Gonzalo no pudo ser ubicado en el rastrillaje de ayer

La búsqueda continúa

Las actividades comenzaron puntualmente a las 8.30 de ayer, cuando desde la intersección de las avenidas Rodó y Trillo partieron los primeros grupos de personas en búsqueda de indicios que pudieran conducir a encontrar a Gonzalo Barboza Sisnández. Se estima que participaron algo más de 200 personas (policías, soldados, bomberos, asociaciones civiles, funcionarios de Inau, voluntarios particulares, etc.) Lamentablemente Gonzalo no pudo ser ubicado. Sí se recogió información aportada por diferentes personas de la zona, así como objetos (sobre todo prendas de vestir) que en principio no pertenecerían al joven desaparecido, pero que igualmente serán tomadas en cuenta al momento de cruzar datos e informaciones en una búsqueda que continuará.

Entre las personas que participaron hubo personal del hogar en el que vivía Gonzalo (en Paysandú) y que narraron a EL PUEBLO que “él salía siempre, porque ahí no tenemos la potestad de retener a las fuerzas a nadie, además era una persona mayor de edad, que salía y siempre volvía, era muy comunicativo y se orientaba siempre muy bien…Justamente porque no tenía ningún trastorno de ese tipo, en reiteradas ocasiones habíamos planteado que él tendría que estar en otro tipo de hogar, ya no en el nuestro”. En cuanto a la medicación que tomaba, se nos dijo que “solo tomaba remedios para tranquilizarlo, para que no fuera violento y entonces pudiera convivir allí”.

También la mamá de Gonzalo, Andrea Sisnández, participó de la actividad junto a otros familiares, y en todo momento demostró una gran fortaleza, incluso demostrando voluntad de continuar con futuras instancias de búsqueda. Sí tuvo una momento de debilidad, y fue una escena chocante para todos los presentes (que en general no compartían que eso hubiera sucedido) cuando allí mismo, en Rodó y Trillo, al iniciar los trabajos, Policía le entregó una bolsa con ropas de Gonzalo que la hicieron romper en llanto.

Al fin de cuentas, Gonzalo no apareció, pero las esperanzas siguen estando. Habrá que seguir trabajando.

Nota Jorge Pignataro

Fotos Vicente Massarino

Información Oficial

En conjunto con fuerzas amigas, Ejército Nacional Batallón N°7 participo con 30 militares en zonas restrictivas de difícil acceso. Participaron además 70 ciudadanos salteños qué se acercaron a colaborar con la búsqueda. Asociaciones Civiles y Bomberos Voluntarios sumaron 40 personas más. Por su parte Jefatura de Salto participó con más de 50 efectivos de diferentes unidades estando entre ellas la Unidad K9 con canes de rastreo. Y desde Montevideo llegó un equipo de INTERPOL a cargo del Comisario Mayor N. González quienes se encargaron de designar a los participantes cuadrantes para realizar el rastrillaje en una amplia zona del área Sub urbana y rural de la ciudad. Se contó con 4 drones, un equipamiento de búsqueda de metales y en el lugar de encuentro se instaló un puesto de primeros auxilios o socorro.

En el lugar se hicieron presente autoridades del Comando Jefatura.

Las tareas de rastrillaje finalizaron aproximadamente a la hora 13:30, recibiéndose varias entrevistas realizadas entre los participantes y vecinos, las que a posterior serán evaluadas por el personal a cargo de este caso.