Gustavo Ferreyra, es el nuevo DT de Cerro

Gustavo Ferreyra fue anunciado ayer miércoles por Cerro como nuevo entrenador del equipo de la Villa, de acuerdo a la información que suma el portal de Tenfield.com. El albiceleste comunicó el lunes el final de la relación contractual con Danielo Núñez, el técnico que lo dirigió en el regreso a primera y determinó el cambio.

El arribo del Ferreyra se produce con el desafío de la permanencia. El primer partido será el próximo sábado ante Defensor Sporting, a las 16:00 horas, en el Estadio Luis Franzini, por la décima fecha del Torneo Apertura. La carrera del flamante DT tendrá el reto de un equipo luego de su actuación al frente de las selecciones juveniles, desde 2013 hasta diciembre de 2022, tanto en Sub 17 como en Sub 20 y en la Sub 23 de los Juegos Panamericanos de Perú 2019.