacios o grupos que nos contienen cuando tenemos un problema o una situación .

«Esto es algo muy importante a remarcar porque trasgredimos lo netamente pensar que un servicio de salud es el que tiene que resolver el tema .Es pensar que todos podemos ser agentes «

Por ejemplo quien va a un grupo de zumba además de realizar ejercicio tiene otro beneficio porque sociabilizo, me siento contenido, genero un vínculo social con otras personas , me distraigo y me hace sentir bien.

«Se ha perdido ese tejido social que sostiene por las características de la sociedad moderna que cada vez más tiende al capitalismo, a la acumulación de bienes, a la competitividad, al individualismo y han entrado en crisis las instituciones y el Estado como el gran protector.»

«Las instituciones que aún vemos que funcionan muy bien son las religiosas y ahí las personas encuentran algo que las sostiene , así que si tenemos una fe , si practicamos un deporte o tenemos un grupo de amigos que contenga, o una actividad laboral que distraiga, son cosas que en el momento donde se esté angustiado pensando en hacerse daño, puede ayudarnos a que no pase.»

Es importante que las personas sepan estas cosas.

Como abordar una persona con riesgo de suicidio.

Lo siguiente es brindar herramientas asertivas para lograr una comunicación con una persona en condición de intento de auto eliminación.

«Principalmente lo que NO hay que hacer es juzgar a la persona ni desmerecer lo que está sintiendo»

Si la persona recurre a mí, tal vez soy la última persona en la cual deposita esa confianza. Si desmerezco sus sentimientos esa persona se cierra , estoy cortando que se pueda expresar. Escuchar y contener porque después que la persona cuenta es un alivio y puede pasar una crisis.

Brindar los recursos de salud a donde concurrir.

Como último punto se le informa a los participantes de los talleres adonde se puede recurrir en materia de salud. Primero contenemos a la persona y después derivamos o le brindamos información por ejemplo de la línea suicidio que funciona las 24 hs. o dispositivos de salud.

«La idea es trabajar mucho y ser muy insistentes en intentar abordar el fenómeno desde antes que la enfermedad esté instaurada.»

Estos talleres son abiertos, participativos , las prácticas comienzan en Abril y se coordina con diferentes actores sociales, por ejemplo grupos de vecinos que se interesan en el tema. Se ha trabajado con organizaciones sociales muy variadas como en la cárcel con el grupo de mujeres, con el refugio de MIDES, con liceos, con UTU, grupos de profesores, niños. Explica Ponce que el taller adapta sus presentaciones dependiendo de la institución con la que se va a trabajar.

Psic. Alejandro de Barbieri: “Tenemos que proteger muchísimo a los jóvenes” y “saber comunicar los casos de suicidio”

El reconocido psicólogo Alejandro de Barbieri, autor además de varios libros sobre diversos temas vinculados a su formación profesional, conversó largamente con EL PUEBLO sobre el tema de este informe. A continuación, una síntesis de lo medular que expresó el entrevistado:

A las familias que perdieron un ser querido, todo el amor del mundo

“Lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo la comunidad y la prevención. Para las familias que perdieron un ser querido, lo importante es brindarles todo el amor del mundo, porque es muy fácil decir que todos los suicidios se pueden prevenir, pero es verdad que muchas familias hicieron hasta lo imposible y no lograron prevenir. Pero también es verdad, que esto es un problema mundial y que nosotros tenemos un problema muy importante. En ese sentido tenemos que proteger muchísimo a los jóvenes”.

De 100 suicidios, 80 son varones

“Tenemos también un tema importante de género, de 100 suicidios, 80 son varones. Justamente ahora que venimos del 8M es interesante razonar que a los varones nos cuesta más hablar, nos cuesta más consultar un psicólogo o un médico, en el fondo nos cuesta más cuidarnos a nosotros mismos y por lo tanto somos más frágiles. Ante un problema de pareja o de trabajo por ejemplo, el varón está más en riesgo que la mujer. Hay mujeres que se suicidan por supuesto pero son más los hombres”.

El rol de un grupo: sentirse protegido y querido

“Hay que destacar la importancia de los sindicatos, de los clubes deportivos, de las escuelas, de los liceos…la importancia de las instituciones es fundamental. Porque una de las herramientas de la prevención es la cohesión grupal, sentirse protegido y querido. Si la persona está sola, se aísla, se deprime… Otra cosa importante es trabajar con los jóvenes en la educación emocional, hoy los chiquilines frente a un fracaso de repente tienen menos resiliencia porque los hemos sobreprotegido mucho, entonces hay que trabajar mucho la tolerancia a la frustración”.

