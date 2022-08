Grupo de padres «No a la discriminación en la educación» pide reunión con Lacalle Pou.

Dirección de Cuidados no cumplió compromiso

Entre el 25 y el 26 de julio pasado, la Directora Nacional de Cuidados Florencia Krall y su equipo técnico se reunieron con el grupo de padres que viene reclamando por asistentes personales para sus hijos en los centros educativos, debido a sus discapacidades. En la oportunidad acordaron comenzar con el proceso para definir asistentes pero hasta el momento el compromiso no se ha cumplido. EL PUEBLO consultó a la mamá referente del grupo Josefina Nuñez-

«Ese día la Directora de Cuidados Florencia Krall y Nicolás Escarela nos informaron que ya habían hablado con el ministro Lema, y éste había autorizado que 15 niños del grupo fueran evaluados para recibir su asistente. Si bien eso no quiere decir que lo van a recibir, porque hay un protocolo que sigue en BPS, si se había tomado en cuenta y acelerado la visita» comentó en principio la mamá. Sostuvo que se había pedido especialmente por Mía, una niña que está en el grupo » que tiene dos años y medio, tiene parálisis cerebral además de otros diagnósticos, que su mamá es sola para cuidarla y está embarazada, y con una necesidad terrible de acompañante. Para eso hicimos una carta pidiéndoles ayuda para Mía, y nos respondieron que la carta los conmovió, que se habían puesto en nuestros zapatos y que entonces las evaluaciones las comenzarían con esta niña» informó Núñez agregando que «debemos decir que Krall se comprometió a que al otro día de su visita se iba a comenzar a trabajar primeramente con Mía, que está en cuidados paliativos en su casa, y que en el correr de la semana nos iban a llamar familia por familia para informarnos formalmente que se nos iba a hacer a visita». Se agregaba a esa evaluación para el acceso a asistentes personales, otra para determinar el otorgamiento de una canasta de Uruguay Social, a cargo de MIDES departamental.

RESULTADO: INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

«Se nos informó también que quienes hacen las evaluaciones son técnicos de la capital, pero la Directora Departamental Taruselli dijo tener asistentes evaluatorias aquí para hacer ese trabajo, se iba a hacer con técnicos de Salto». Pero el compromiso no se ha cumplido.

«Hoy van a hacer dos semanas y todavía no ha pasado nada de ese compromiso, y lastimosamente tengo que decirlo porque somos las familias las que sufrimos y como es de público conocimiento hace mucho tiempo venimos en esta lucha y en este reclamo. Se ha hecho un compromiso hace dos semanas del que todavía no hemos tenido ningún resultado. No se ha llamado a las familias para notificarles nada, tampoco recibimos las visitas y Mía recibió la visita una semana después, le entregaron una canasta de comestibles, y una bolsita con ropa pero no fue visita de evaluación»

REUNION CON EL

PRESIDENTE.

«Como nada ha pasado queremos dar nuevos pasos, y hemos solicitado una reunión con el Presidente de la República, la hemos solicitado vía mail, pero también una mamá que es del grupo y de Canelones, llevó la solicitud personalmente a Torre Ejecutiva y estamos a la espera que el Presidente pueda recibirnos para poder encontrar soluciones. El no tener acompañante impide que los niños puedan escolarizarse. El caso de Lucho su mamá le pagaba un asistente pero no pudo seguir pagando, porque pagaba eso o comía, por lo tanto Lucho está sin escolaridad.»

Nos decía Josefina que en comunicación con Florencia Krall reclamando por el cumplimiento del compromiso, ésta les respondió que eso ya estaba acordado, que deben esperar a que se concreten las visitas, en tanto desde MIDES Salto se les dijo que habían entendido mal algunas cosas, así que debían esperar.

Los padres del grupo quieren dar prioridad además al caso de Mía, por lo que solicitaron publicar la carta enviada a las autoridades de la Dirección Nacional de Cuidados.

Nota enviada a las autoridades. Sr Martín Lema

Sra. Florencia Krall:

Nos dirigimos a usted las madres del grupo «NO A LA DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN» en esta oportunidad para pedir «POR FAVOR » Mía Guadalupe Ferreira y su mamá Romina Ferreira reciban su acompañante personal. Mía Guadalupe está diagnosticada con Parálisis cerebral, microcefalia lo cual desarrolla en una encefalopatía crónica con dolores neupaticos, epilepsia y espasticidad. Botón gástrico. Su mamá Romina es la única persona que cuida de ella 24hs, hoy cursando un embarazo de casi 3 meses esa madre no tiene descanso. Se ve afectada psicológicamente y físicamente ya que realiza fuerzas con Mia, no descansa bien, y se ve limitada a cualquier momento para ella misma sea alimentarse o ducharse con tranquilidad. En esta última semana a Mía le fue indicado morfina ya que no hay medicación que haya podido calmar su intenso dolor y así pueda descansar…días y noches ambas madre e hija sin poder descansar. De cuidados paliativos no descartan una posible internación. La situación es muy delicada. Es de conocimiento de usted que este grupo de madres esperamos y luchamos por acceder a los acompañantes para nuestros hijos debido a la demora que hay en el sistema, pero en este caso queremos suplicar que ayuden a Mía y su mamá otorgándole el acompañante para que sea la situación más llevadera. No desconocemos la demora ni la forma (orden de postulación) con la que llevan acabó el sistema pero entendemos que está situación es excepcional. Hoy Mía está en lista de espera por acompañante, hoy Mía está… No queremos que cuando llegue su turno para recibir su acompañante Mia y su mamá no lo necesite. Desde lo más profundo del corazón de nosotras madres pedimos se priorice esta situación. Vemos como otra madre se nos derrumba de a poquito y no somos ajenas a eso ya que Mía y su mamá es parte de nuestro grupo y vivimos junto a ellas este dolor.

Les pedimos que puedan comunicarse con la mamá y brindarle el apoyo que necesita para que esto sea más llevadero y le permita un embarazo sin riesgo y algún que otro momento de descanso… Mía necesita su acompañante, Mía hoy está… Dejamos número de contacto de su mamá y esperamos puedan ayudar.

Desde ya muchas gracias.