Grupo “Sembrando Tradiciones”, de Pueblo Belén: una historia de crecimiento y trascendencia

Así, de crecimiento y trascendencia en pocos años, es la historia del grupo de danzas folclóricas “Sembrando Tradiciones”, de Pueblo Belén. Porque la semilla estuvo en la escuela hace unos cinco años atrás, la Escuela N° 6 “Ma. Catalina Hernández Gomez”, pero poco a poco fue ampliándose y hoy es el grupo del pueblo, el que pueblo quiere y siente que lo representa, y en el que hay desde escolares hasta personas de alrededor de 70 años.

EL NACIMIENTO

¿Cómo fue que empezó todo esto? Pues, la Maestra Celeste Basualdo Seijas, docente efectiva allí desde hace unos años, responde: “Nace porque la escuela pasa a ser de Tiempo Extendido, el carácter de los cargos y de la escuela es enfocado al arte, entonces cada maestro efectivo tenía la posibilidad de presentar un proyecto y como medianamente teníamos formación en danza y música en general, por la escolaridad que hemos desarrollado, surgió esto”.

Pero hay que destacar que luego se suma su hermano, Federico Basualdo Seijas, quien al tener también una formación más específica en danzas folclóricas, empieza a aportar su colaboración: “Llegué para dar una mano, siempre colaborando con la escuela pública y viendo algunas faltas, me propuse complementar el trabajo de Celeste, complementarnos ambos. Nuestra historia arranca en la escuela pública, fuimos alumnos de la Escuela de Música N° 129 (hoy Escuela de Arte), en mi caso soy de la primera generación. Tuvimos allí a un gran referente, Sergio González, que tenía el grupo Ñangapiré…”..

LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO

“Lo que pasa es que fuimos haciendo un trabajo minucioso, justamente focalizado en el taller, y esto fue contagiando, las generaciones fueron egresando y de una u otra manera los chiquilines seguían muy vinculados. En realidad hoy recibimos alumnos de UTU, que van al comedor de la escuela, y cuando estamos realizando el taller, ellos están ahí, mirando, prestando atención, preguntando cuándo pueden empezar por ejemplo. Entonces todo hizo que esto se amplíe y pensáramos por qué no ampliar este taller al pueblo,porque la gente lo pedía, les gusta, y nos pareció importante que trascendiera la escuela. Esa propuesta la evaluamos con Federico, la hablamos también con los padres de los chiquilines, que son de alguna manera referentes del pueblo, y así comenzamos a trabajar…”, explica Celeste. Y complementa Federico:. “Esos padres son el gran apoyo y el gran aporte de todo esto, porque recordemos que esto se inició a fuerza del bolsillo nuestro, porque hay que viajar todos los sábados, a veces domingos también, u otros días después de las actividades nuestras, porque Celeste tiene su trabajo en la escuela, yo tengo mi trabajo particular, y justamente la idea siempre fue que esto sea como la escuela, que sea costo cero para los interesados, pero cero, cero..”. Explica además Federico que las edades de los integrantes son muy variadas, “tenemos varias generaciones juntas, aunque nosotros los seguimos viendo como niños…Hace unos días hicimos el cierre de año en la plaza del pueblo, porque siempre hacemos estas cosas en la plaza o en el gimnasio, en los clubes que también colaboran mucho, y estuvimos sacando cuentas que somos unos 45 o 46 alumnos, entre niños de la es de 5 años hasta gente que está pisando los 70 años”

EL NOMBRE

“El nombre Sembrando Tradiciones surge ya desde que comenzó en la escuela únicamente, y decidimos no modificarlo. Si bien el grupo surge en la escuela, no es el grupo de la escuela, surgió en la escuela sí pero todos somos parte de Sembrando Tradiciones, ese es el nombre, un nombre que expresa lo que pretende el grupo”, comentaron.