Tener cuidado con la psiquiatrialización y la psicologización

“También hay que tener cuidado con la psiquiatrialización y la psicologización de todo, es cierto que las pastillas funcionan y pueden salvar vidas, la medicación es importante pero en algunas personas debería ser la medicación más la terapia, más el grupo, más la gimnasia… No es solo la pastilla o solo el psicólogo. Cuidado también con el bullying, sea por orientación sexual, por ser de otro país, por andar solo…Es importante concientizar en la escuela por ejemplo sobre esto, que nadie está solo y que todos pueden ser ayudados. En Uruguay a veces el consumo de psicofármacos es muy importante y yo les pido a los psiquiatras, sé que algunos lo hacen pero otros no, que trabajen en conjunto con los psicólogos, y les pido a los psicólogos que trabajen en prevención y que no todo sea psicoterapia, porque si no, termina siendo elitista el acceso a la salud mental, no todos pueden pagar un psicólogo”

¿Cómo deben comunicar un suicidio los medios de prensa?

Por otra parte, en un momento de la conversación con Alejandro de Barbieri, surgió el tema de si los medios de comunicación tienen que hablar o no de los casos de suicidio, ya que hay en este punto diferentes posturas. Entiende él que sí se debe comunicar, pero “de una forma correcta…hay que saber comunicar”. Fue el momento en que el profesional recomendó un material elaborado por la joven periodista Ana Laura Pérez, trabajo que consideró como muy bueno y que básicamente plantea “14 principios para informar adecuadamente en casos de suicidios que son de interés público”. Son los siguientes:

1- Comparta un mensaje esperanzador recordando que el suicidio se puede prevenir.

2- Transmita que los comportamientos suicidas pueden reducirse con apoyo y tratamiento de especialistas en salud mental.

3- Proporcione información útil, como señales de advertencia o factores de riesgo de suicidio.

4- No proporcione detalles sobre la ubicación de la muerte.

5- Proporcione el número de teléfono que en su ciudad o país ofrezca servicios de prevención del suicidio.

6- No incluya detalles o imágenes de las herramientas o métodos letales utilizados.

7- No ubique la información sobre el suicidio en un lugar destacado de su periódico.

8- No describa el suicidio como inexplicable o sorpresivo.

9- No comparta detalles específicos sobre las notas dejadas por quien se ha quitado la vida.

10- Utilice el lenguaje preferido por los expertos en salud mental, por ejemplo, «murió por suicidio» en lugar de «se suicidó».

11- Utilice fotos que se enfoquen en la vida del individuo en lugar de su muerte.

12- No utilice titulares sensacionalistas.

13- Evite la explicación de una sola causa de la muerte por suicidio.

14- Evite referirse al suicidio como un problema creciente, una epidemia o en aumento vertiginoso.

“No existe una receta que descifre que esa persona se encuentra en una situación de peligro”

Sofía Pereira y Victoria Rodríguez, estudiantes de Psicología

EL PUEBLO dialogó con dos estudiantes avanzadas de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, Sofía Pereira y Victoria Rodríguez, quienes participaron de la Práctica de Prevención en Intento de Autoeliminacón y Suicidio, a cargo del docente y Psicólogo Nelson Ponce. Ambas siguen en contacto dictando talleres “porque es una problemática que se sigue dando, y cuantas más manos haya y más voces para difundir todo el tema de salud mental y la prevención, obviamente que va a ser mejor”.

Agregan que “esta práctica se viene dando desde 2021, por lo que se llevan dictados más de 150 talleres en Salto, que son encarados de manera preventiva para que la información fluya desde la prevención, para que la persona pueda sacar en limpio cuáles son los mecanismos que debemos tener para poder detectar un caso, los factores de protección y demás que puedan ayudar a que la persona se sienta segura y no lo haga”.

“La práctica comenzó con los estudiantes de graduación y también de 3°. Cada práctica tiene un cupo, por suerte acá hay mucha gente que se quiere sumar. En 2021 y 2022 fuimos un equipo de unas 20 personas”.

“Tenemos varias modalidades de taller, y vamos adaptando el contenido en función de la gente que lo recibe. Hemos dado talleres en instituciones tanto públicas como privadas, y desde hogares de ancianos hasta liceos o equipos deportivos, como el Vaimaca”.

