Gonzalo Rodríguez, Presidente de la Junta Departamental de Salto

“Aquellos que creen que se vienen a enriquecer con la política, que tranquilamente se pongan una empresa, acá hay que venir a trabajar por los que menos tienen”

Maestro, murguero, actor de teatro, político, militante, edil y desde el pasado viernes 15 de julio, Presidente de la Junta Departamental de Salto. Nos referimos a Gonzalo Rodríguez, quien en diálogo con EL PUEBLO, relató su llegada a la política y lo que espera que pase en este año al frente del legislativo comunal.

– ¿Militante de toda la vida del Frente Amplio?

– Militante del Frente Amplio (FA), y voy a agregar algo que poca gente sabe, mi familia es la que ha estado más veces en la Presidencia de la Junta Departamental. Tuve un tío que fue tres veces Presidente por el Partido Colorado, yo soy el primero de la familia por el FA.

– Más allá de ese antecedente familiar, al comenzar a militar políticamente, ¿pensó alcanzar en algún momento la Presidencia de la Junta Departamental?

– Empecé muy joven a militar políticamente, en plena dictadura. Nunca aspiré a un cargo, aunque me ofrecieron varias veces. Es más, había dejado de militar políticamente. La vida y las circunstancias me llevaron a estar ahí, me ofrecieron ser Edil, pensé que no iba a salir. Nuestra lista se formó el 24 de abril de 2020, cinco meses antes de las elecciones, me pusieron a la cabeza de la lista pensando que en ese tiempo no íbamos a sacar ningún Edil y resulta que la lista sacó dos líneas de Ediles, fuimos la cuarta fuerza dentro del FA más votada. Después de eso, nos pusimos metas como agrupación, y aspiramos a ingresar al FA, juntamos las firmas, cumplimos todos los requisitos, y en el Plenario de agosto de 2021 dieron ingreso a los nuevos grupos dentro del FA. En todo el país ingresaron cuatro grupos departamentales, uno en Lavalleja, otro en Treinta y Tres, otro en Artigas y nosotros en Salto, lo que fue otra meta lograda. Tenemos una Dirección en el Ejecutivo. Luego fuimos por las internas, nuestra aspiración era llegar a la Mesa Política, lo logramos, además de tener dos integrantes en el Plenario Departamental, y ahora nos toca la Presidencia de la Junta, o sea que lo que tenemos lo hemos generado con creces.

– Dijo que había dejado la política, ¿por qué volvió?

– Trabajé en la formación política de varios gurises, yo era militante del Movimiento de Participación Popular (MPP), era uno de los encargados de la formación política de toda la gurisada, y me fueron a hablar por eso, para que volviera porque sé trabajar con jóvenes por mi formación profesional como maestro, pero a su vez he porque he trabajado toda una vida con adolescentes. Fui subdirector de Aldeas Infantiles por 6 o 7 años, hace 10 años que trabajo en el MIDES con adolescentes. O sea, saben de mi formación política y de mi llegada a los jóvenes, por eso me fueron a buscar, y ahora acá estoy.

– ¿Qué es la política para usted? ¿Para qué piensa que sirve?

– La política sirve para servir, lo dijo Mujica, no hay que servirse de la política, sino que hay que utilizar la política para servir. Todos aquellos que creen que se vienen a enriquecer con la política, que tranquilamente se pongan una empresa, acá hay que venir a trabajar por los que menos tienen, por la gente más necesitada, por la sociedad.

– ¿Hay políticos que hacen plata con la política?

– Políticos que hacen plata no, yo diría algunas personas que se meten en la política para hacer plata, pero no son políticos, porque si vienen a hacer plata no están pensando en el otro, con quien tiene que trabajar.

– ¿Eso pasa en algún partido en particular o se trata de algo que corta transversalmente a todos los partidos?

– Pienso que corta a toda la clase política. Hay gente muy buena en todos lados, tengo amigos políticos en todos los partidos, y tengo quizás gente que considero que no son tan amigos -porque considero que no tengo enemigos-, y ambas situaciones las veo en todos los partidos. No por eso son más ni menos, somos distintos.

– Recién recordó que viene del MPP, sector que hoy tiene una visión crítica a la gestión del gobierno departamental, ¿cómo define la gestión del Intendente Lima?

– No soy tan crítico. Entiendo que el doctor Andrés Lima es el militante número uno que tenemos en el FA, es incansable. Si tuviéramos más políticos como Andrés Lima no hubiésemos perdido el gobierno nacional. Pero ojo, hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Andrés Lima…

– Lo dijo en su discurso cuando asumió el cargo en la Junta, que había cosas para mejorar de la gestión municipal…

– Muchas cosas, siempre hay que mejorar. Incluso, después que pase mi gestión, vendrán otros políticos que pueden mejorar lo que yo haga. Hay que bajarse del peldaño con humildad.

