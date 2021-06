Hablemos de cultura, artistas y de homenajes

Me pareció lógico hablar de Cultura y su Gestión, cuando se coincide con el aniversario del poeta salteño Víctor Lima y el cumpleaños de Marosa Di Giorgio, no es pura coincidencia.

Agobiados por la pandemia nuestros artistas operan desde diferentes espacios para no perder su lucidez y su arte, agobiados por unos roles impensados, se reinventan cada día. Porque quien nace con una inclinación artística y la desarrolla, no puede vivir sin ella. Porque quién entiende que la Cultura, toda ella, es un derecho humano que no distingue clases sociales, ni tiene que ver con ciertas artes «cultas» a las cuales accedían cierto tipo de gente, desplazando lo popular, ya no puede parar de luchar por la Cultura.

Si habrán conocido estos dos salteños, cada cuál en su época, tanto Víctor como Marosa, lo que es tener que alejarse, dejar la niñez a un lado del mapa, irse, ver otro lado del mapa para sobrevivir y apenas, con el resultado de sus obras. Incluso, creo a mi juicio personal, tuvieron que esperar a morir para ser reconocidos en su inmensidad.

En plena pandemia mundial, con un recrudecimiento en lo nacional, con una cruel subida de tarifas y escenarios vacíos o protocolos casi imposibles, ahí están nuestros artistas. Intentándose o reinventando la forma de NO dejar morir su arte. Porque, además: no pueden dejar que muera, es una larga agonía del alma la que sufren.

Defiendo la Cultura toda, y opino que, además, es una de las formas de hacer política, con mayúscula o minúscula. Un país que considera un gasto innecesario la cultura, o un país que apuesta a la Cultura como forma de inversión.

Cuando estudié en Barcelona, Gestión de Cultura, se apuntaba a políticas mixtas: si bien los artistas o gestores pagaban y cobraban, el Estado ofrecía los espacios, controlaba la relación calidad precio de entradas o tarifas, y se hacía un contrato previo, a qué ganancias obtendría cada parte. Nos quedó muy claro el rol fiscal de la calidad que tenía que hacer el Estado, asegurando así que lo que se pagaba era justo.

Los artistas que en Uruguay viven sólo de su arte, cualquiera de ellos, deben de ser muy pocos, nunca hice un control, sé que son pocos. En nuestro departamento sucede lo mismo, o peor aún porque la densidad de población y las posibilidades, creo que decaen el Norte del Río Negro.

Sin embargo, hoy estamos nombrando sólo a dos grandes de Salto, eso quiere decir que hay gente de valía aquí, ahora, pasando por una situación insostenible. Casi una paradoja. La industria editorial, que nunca funcionó en Salto, está casi parada en Montevideo, no hablemos de los teatreros y músicos, qué sucede con pintores y escultores…qué sucede con nuestros artesanos…podría seguir enumerando…las danzas, los coros, y muchos más.

Quién piense que, por estar en pandemia, con una situación económica infeliz, no se debe pensar en el artista porque hay gente con hambre, le digo: la Cultura también alimenta, pero el artista no vive sin comer. Porque cuando se tiene un tiempito libre, alguien canta, escucha una canción, tal vez algunos tengan un libro para leer, una película para mirar, algunos incluso, podrán danzar…el arte entretiene, provoca catarsis de la desidia cotidiana, deja fluir nuestros sentimientos positivos. Vaya si eso hace falta en estos días.

Recordando al inimitable Víctor Lima, hombre de poemas musicales, poeta que se aferró a su infancia pintándola de naranjas y de su Salto, poeta enamorado del Olimar, escritor de las dos orillas…y coincidiendo casi en el cumpleaños de esa increíble poetisa, Marosa, que nos legó más de una forma de escribir la prosa erótica y fantástica, pero, además, como el otro poeta, aferrada a su infancia salteña, pensemos en nuestros artistas de hoy. Es necesario hacerlo.

En necesario apoyarlos como sociedad, es necesario pedir en el Estado tanto en el Departamental como en el Nacional, la compensación y búsqueda de soluciones. No pueden quedar nuestros artistas a la deriva, no puede morir nuestra Cultura. Hagamos un esfuerzo más, reclamemos también, por políticas fuertes y sólidas en Cultura.

María Luisa de Francesc