“Tenemos que tener en cuenta que no hay una franja etaria específica para el suicidio, se da en absolutamente todas las edades, desde niños hasta ancianos. Claramente hoy en día lo vemos más en jóvenes por el hecho que se divulga más rápida la información por las redes sociales. La mitad de los casos no salen a la luz”.

“Estamos en franja roja, Uruguay es el segundo país de Latinoamérica con más casos de suicidio, es alarmante a la hora de mostrar las cifras en proporción a la cantidad de habitantes que tenemos. Para que tenga una idea, en el mundo cada menos de 40 segundos se suicida una persona”.

SOBRE LAS CAUSAS

Con respecto a las causas que llevan a una persona a suicidarse, se tiene claro desde la psicología “que no existe una causa determinada sino que el suicidio es multifactorial. Hay causas sociales, culturales, personales. No se puede delimitar algo específico porque el suicidio se puede dar de dos maneras, una que es como algo premeditado, que esa persona lo viene pensando, decide un método y finalmente comete el suicidio, o también se da como una descarga, como un impulso que es mucho menos planeado. Por lo cual, tratar de hacer un relevamiento de los posibles motivos, es muy difícil”.

“En los talleres dentro de la información que brindamos, damos una línea telefónica gratuita que está disponible los 365 días del año las 24 horas, por lo que en cualquier día o fecha festiva a cualquier hora se puede llamar, lo atenderá un terapeuta que tratará de tranquilizarla, verá la situación en la que se encuentra, si está lesionada o no, se trata de ubicar dónde está para mandarle un móvil o emergencia en caso de necesitarlo”.

“Tenemos egresados, lo que no tenemos son áreas para que el egresado se inserte a trabajar. Si bien las UBAS atienden un amplio espectro de la población, no dan abasto. Es real que muchas veces no se puede tomar una hora entera por paciente porque tenés a 10 más esperando afuera de la consulta que también necesitan atención y muchas veces de carácter urgente. Entonces, los tiempos y los espacios que se dan son acotados”.

“En los talleres hablamos mucho de lo que son los factores protectores, qué áreas de la vida de la persona deberían estar presentes o cuando están presentes si favorecen para que una persona esté en un estado más equilibrado. Entre estos tenemos los grupos de amigos, la familia, los equipos deportivos, las redes. La idea es fortalecer ese vínculo de apoyo, el ver, el estar con la persona, preguntar, escuchar es fundamental en este tipo de casos, sentarse y darle su tiempo, su espacio que vea que realmente te interesa escuchar a esa persona cuando se ve que está mal”.

“Las señales de alerta que te pueden determinar que la persona puede intentarlo o esté en una situación así, tenemos, por ejemplo, el retraimiento, el abandono de las actividades que le generaban placer como puede ser el deporte, una actividad con amigos, salir a tomar mate. También el abandono personal, la higiene, son como signos de alerta que tenemos que estar prestando atención, más a un amigo, un familiar, vecino o compañero de trabajo. Debemos estar atentos”.

“No existe una receta que descifre que esa persona se encuentra en una situación de peligro, cada caso en particular es único. Pero una vez que se detectan algunas señales, es importante evaluar el riesgo y acercarnos, la mejor forma de prevenir es hablando”.

VÍAS PARA COMUNICARSE

Centro Médico Salto: 091 000 776

Emergencia Hospital: 32944 / 23140 / 23144

Línea Vida ASSE: 0800 0767 / *0767

Instagram: prevencioniae

Email: prevencioniaesalto@247cellphonerepairs

“El enfoque sociológico busca determinar y analizar las causas sociales del suicidio”

Carolina Cabrera, socióloga y docente

La sociología nos aporta datos e información que nos permite visualizar, en este caso concreto sobre el suicidio, que tenemos un problema como sociedad que no hemos sabido dar una correcta respuesta. Para conocer un punto de vista sociológico, EL PUEBLO dialogó con la docente Carolina Cabrera Licenciada y Magister en Sociología.

NO ES UN FENOMENO NUEVO

“El suicidio no es un fenómeno nuevo –comenzó explicando Cabrera-, ha estado presente en todas las sociedades, por distintos motivos, por distintas causas, asociados a distintos eventos, es un fenómeno bastante común en las sociedades modernas y antiguas”.

“Lo primero que debemos destacar es que el suicidio es un fenómeno multifactorial. Esto quiere decir que está asociado o ligado a una serie de factores o de variables, no hay una sola explicación para que se dé. Desde la sociología intentamos hacer un abordaje desde la ciencia social entendiendo que el suicidio es de naturaleza social y no estricta o únicamente psicológica o que obedece a razones personales. Esto se debe a que la naturaleza social del suicidio quiere decir que está asociada a la sociedad en la que viven estos individuos. O sea, hay factores sociales que de alguna manera regulan estos comportamientos, hay patrones que se encuentran una y otra vez en distintas sociedades y en distintos tiempos que están ligados al suicidio. No son al azar, no son por casualidad, son producto de algunas variables. Ocurre esto porque tiende a ser por esto”.

