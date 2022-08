Gran agilidad y 100% de ventas en el 18° Remate Virtual del Norte

Con ventas a cargo de las firmas Azanza & Migliaro, El Estribo y Enrique Beriau Negocios Rurales, el consorcio Remate Virtual del Norte (RVN) concretó una nueva edición este viernes, con el resultado de ventas totales en lo que representó una subasta sumamente dinámica y ágil gracias a la buena demanda y la participación de las preofertas.

Estamos muy conformes, fue un remate con muy buenos valores, con mucha puja por todos los lotes, en un momento de poca oferta y una demanda importante por ganados, señaló Gerónimo Azanza, quien además dijo que se noto la firmeza que presenta el mercado de la reposición.

Por su parte, el martillero Ignacio Beriau destacó que desde lo previo al inicio de las ventas, ya se observaba que las mismas iban a andar bien, debido a la gran cantidad de consultas y el 100% de lotes preofertados, lo que genera mucha satisfacción para todo el grupo de trabajo. Así mismo, detalló que hubo mucha gente de varias zonas del país operando por los diferentes lotes, como de Treinta y Tres, Río Negro, Paysandú, Salto.

Mauricio García da Rosa agregó que a pesar de estas últimas jornadas de intensas lluvias, el clima hace algunas semanas que viene acompañando muy bien y eso se refleja en los campos que se han recuperado de muy buena forma, lo que da tranquilidad, genera expectativa y una demanda más activa como se pudo apreciar en la subasta con ventas totales y valores muy interesantes.

Agregó que el consorcio ya se prepara para organizar su próxima edición que podría ser a principios de septiembre o directamente el 28 del próximo mes en el marco de la Expo Salto 2022 con consignaciones ya abiertas.

VALORES PROMEDIOS

Corderos/as: U$S 53; Terneros: U$S 3,08; terneros/as U$S 2,92; novillos 1 a 2 años U$S 2,92; vacas invernada U$S 2,24; terneras U$S 2,98; vaquillonas 1 a 2 años U$S 2,60; vaquillonas sin servicio + de 2 años U$S 2,72; vacas preñados U$S 928,26.