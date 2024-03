Guzmán Acosta y Lara, precandidato presidencial del Partido Colorado. “Quiero ser Presidente para hacer los cambios profundos que esta coalición no hizo”

Guzmán Acosta y Lara es el precandidato presidencial por el sector “Vientos de Cambio” del Partido Colorado cuyo referente local es Francisco Merino que además postulan para la Intendencia de Salto a Marcelo Malaquina. Estuvo en nuestra ciudad y visitó la redacción de EL PUEBLO, donde dejó críticas a la actual conducción de su partido y algunas propuestas que desea impulsar desde su candidatura.

– ¿Cómo observa la campaña electoral en la interna del Partido Colorado?

– Es una interna colorada con ocho candidatos, creo que va a ser muy interesante y divertida porque somos varios, y en comparación con las internas de los otros partidos de la coalición, es la interna que realmente va a ser diferente. Y a quien gane todos estaremos apoyando, eso ya se ha pactado para que sea el que vote la gente y no el que elija la convención. Este es el proceso que nosotros veníamos esperando hace tiempo. Fuimos los primeros en largar y queríamos que hubiera competencia, así que a mí no me molesta que haya ocho candidaturas, al contrario, me deja contento que va a haber efervescencia y diferentes opiniones, con eso el partido va a crecer porque habrá para todos los gustos. Así que estoy feliz que el Partido Colorado, a pesar de los momentos difíciles y de la falta de renovación y de los problemas de liderazgo que ha tenido, hoy hay ocho figuras que quieren ser precandidatos del Partido Colorado.

– ¿Siente que viene para renovar al Partido Colorado?

– Sí, totalmente. Mi propuesta pasa por las ideas, la visión de partido y de país, para volver a poner al partido en el camino de las ideas de cambio. El Partido Colorado siempre fue el partido de la construcción y de la reforma del Estado. Lo hizo Batlle y Ordóñez, Luis Batlle, Sanguinetti. Todas las figuras importantes del partido han intervenido en distintas etapas de la historia reformando al Estado, y creo que ese es el camino, reformar al Estado, especialmente en lo político, porque tenemos un costo país enorme, carísimo, donde hay muchos políticos. Estoy contra el exceso de los políticos y también de los malos políticos. Soy el único que está diciendo eso en el Partido Colorado, y te diría que en todo el sistema político. No veo a nadie diciendo que hay que achicar el costo político de Uruguay.

– ¿Es un planteo a lo Milei? En esa propuesta, ¿incluye la eliminación de Ministerios?

– Propongo la eliminación de 14 a 8 Ministerios, de los cuales, los que voy a sacar los voy a transformar en Secretarías dentro de un Ministerio, voy a cambiar la gestión eliminando al Ministro, al Subsecretario, a los asesores de los Ministros y de los Subsecretarios, a los coordinadores, algunas direcciones que están superpuestas con otras, y paso a tener una ejecución mucho más vertical y que las políticas públicas lleguen a donde tienen que llegar, con foco en la gente y en la producción.

– ¿Por qué quiere ser Presidente de la República?

– Porque quiero hacer los cambios profundos que esta coalición no hizo, por eso nuestro lema es “Por los cambios profundos”. No propongo maquillaje, propongo cambios que mucha gente hubiera querido que esta coalición los hiciera y no los pudo hacer porque tuvimos algunos imponderables en el camino que la gente conoce. Los cambios profundos que hay que hacer pasan por el costo político, que la gente pueda vivir de forma más barata, que la plata le rinda, que empoderemos a la clase media o a la gente que está pasando por la situación de pobreza y que la podamos rescatar y poner en ruedo nuevamente, ayudándola y haciendo que la gente pueda transformarse en emprendedores, porque creo en la libertad. El Estado debe ser menos pesado con menos burocracia y con menos requisitos, porque emprender en Uruguay es carísimo. ¿Por qué tiene que haber una diferenciación de la tarifa comercial y la del hogar? Hagamos una tarifa única. Además, hoy con el tema digital, hay mucha gente que ya no pone un negocio, lo hace desde su casa, y tenemos que cambiar ese concepto, esos son cambios que la sociedad está esperando.

También espera tener políticos con otra jerarquía, políticos que no vengan a sentarse y a aferrarse a un sillón, que haya gente que ha sido Diputado que presentó cero proyecto, como el Intendente Lima. No podemos tener gente así, que se atornille en el cargo o que quiera que el Partido Colorado sea un partido chico para hacer valer los votos de su principado en las grandes ligas y no dejar que entre nadie. Cuando fui Diputado con 28 años, el Partido Colorado no solo era gobierno sino que teníamos gente de un peso político impresionante. El flaco Malaquina era un ejemplo en el litoral, republicano, austero, con él hubo un antes y un después en Salto, luego del flaco hemos entrado en un proceso de decadencia de dirigentes políticos en todo los partidos, incluso en el nuestro.