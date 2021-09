Gustavo Ripa, un artista que cultiva la “Guitarra con Alma”

“Espero seguir aprendiendo de la vida”

Gustavo Ripa es un músico, guitarrista y compositor uruguayo reconocido tanto en nuestro país como en el exterior, por su vasta y singular trayectoria.

Fue integrante de los grupos Rumbo y Canciones para no dormir la siesta en la década de 1980 y formó parte de la banda acompañante de varios artistas importantes de nuestro país. A partir de 2010 comenzó a tener una destacada carrera solista, obteniendo numerosos reconocimientos; es investigador y docente en el área de la Musicoterapia. Entrevistado por EL PUEBLO compartió sus vivencias y cómo vive sus proyectos musicales actuales.

1 – ¿Cómo y cuándo se inicia su historia con la música?

– “Nací en la Calle Chiazzaro 50. Desde niño, en mi casa se escuchaba mucha música clásica y jazz de la época. También folclore (recuerdo los festivales Cosquín en Salto). Comencé a estudiar guitarra a los 7 años con la gran Carmen Torraza de Zino, una super maestra de guitarra que Salto tuvo el privilegio de tener, aunque hoy pocos la recuerden.

Ya a los 12 años daba conciertos de música clásica y también hice algo de Folclore y Rock. Mis intereses en aquellos años eran el fútbol (jugaba en la U) y la guitarra. Creo que mi interés y fascinación por la música nacen en esos discos de Louis Armstrong, Nat king Cole, Bach y Beethoven, Yupanki y Falú. Luego entré en el mundo Beatles y pero nunca dejé de escuchar – y estudiar – música clásica”.

¿Cómo ha sido su vida de músico?

– “Vine a Montevideo en 1977 a estudiar con Olga Pierri. Gané cuatro concursos de música clásica y di varios conciertos. En el 78 entré en Canciones para no dormir la Siesta y en el 79, en Rumbo, reconocidos grupos de la MPU. Luego fundé un estudio de postproduccion de audio en el ámbito de la publicidad, donde aprendi muchisimo sobre producción, grabación y tecnología. Ya por ese entonces (anos 2000) me interesaba el aspecto terapéutico de la música, pues la música y la guitarra a mí me rescataron varias veces y sabía del efecto que produce en nosotros y comencé a estudiar en forma autodidacta y con maestros en Buenos Aires, Río y Montevideo, técnicas de terapias de sonido con cuencos tibetanos.

En 2010 retomé la guitarra y grabé mi primer disco solista: CALMA que abrió las puertas a tres cds más. De cuatro cds producidos hasta ahora logré cuatro discos de oro, dos Discos Platino y 3 Premios Grafitti. Hasta ese momento casi no había en Uruguay grabaciones y arreglos para guitarra solista de canciones de la MPU. Según me han dicho, mi primer disco ha sido el más vendido de música instrumental en la historia del país y en su versión gratuita en Youtube, ha tenido más de 700.000 reproducciones”.

– Cuéntenos sobre sus viajes…

– “No he viajado tanto pero gracias a los Cuencos Tibetanos he estado más de diez veces en Rio de Janeiro, Brasilia y San Pablo. Gracias a Canciones y Rumbo conozco todo Uruguay. Gracias a la Guitarra Solista he dado conciertos en Porto Alegre, Buenos Aires, Recife, Barcelona y gran parte de Uruguay”.

– ¿Qué nos puede contar sobre su Escuela?

-”He fundado la Escuela Guitarra con Alma y la Escuela Música de la Vida. Estoy impartiendo cursos on demand para todo el mundo y a pesar de ser muy reciente, está teniendo un crecimiento muy grande. En Guitarra con Alma hay por el momento un curso para principiantes desde cero Nivel 1, que lo doy yo, otro impartido por Eduardo Larbanois y otro impartido por Juan Pablo Chapital. En Música de la Vida estoy haciendo el curso de Escucha Consciente que apunta a un entrenamiento consciente de la escucha activa, utilizando la música para enfocar la mente y así librarnos del estrés, por ejemplo. Es una técnica creada por mí muy asociada a las prácticas de Mindfulness y Meditación”.

¿Qué reflexión le merece lo que estamos viviendo?

-”Solo diré de la necesidad imperiosa de adaptarnos, de ser solidarios, de poner el foco en el ser humano, pues somos muy frágiles, de tener paciencia y una conducta de respeto por las diferentes visiones de las cosas y las diferentes formas de pensar. No solo cuidarnos de contagios de virus, sino también de los que vemos y oímos y lo que pensamos sobre eso. Las pandemias no son solo de virus, sino también del cultivo permanente de la superficialidad. Contagiados de información supérflua y del sin sentido. Creo que es momento de silencio y observación. Mente abierta y discernimiento es imprescindible”.

– ¿Cómo viene su agenda 2021?

-”Estoy preparando tres cursos más para las escuelas: Principiantes Nivel 2, Cuencos Tibetanos y Acordes y Armonía. También la Re-grabacion de mi primer disco Calma, con mi nueva guitarra de ocho cuerdas”.

– ¿Proyectos futuros?

-”No me propongo proyectos a largo plazo, ya estoy grande. Espero seguir aprendiendo de la vida, a disfrutar mucho más del presente y no pensar tanto en el futuro. El hacer y disfrutar hoy y no dejar para el futuro; es lo que he aprendido y me hace feliz”.

– ¿Le gustaría volver a vivir en su tierra natal?

Alguna vez lo he pensado….. el dicho dice nadie es profeta en su tierra y en Salto eso siempre ha sido así, al menos en la Cultura. Salto no se caracteriza por darle un lugar a los que hemos tenido experiencias profesionales y tendríamos tanto para dar en eso. Siempre pensé que Salto tiene ventajas que no aprovecha, para convertirse en un polo cultural de la región. Más de una vez ofrecí a las autoridades colaborar con el Conservatorio de Música y con un plan de desarrollo cultural aprovechando mi experiencia y todos mis contactos a nivel nacional e internacional, pero nunca recibí ni siquiera una respuesta por email.

Siento que el lugar de uno es aquel donde uno puede desarrollarse en todo sentido, y donde esa tierra, ese lugar, te cuida, te reconoce , te acepta , te apoya y te recibe”.