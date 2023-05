Grupo de familias que lucha contra la «discriminación» hacia sus hijos mantuvo una serie de reuniones con autoridades nacionales

Viajaron a Montevideo para plantear denuncias

Como se ha informado en otras oportunidades, existe en Salto un grupo de familias que se han nucleado para luchar en conjunto por más derechos para sus hijos. Reclaman, en realidad, que efectivamente se cumpla con los derechos que la propia Constitución de la República les otorga. Estos niños presentan Transtorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, Microcefalismo, entre otras particularidades, y sienten -según sus propias palabras- «discriminación» tanto en los centros educativos como en otros ámbitos de la sociedad, como el de la Salud Pública.

La semana pasada viajaron a Montevideo para reunirse con varias autoridades a nivel nacional. En representación del grupo, Josefina Núñez, Romina Ferreira y Dahiana Escobar hablaron con EL PUEBLO.

Estas madres volvieron de la capital “muy conformes”, fueron bien atendidas por todas las autoridades por las que fueron recibidas y ahora aguardan por un cambio que saben “lleva tiempo; sabemos que esto no tiene una solución inmediata, de un día para el otro, sino que son aspiraciones más bien a largo plazo”.

Pero están convencidas que debe existir más compromiso y voluntad. Creen que si bien a veces falta formación, por ejemplo en un docente, “nosotras tampoco sabíamos nada al principio, cuando nos tocó enfrentarnos con estas situaciones, sin embargo fuimos aprendiendo, y eso es lo que pedimos, voluntad…Pero sobre todo exigimos que se cumpla la ley que les da plenos derechos”, expresaron.

También dijeron que “las situaciones de discriminación se dan porque hay una ley (y sostienen que no se cumple) que ampara el derecho a la educación de las personas con discapacidad…Dentro de esa ley hay un montón de cosas que aseguran una educación plena para los niños, en igualdad de derechos. Esto se viene planteando desde hace mucho tiempo. Este grupo tomó un trabajo que ya venía con mucha fuerza; somos familias, mamás la mayoría solas y luchando con esto…”.

LAS REUNIONES EN MONTEVIDEO

A nivel de Salud, la reunión fue con el Dr. Leonardo Cipriani, Director de ASSE. Dijo Josefina: “tratamos temas como algún tipo de medicación que de repente son medicaciones psiquiátricas que los niños deben de seguir en un tratamiento, pero de repente faltan en un mes, y hay que destacar la importancia de mantener esos tratamientos, no pueden cortarse…”

En el MIDES fueron recibidas por la Directora de Discapacidad, Karen Sass; en este caso “llevamos una serie de nuevas denuncias que hay; entendemos que ellos como sector de Discapacidad y que estuvieron trabajando en conjunto con la ANEP por los nuevos protocolos de inclusión, tenían que estar al tanto. Pusimos las denuncias sobre la mesa y conversamos sobre qué se puede hacer por cada familia”.

Otra reunión fue en el Parlamento, “una cita que habíamos solicitado el año pasado y por suerte este año se nos contestó que nos recibían, la Comisión de Educación y Cultura, donde también fuimos a exponer todos estos planteos”.

En cuanto a la reunión en ANEP, fueron atendidas por Gabito Zóboli (Consejero) y Virginia Cáceres (Secretaria); “siempre nos han atendido bien, pero llegamos nuevamente a la ANEP porque a la Inspectora de Salto todavía no tenemos el placer de conocerla, ya que no nos recibe. La Inspectora Departamental de Educación Inicial y Primaria es Jaqueline Oliveira y no nos recibe, nosotras pedimos reunión con ellas el 14 de abril y todavía estamos esperando. Los temas que teníamos para plantear son muy importantes y como no tuvimos respuesta, ingresaron las denuncias aquí en Salto como se debe y después las llevamos en mano a Montevideo”.

Prosiguieron luego las reuniones al llegar a Torre Ejecutiva, donde se reunieron con el Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. Sobre esta reunión dijeron que “fue una puesta a punto de todo esto, enterarlo bien y pedirle ayuda porque a veces algunos organismos precisan que desde arriba se haga un mayor seguimiento de las situaciones para que no queden encajonadas como a veces pasa”.

EL CASO PARTICULAR DE CADA FAMILIA

Cada familia que integra el grupo es un caso particular. Lo que sigue es una síntesis de lo expresado por cada una de las madres que conversaron con este diario:

Dahiana Escobar (mamá de un niño de 6 años diagnosticado con TEA): “En Nivel 4 asistió a la escuela 127 pero no podía sostener el horario, iba solo una hora acompañado por mí, pero nunca tuvo inclusión. Llegaba a la escuela, tenía un rincón con una mesa, y ese era su lugar, la maestra no se acercaba…No lo integraban al resto de la clase. Era una hora donde él jugaba solito en esa mesa del rincón. Al siguiente año lo cambié a otra escuela y propusieron que fuera acompañado por otra persona, no por mí, algún pariente o asistente; pero seguíamos igual, él iba una hora con una asistente que yo le pagaba con la pensión de él, pero pasaba lo mismo, el niño pasaba prácticamente afuera de la clase y nunca sostuvo una escolaridad. Pero además me percaté que ese año él iba y tenía un salón solo para él, estaba solo con su asistente en un salón, eso era en la Escuela 88, entonces era peor, porque ni siquiera en un salón con los demás niños estaba. Lo cambié a una escuela especial, que tengo que pagar, y sigo en la misma situación, o sea, está yendo una hora…A lo que yo voy es que él nació con TEA, desde el año y medio hizo CAIF y nunca tuvo problema, pero después de los 4 años se empezó a notar ese quiebre con el resto…”.

Josefina Núñez (mamá de un niño de 7 años diagnosticado con TEA): “Empecé con situaciones de bullying a los 5 años, en una escuela pública también. Al solicitar un apoyo para la maestra se decía que no había recursos para poner una auxiliar que la ayudara, algo que después logré conseguir. En primer año estaba con un problema gastrointestinal, tiene hasta ahora dependencia de pañal en la noche, y lo cierto es que él necesitaba que lo asistieran en el baño. Al comenzar la escuela, la maestra, que siempre digo que fue muy amorosa, no tuvo ningún problema, me dijo que quería trabajar con él, que le dijera cómo. Un día en un seguimiento, en una reunión con Inspectores, yo planteo que la maestra lo estaba asistiendo, ayudándolo en el baño, y ahí empezaron los problemas porque una Inspectora se levantó en el medio de la reunión y dijo: no, eso no puede ser. Yo rompí en llanto y le dije: me lo dejás sin escolaridad. Pero bueno…Nos parece que a veces en la Educación están confundidos, porque el Sistema Nacional de Cuidados, que viene teniendo gran demanda, apoya a la mamá, a la familia, en la casa, no en el horario escolar…”.

Romina Ferreira (mamá de una niña de 4 años diagnosticada con Microcefalia y parálisis cerebral): “En mi caso el reclamo no es hacia el ámbito de la Educación por el momento, pero sí el tema médico. Yo estoy en la lucha para que le den una mejor calidad de vida. no sé si llamarlo discriminación, pero noto que no hay mucho interés en querer solucionar los problemas. Ella usa botón gástrico y es toda una lucha para conseguirlo, pasa mucho tiempo, la dejan pasar mucho y así seguimos…”.