Hablemos claro, ¿para qué pedimos su firma?

Por el Equipo de Asuntos Políticos de Éxodo del Siglo XXI, Cabildo Abierto

Cabildo Abierto ha intentado desde el comienzo de esta legislatura conseguir el apoyo del resto de los Partidos políticos para limitar los intereses abusivos y permitir a miles de deudores pagar y volver al sistema financiero.

Y, ¿por qué si están trabajando desde el Parlamento, ahora solicitamos a la ciudadanía que nos ayude con su firma?

Porque, a excepción de Cabildo Abierto, ningún otro partido, ni Blancos, Colorados, Frentistas aprobaron este proyecto en la Cámara de Senadores. El endeudamiento familiar no ha estado en la agenda política de ningún otro partido, por lo que es mérito de Cabildo Abierto que se haya «destapado la olla” y se hiciera visible este tema tan agobiante para miles y miles de familias uruguayas.

Tanto el sistema financiero como el político están unidos en este tema, las cúpulas blancas, frenteamplistas y coloradas defienden al sistema financiero y no a la gente. Para ellos, en este problema del endeudamiento familiar, no hay que meterse, porque se trata de contratos entre privados y el Estado no debería intervenir. Nosotros entendemos que no es así, ya que es el propio Estado a través de sus gobernantes el que permitió llegar a esta situación de endeudamiento. El Estado permite la violación del art. 52 de la Constitución, que prohíbe la usura, dejando en manos del sistema la estipulación de intereses que son abusivos. El gobierno frenteamplista, en el año 2007 liberó las tasas de interés, cambiando las variables permitiendo que los privados tomarán las riendas de la fijación de tasas de interés con la venia del Banco Central del Uruguay, a través de la Ley 18.212.

¿Qué son los intereses financieros y cómo me afectan?¿a quién alcanza esta medida?

Esos intereses son los que cada vez que Ud. va a solicitar un crédito le aplican como compensación por la financiación en el tiempo y el riesgo del acreedor. O sea, pide $1.000 en 10 meses y deberá pagar esos mil más los intereses. Hoy las financieras están aplicando intereses abusivos, superiores al 100%, por lo que puede terminar pagando $2.000 o más por esos $1.000 que solicitó. Y esto pasa con el beneplácito del estado, en un país cuya inflación anual no supera el 10%, además tenemos una moneda fuerte(según lo demuestra el precio del dólar, estable y a la baja desde hace meses).

También son los intereses que se aplican cuando se atrasa con el pago de un servicio, tarjeta, incluso patentes, multas y contribuciones, la mayoría aprovecha esa flexibilidad legal y abusa de sus “clientes”.

Esta medida afecta a todos los servicios financieros, tarjetas, casas de crédito, bancos, prestamistas privados y AL ESTADO(BPS, DGI, Ute, Antel etc). Ya que se busca que a través de la Constitución no sólo se prohiba la usura, sino que se establezca claramente a partir de qué valor un interés se considerará abusivo.

¿Y qué pasa con los buenos pagadores? ¡Siempre se ayuda a los malos pagadores!

Esta iniciativa popular NO PERDONA DEUDAS, busca por un lado LIMITAR el INTERÉS FINANCIERO a valores coherentes con la realidad, por otro lado, busca ayudar a deudores y acreedores. Lo que se plantea es que si un ciudadano es considerado incobrable, lo que significa que YA NO ESTÁ PAGANDO y EL ACREEDOR NO ESTÁ COBRANDO, pueda reestructurar la deuda y que ambos salgan ganando. El DEUDOR DEBERÁ PAGAR su deuda y el ACREEDOR PODRÁ COBRAR.

Lo que propone Cabildo es volver al monto original de la deuda pasarla a UI y aplicarle un interés razonable, descontar sus pagos y refinanciar el saldo. Como dijimos, esa persona DEBERÁ PAGAR o seguirá catalogada como deudora. El BENEFICIO SERÁ MUTUO.

¿Mi firma me compromete con Cabildo Abierto para la elección?

¡De ninguna manera! Necesitamos las firmas para que la Corte Electoral habilite un Plebiscito junto a las elecciones nacionales de octubre de 2024 y por esa herramienta darle la posibilidad a la población de legislar en forma directa lo que SUS legisladores consideraron que no merecía la pena su esfuerzo. Lamentablemente la comodidad de sus ingresos los aleja de la realidad de la gente.

El día de la elección Ud. podrá votar al candidato que Uds. considere lo mejor y adjuntar la papeleta que apoye esta reforma. Será Ud. quien decida a quién le otorga su confianza por los próximos 5 años, a quién le dió la oportunidad de defender sus derechos como ciudadano o a quienes le negaron hasta la opción de decidir si este era o no un tema importante.

Si no llegamos a las firmas necesarias NO HABRíA PLEBISCITO y UD. NO PODRÁ DECIDIR.

¿Cómo y dónde puedo firmar? ¿cómo obtengo más información?

Puede llamarnos o enviarnos un mensaje al 091 637 150 y con gusto te informaremos y podemos coordinar para levantarte la firma. También puedes organizar una reunión exclusivamente informativa y coordinar para que vayamos a explicar.

La postura de Cecilia Eguiluz es clara, a la gente hay que ayudarla, es nuestra obligación explicarles las cosas. La gente solo firmará si entiende, por lo que es fundamental informar correctamente.