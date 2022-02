«Hay que tener en cuenta que el miércoles, San Eugenio y Wanderers jugaron la final del torneo local y no son pocos los jugadores de los dos que se suman a la selección. Por eso el jueves fue día libre y el viernes para ajustar con miras al debut. Hay que tener en cuenta que en las últimas semanas, solo dos prácticas, por los compromisos locales, a los que se respeta. En algunos tramos me gustó el equipo y en otros, la consecuencia de un funcionamiento que no fue el mejor. Había que hacer lo que se podía hacer y de los dos, fuimos quienes generamos más situaciones. Más claro´s en el control,general del partido y a veces teniendo menos la pelota, profundizamos mejor. Siendo el debut, jugando de visitante y quedarnos con los tres puntos, hace al estímulo del grupo. Cuando llegamos a la selección marcamos algunos perfiles, para saber hacia dónde apuntar. Que Artigas trascienda y se hable de Artigas. ¿Se entiende? Y arrancar ganando fuera de casa, ¿qué mejor que eso?»



(RODRIGO ROBAINA. El «Lalo» de la Dirección Técnica. Los desniveles que no faltaron de los dos. Pero acaso, la certeza más predominante de esa Artigas que ganó).