“Este enfoque sociológico busca determinar, y esto lo introduce Durkheim, y analizar las causas o las asociaciones sociales del suicidio. Si bien él entiende que el acto de suicidarse aparentemente es un fenómeno individual, de carácter personalísimo, que obedece a nuestra más íntima voluntad, que obedece a nuestros procesos internos; sin embargo, él señala que bajo el lente de la mirada sociológica, también está ligado a procesos externos al individuo, que no van en sendas contrarias sino que confluyen de alguna manera”.

“Al ser Durkheim el primero que se fijó en el suicidio desde una visión sociológica, quiere decir que ya en esa época, estamos hablando del Siglo XIX, ya era un fenómeno de preocupación social, en la incipiente sociedad moderna, con todos los conflictos y nuevos escenarios que deparó en su momento”.

SUICIDIO Y COHESIÓN SOCIAL

“Durkheim observa algo que aún hoy se continúa tomando en cuenta, el nexo fundamental es entre el suicidio y la cohesión social, que es aquello que mantiene unida a la sociedad. Es decir que el tipo de sociedad de acuerdo a la cohesión, al tipo de relación que tenga, va a generar mayor o menor suicidio. Las tasas de suicidio se inscriben en esta lógica poblacional, porque la sociología no estudia los fenómenos individuales, o sea, lo que le pasa a cada persona en forma individual, sino como fenómeno poblacional y colectivo que obedece a dinámicas externas. Ese es el valor y gran aporte que hace la sociología. Así que detrás de las causas aparentemente individuales, hay causas o fenómenos sociales que están presentes en distintas épocas”.

“Cuando la cohesión social falla, se genera el individualismo, hago lo que quiero, estoy solo, no tengo redes de contención, hago la mía. Ese tipo de sociedades frente a determinadas circunstancias, puede generar mayores conductas suicidas. No es necesario conocer la situación personal, estamos mirando a la sociedad cómo opera en relación a estas decisiones”.

“Esta explicación previa que di es simplemente para ubicarnos en que cuando hablamos de suicidio no lo hacemos como desde una decisión que se toma en solitario, sino que es una decisión que se toma, aunque esto no sea visible, en relación a los otros, depende del tipo de tejido social en el que la persona vive”.

Cuando el suicidio se da de manera seguida, secuenciada, “no es casualidad, es causalidad. Hay estudios que nos informan, por ejemplo en Uruguay, que es uno de los países que tiene la mayor tasa de suicidio de América Latina y de los países de Europa, es preocupante”, recordando que “en Uruguay se suicidan más hombres que mujeres, está asociado a algunos días de la semana y a determinadas edades, eso está determinando regularidades”.

HAY UNA CARENCIA

“La sociología brinda datos que me ayuda a comprender la realidad, y a partir de eso, generar políticas públicas tendientes a intervenir frente a esta situación. La sociología lo que me dice es que hay un problema que es de cohesión social, lo que se ha pronunciado en algunas franjas etarias, que seguramente combinada con aspectos personales, están llevando a estos hechos”.

“Para algunas franjas etarias, la construcción de comunidad puede ser un elemento fundamental para la contención, como puede ser una red de amigos, de la familia, pero también la educación”. En definitiva, “habrá que profundizar cuáles son los aspectos sociales vinculados a las particularidades de la sociedad salteña para determinar cuáles son los factores que puedan estar incidiendo desde lo social. Seguramente hay una carencia”.

“Es un tema que está sobre la mesa sobre el que hay que continuar investigando, debería ser un tema de agenda de política y de salud pública, pero también desde la academia y de la educación”.

“Hay un autor que dice que el suicidio es una respuesta permanente a un problema temporal. Por tanto, una de las cuestiones que puede tener que ver, y no quiero alejarme de mi disciplina, es la proyección de futuro, el no ver más allá. El que se elimina no se elimina así mismo, lo que quiere es eliminar su problema, y ese problema está más vinculado a lo social, a sus vínculos. Ahí es donde, como sociedad y desde las distintas disciplinas se puede aportar. La sociología pone al desnudo en cifras un problema, y luego genera asociaciones posibles”, concluyó.