UN ATRACTIVO PARA EL PUEBLO

Contar con este grupo en el pueblo, no deja de ser un atractivo y un disfrute, tanto para quienes bailan como para quienes simplemente son espectadores. Reflexiona Federico: “Allá, quieras o no, en el tema Cultura hay poquito. Lo que lleva mucha gente es el tema deportivo, el fútbol por supuesto, y después lo otro como en casi toda la campaña de nuestro departamento, es lo que gira en torno al caballo, como carreras y algunas criollas, pero tampoco es siempre. Por eso ellos mismos de alguna forma dijeron: no tenemos otra actividad y esto nos interesa y nos gusta. Así que nació de ellos mismos…Este año decidimos arrancar a partir de julio, empezamos a sumar esa gente que estaba interesada, empezamos por los chiquilines de UTU, que por supuesto eran egresados de la escuela y que ya tenían una base, y sí se fueron sumando más”.

PRESENCIA MÁS ALLÁ DEL PUEBLO

Pero Sembrando Tradiciones no se ha quedado en Belén, ha salido y ha actuado en otros lugares del departamento, del país y de la región también. Cuenta la Mtra. Celeste: “En el 2019 fue cuando nos despegamos un poco del pueblo y vinimos a participar de un certamen organizado por Iara Gómez, y obtuvimos algunos primeros premios. Después vinieron los dos años de pandemia, que si bien seguíamos con el taller, no pudimos salir mucho hasta el 2021, donde participamos de un evento en el club Salto Uruguay y los alumnos bailaban de tapabocas, etc. Pero participando siempre dentro del departamento. Y este año 2022 cumplimos el mayor de los objetivos que nos habíamos planteado, nosotros como docentes y los chiquilines también, hemos participado en certámenes en Termas del Arapey, fuimos dos días a Montevideo, donde aprovechamos para conocer la ciudad, la costa, la playa… En Montevideo participamos en la Sala Camacuá de un evento organizado por una profesora que egresó hace poco del Sodre, Eleonora Lasallette. A su vez, en algunos de esos certámenes nos hemos ganado algunas becas y una de ellas era participar en Entre Ríos, cerca del Río Paraná, y ahí fuimos también con los chiquilines, estuvimos en varios lugares de Argentina, como el Centro de Convenciones de Concordia por ejemplo”. Respecto a este tipo de instancias, acota Federico: “Hay gente que ve los concursos como algo competitivo y nosotros en cambio no lo vemos así, nosotros lo vemos como una instancia de intercambio, también una instancia de evaluación donde nos dan una devolución que interesa mucho, porque es gente formada que nos da su opinión sobre cómo ve el trabajo nuestro, es decir que en definitiva sirve como aprendizaje, y para los niños también es como una excusa para salir…”.

AGRADECIMIENTOS

Federico: “Yo empezaría los agradecimientos por los padres, que como digo siempre son el sostén, ellos laburan y hacen todo el trabajo de finanzas cada vez que hay un evento hay cantina, la gente colabora, el pueblo contribuye al funcionamiento del propio grupo del pueblo y eso es muy importante”.

Celeste: “Quiero destacar el apoyo del pueblo cuando nosotros nos presentamos en un proyecto participativo promovido por el Municipio de Belén, así que va el agradecimiento al Alcalde, los concejales, los funcionarios, que siempre nos han dado una mano. Destaco el apoyo de la gente que está siempre ahí, que nos va a visitar, que nos saluda, que se alegra, que nos dice que se sienten bien representados, eso es lo más importante. Después tenemos empresas y amigos que nos han colaborado en todo momento, como Barraca Daymán, Paganini, Del Lago (que hizo la mayor parte de los transportes), Venturini, La Morena y El Turco que son comercios locales, también la panadería del pueblo, El Revoltijo, Altos del Arapey, AFUTU, Cosalco, Juventud, Nova Dance, Hernández, Intendencia de Salto que nos apoyó en todo; y a la radio local, que con María Torres, que genera la cultura a través de su micrófono…”.