– El que usted haya sido elegido Presidente de la Junta, ¿marca un reperfilamiento de dicho cargo? ¿Cómo se define políticamente?

– Con convicciones muy firmes, no le tengo miedo a los debates porque la política es debate.

– Pero ahora como Presidente no podrá debatir…

– Salvo que asuma mi banca. Si hay algún tema que considere que puedo aportar al debate, evidentemente bajaré a la banca y daré el debate como cualquier otro Edil. He debatido toda mi vida.

– ¿Cómo espera trabajar este año desde la Presidencia?

– He tenido una reunión con las tres bancadas esta tarde, recién pude sentarme en el escritorio de la Presidencia el martes. He pasado de reunión en reunión, y en la coordinación con las bancadas les planteé cuál era mi postura sobre cómo pensaba trabajar. Hay cosas que todavía no hemos terminado de conversar porque como les dije a ellos, esto lo vamos a construir entre todos, y fue cuando les planteé lo de sacar la Junta a la calle, y las tres bancadas estuvieron de acuerdo. Soy de trabajar más con la gente.

– Hay experiencias que no han sido positivas de sacar la Junta a los barrios y que debieron dejar de hacerse porque había muchos reclamos de los vecinos…

– Cuando usted dice que no fueron muy positivas, ¿para quién?

– Para el gobierno.

– A mí me interesa la gente, no me interesa ir a confrontar, si la gente tiene razón y de repente hay algo en lo que el gobierno está en deuda, bueno, se lo vamos a exigir. Soy de llamar a los Directores y decirles lo que no están haciendo y lo que tienen que hacer. He presentado montones de exposiciones escritas de las que muchas están siendo consideradas en las comisiones. No le tengo miedo a enfrentarme con los vecinos y que ellos digan que la calle está fea. También considero que lo que está bien, está bien. Hoy me decía el cobrador de una empresa que nadie le podía decir lo que era el Barrio Horacio Quiroga o el Don Atilio, porque ahora puede entrar con la moto y antes no podía. Entonces, así como hay una cantidad de cosas en el debe, hay una cantidad de cosas que han mejorado, y quien no lo quiera ver, es porque no recorre los barrios. Entonces, saquemos la Junta a los barrios, que vengan los vecinos y reclamen lo que está mal, pero que también aplaudan lo que está bien. Hay muchos Ediles que no van a los barrios, y hoy lo dije en la coordinación, ¿qué tiempo tienen los Ediles que trabajan todo el día y van de noche a la Junta para ir a los barrios?

– ¿Qué ocurre con aquellos Ediles que tienen beneficios pero que no van a trabajar a la Junta? ¿Piensa tomar alguna decisión al respecto?

– Si no van no tienen beneficios. Por reglamentación, los Ediles titulares tienen beneficios, pero los Ediles suplentes que no van, se les quitará los mismos. No tengo ningún tipo de reparo en sacar esos beneficios si no cumple, sea de la fuerza política que sea. Cuando fui cabeza de la Lista 828, a todos los vecinos que visité en sus casas para pedirles el voto les dije que yo iba a ir a la Junta, y que no iría a ningún cargo de confianza, voy a trabajar desde la Junta por los vecinos, y si me quieren venir a reclamar, que vengan porque yo cumplí lo que dije.

– En un momento de su discurso se emocionó cuando mencionó a sus compañeros de agrupación que esa noche lo fueron a acompañar desde la Barra del Legislativo…

– Y los compañeros estaban, y luego fueron al festejo que hicimos en la casa del FA porque consideramos hacer un brindis en el FA con los compañeros. Soy netamente orgánico por mi formación ideológica, frenteamplista por sobre todas las cosas.

– ¿Cómo aspira dejar la Presidencia de la Junta Departamental dentro de un año?

– Aspiro a dejar más compromiso, más trabajo y que la gente que no tiene voz en los distintos barrios puedan expresarse y podamos llegar a todos los rincones del departamento de Salto, donde puedan sentirse identificados con que hay alguien que los escuchó y que intentó hacer algo por ellos.

———————————————

PERFIL DE GONZALO RODRÍGUEZ

Casado, tiene 3 hijos y una nieta.

Es del signo de Aries.

De chiquito “quería ser grande”.

Es hincha de Peñarol y de Ferro.

¿Una asignatura pendiente? Vivir lo que me resta trabajando para la gente.

¿Una comida? Las pastas.

¿Un libro? “Los protectores del capital” de Gabriel Tenenbaum.

¿Una película? Estado de Sitio.

¿Un hobby? Cantar.

¿Qué música escucha? De todo.

¿Qué le gusta de la gente? La sinceridad.

¿Qué no le gusta de la gente? La deshonestidad.