Grupo Puente alerta que costos son elevados e imposibilitará la real reapertura

Disconformidad

En la mañana de ayer, integrantes del Grupo Puente, se reunieron para evaluar la noticia, a la que catalogaron de buena, también indicaron que los costos que implicaría poder efectuar el cruce a la República Argentina, e algunos casos no se podrán solventar. Doris Correa, miembro del mencionado grupo, se expresó al respecto.



NO SE CONTEMPLÓ LA SITUACIÓN DE LA GENTE

Efectivamente, a partir de ayer a las 8:00 de la mañana, se abrió el Puente Salto-Concordia, aunque, todavía no los otros dos puentes con Entre Ríos.

Van a hacer, además, una prueba piloto, durante 5 días, que van a permitir pasar a 350 personas diariamente, para medir la capacidad de testeo que tienen.

Entonces, la gente dirá: «que buenísimo». No es así, no estamos bailando en una pata. Es una suerte de que se abra el puente, porque es lamentable que, algo que nos debiera unir, nos separaba como si fuera el Muro de Berlín. Pero, no estamos conformes. Porque, necesitamos un camión de plata para cruzar a la Argentina a ver a nuestras familias, o a trabajar, o a cobrar una jubilación, que como ustedes saben, en Argentina, y con el cambio hoy día, gente que vive acá en Uruguay, no le da ni para respirar esa plata.

Por lo tanto, si me tengo que hacer un PCR aquí en Uruguay para cruzar por el puente, me cuesta 100 dólares; cruzamos, un test de antígeno, 22 dólares; si quedamos 5 días, otro PCR, 30 dólares. Ahí van más de 150 dólares, solamente para ir a ver a mi marido (en mí caso), a quien no veo desde febrero. Lo digo en dólares, para que lo entiendan por la diferencia cambiaria. Es lamentable. Y, además de eso, para volver a entrar a Uruguay, me tengo que hacer otro PCR, que me cuestan otros 30 dólares. O sea que, son alrededor de 200 dólares para ir a abrazar a un familiar. ¿Y el que tiene que ir a trabajar todos los días? ¿Cómo va a hacer? Tiene que pagar 200 dólares por día; más vale se pone a pedir limosna en la esquina. ¿En qué cabeza les cabe a los gobernantes eso?

Lo que más nos indigna a todos, es que el Gobernador Bordet, se llenó la boca durante días, saliendo en la prensa, diciendo que todo este esfuerzo lo estaban haciendo por las familias y el abrazo familiar.

Él se podrá abrazar con su familia porque tiene dinero; nosotros, no.

Esto solo favorece a los comerciantes de ambos lados. Por un lado, los comerciantes de Salto, o del margen fronterizo uruguayo, salen ganando, porque, el que no tiene plata, no va a poder cruzar a comprar o hacer turismo en la Argentina, y por lo tanto, van a seguir teniéndonos como rehenes acá y poniendo los precios que ellos quieran, a pesar de las medidas dictadas por el gobierno.

Por otro lado, los comerciantes argentinos, a quiénes van a recibir, a los turistas. Porque pueden pagarse eso y porque pueden gastar. Son los que van a ir a gastar en las tiendas, en los hoteles, en los restaurantes.

Nosotros no vamos a viajar todos los días a pasear. El que viaja una vez al año ya sabe que tiene determinados costos; ahora le tiene que sumar todo esto que piden.



REGISTRO DE PERSONAS Y TRÁNSITO VECINAL FRONTERIZO

Nosotros estuvimos hace unos 20 días aproximadamente, una reunión con el intendente Lima y su equipo, y el compromiso fue el de hacer alguna especie de registro de personas que demuestren la necesidad de cruzar, que tuviesen las vacunas, y ver qué era lo que se pedía y lo que no se pedía. Porque, en este momento, tanto Salto como Concordia, están en verde.

La línea entre el verde y el amarillo es muy fina, por lo cual, tendríamos que considerar que, si pasa a naranja, suspender todo. Pero si no, se podría considerar a las dos ciudades como una burbuja, y que podamos circular. En definitiva, como lo está haciendo la gente de las ciudades fronterizas con Brasil, donde los habitantes de las mismas, nunca dejaron de cruzar. Uruguay y Brasil, al inicio de la pandemia, firmaron entre cancilleres, un acuerdo binacional de tránsito vecinal fronterizo. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo.