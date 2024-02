Grupo “Salvemos y Recuperemos la Costa de Salto” preocupado porfalta de mantenimiento y continuación de los trabajos contra la erosión en Costanera Norte

Ayer hubo una reunión importante

Como es sabido, el año pasado quedó inaugurada en Costanera Norte una obra de 200 metros, que tiene como fin detener el avance de la erosión, que tanto daño ha venido ocasionando a la costa en el correr de los años. Cabe recordar que el grupo de salteños “Salvemos y Recuperemos la Costa de Salto”, ha sido un fuerte impulsor de esta obra. Pero días pasados, se planteó a este diario que, como lo preveían algunos, no estaba claro cuándo ni cómo se proseguirían las obras (ya que lo inaugurado es tan solo una pequeña primera etapa), ni quién se haría cargo del mantenimiento, puesto que la suciedad y roturas ya comenzaron a hacerse visibles.

Sin embargo, en la mañana de ayer lunes, hubo una reunión que dio esperanzas. Sobre este tema, EL PUEBLO conversó con Gustavo San Andrea, miembro del grupo. En cuanto a la reunión de ayer, dijo que: “fuimos invitados a ver la obra; por la empresa Peirano S.A. el arquitecto Walter Meirelles, por CTM tres integrantes del departamento de ingeniería, y Daniel Zunini por nuestro grupo. Nos comunicaron que la obra será reparada…Tachos de residuos, baldosones, y van a tratar de solucionar el drenaje de agua que viene de arriba, van a hacer unas modificaciones, también se van a encargar del parquizado, plantación de césped y árboles. La empresa constructora se responsabiliza por el mantenimiento y daños, por el periodo de dos años. Por el tema limpieza, fuimos a hablar con el encargado de Recolección, de la Intendencia, Ariel Ugartemendia, que ya indicó a los encargados de recolección de la costa, vaciar los tachos de residuos y juntar la basura acumulada entre las piedras”.

Días antes, este era el diálogo mantenido con San Andrea:

-Hagamos un poco de historia, brevemente…

A partir del año 2013, cuando se cayó el muro ahí en la Plaza de las Comunicaciones, zona de playa Las Cavas, el grupo se empezó a movilizar y a reclamar para que CTM se hiciera cargo del muro, o la Intendencia, pero más bien le reclamamos a CTM. El reclamo tuvo andamiento y CTM se hizo cargo del muro; fueron unos 200 metros que arreglaron. A raíz de eso, el grupo tuvo más visibilidad, incluso la Junta lo declara de Interés Departamental. El grupo empezó con mucha gente que hoy ya no está, otros muy mayores ya cansados, pero son parte de este logro que hoy estamos viviendo. El grupo empezó a trabajar firme, siempre para recuperar la la costa, de la erosión, y tuvimos muchas reuniones con CTM, con el ingeniero Rodríguez, con la CARU, con la Intendencia, también con Albisu cuando cambió el gobierno, con el Jefe de Policía, golpeamos puertas por todos lados hasta que logramos, como decía, que CTM en convenio con el BID hiciera ese trabajo. Pero esa es la primera etapa.

-Y ahora les preocupa el mantenimiento…

Claro, siempre la inquietud nuestra fue quién se iba a hacer cargo del mantenimiento de esa obra, de la limpieza por ejemplo. Los ingenieros de CTM, de Peirano vamos a decir, porque esta licitación la ganó Peirano, nos dijeron que la obra no iba a precisar mantenimiento, que era todo hormigón y no se iba a romper. Bueno… Ahora vemos cómo han quedado las baldosas con la creciente, se han levantado las baldosas, así que esperemos que CTM a través de Peirano se haga cargo. Y de la limpieza, lógicamente que tiene que hacerse cargo la Intendencia. El otro día estuvimos ahí con parte del grupo y vimos que no se ha limpiado, hay mucho barro, hay un drenaje de agua continuo de la obra que se está haciendo más arriba y eso deja un barro tremendo. Así que es un espacio tan lindo pero donde no se puede circular, no se puede disfrutar, a los arbolitos los ha barrido a todos la creciente y no los han repuesto…El problema es la limpieza en general, porque entre las piedras se junta mucho barro y mucha mugre, hay bolsas, telas, plásticos, de todo un poco, y ese es el reclamo que nosotros estamos haciendo.

-¿Así que puntualmente reclaman a la Intendencia limpiar y a CTM reparar lo que se rompió?

Exacto. Que la Intendencia se haga cargo de la limpieza y CTM con Peirano de la reparación de todo lo que se ha roto con la creciente. Así que seguiremos trabajando, seguiremos golpeando puertas. Vamos a tener reunión con el nuevo directorio de la CTM a ver qué novedades hay sobre cuándo comenzarían las obras de la siguiente etapa. Porque esto que se hizo es la primera, eso ya estaría…

-Recuérdenos, ¿qué más abarcaría?

Albisu nos dijo que toda la obra sería desde la desembocadura del San Antonio hasta Arenitas Blancas. Pero nosotros vamos a seguir trabajando para que se arregle toda la costa…

-¿Más incluso que eso prometido por Albisu?

Sí, es un sueño medio ambicioso pero bueno, nuestra idea es lograr que sea desde Salto Grande hasta Corralito. Y si no podemos lograrlo nosotros, lo harán los que vengan, serán nuestros hijos o nuestros nietos, pero algún día se va a lograr eso.