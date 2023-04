Gonzalo Fregueiro, estudiante avanzado de Magisterio, estudioso de lenguas extranjeras

“Todos los docentes, de todos los subsistemas, tenemos moralmente la obligación de ser empáticos con nuestros estudiantes”

Siempre llamó la atención de quienes conocen a Gonzalo Fregueiro, su inclinación por estudiar tan diversas lenguas extranjeras, además del Idioma Español, aunque ahora su concentración se orienta en que está a pocas asignaturas de obtener el título de Maestro de Educación Primaria.

Ha estudiado Inglés, Chino Mandarín, Portugués (área en la que incluso ya se ha desempeñado como docente) y profesorado de Español. Con él, con Gonzalo Adrián Fregueiro Troncoso, dialogó EL PUEBLO para hacerlo protagonista de nuestra sección Al Dorso de hoy:

1- Has estudiado Portugués y has enseñado este idioma, ¿verdad?

Sí, en realidad Portugués estudié porque me obligaron, mi sueño siempre fue estudiar Inglés, pero como Portugués era gratis, y novedoso en ese entonces, me anotaron en el Centro de Lenguas Extranjeras, allí estudié tres años. Luego hice profundizaciones por Políticas Lingüísticas de la ANEP, realicé allí la prueba CE.N.I.P.L.E. (Certificado Nacional Intermedio de Portugés Lenguas Extranjeras) y ahora me gustaría hacer el examen internacional. En el año 2016 entré por carpeta de méritos a la UTU, para enseñar Portugués. En el año 2017 decidí concursar para enseñar Portugués en la escuela 91 «Portugual», en ese concurso me realizaron una pregunta, la cual me dio a entender internamente que tenía la obligación de retomar mis estudios de Maestro de Educación Primaria, que habìa iniciado y abandonado en algún momento, la pregunta fue así: «¿Cómo enseñarías Portugués en una clase de inicial?, ya que tenés que saber que vas a tener desde 3 años hasta 6to». La pregunta me dejó blanco como un papel, y fue allí que en el año 2019 retomé la carrera y acá estoy a cinco materias de recibirme de Maestro. Pero sí, trabajé desde el año 2016 hasta febrero de este 2023. Es un área difícil de elegir horas, ya que son pocas las vacantes y somos muchos profesores en lista. Pese a que somos limítrofes con un país muy importante como lo es Brasil, de habla portuguesa, en Uruguay es muy desvalorizada la enseñanza de este idioma.

2-También has estudiado otras lenguas, ¿es así?

Sí, por las mismas Políticas Lingüísticas de la ANEP se puede estudiar varias lenguas. Estudié Inglés por ejemplo, y además Chino Mandarín, aunque me costaba mucho este idioma, sobre todo la parte de caligrafía me resultaba muy difícil. También cursé y tengo aprobados dos años de Profesorado de Idioma Español, en 2018 y 2019, lo hice a través del IFD (Instituto de Formación Docente), lo que implicaba tener de forma presencial solo las asignaturas del tronco común; las otras las hacía de forma virtual y la verdad es que me frustré con la asignatura Latín, cursándola a distancia se me hacía muy complicado.

3-¿Por qué es importante saber más de un idioma?

Me parece importante sobre todo por el tema de la inclusión, por eso mismo me gustaría también aprender Lengua de Señas. Pienso incluso que todos los docentes deberíamos saber más de una lengua, imagínense que recibamos chiquilines de otros países, la comunicación es primordial…

4- Vayamos ahora a cuestiones más personales, ¿naciste en Salto? ¿Qué recuerdos guardás de tus primeros años de vida?

Sí, nací acá en Salto el 1º de marzo de 1994, en la zona de los barrios Patulé y Cien Manzanas. Uno de los mayores recuerdos que tengo es cuando vivía en el barrio Cien Manzanas, allí en las calles Marosa di Giorgio Médici, entre Itapebí y Boicuá se ubicaba la escuela 92, que actualmente se encuentra en el barrio Horacio Quiroga. En ella tuve el agrado de cursar inicial 4 en el año 1998, a fines de ese año se inauguró la nueva edificación. Recuerdo muy bien que a la hora de la entrada, del recreo y de la salida, la subdirectora iba salón por salón con una campanita de metal para hacernos saber que había llegado la hora del recreo o de irnos. Cuando nos mudamos al edificio nuevo, en el año 1999, ya eso cambió y se usó el tradicional timbre. En el año 2003 la escuela entró en reforma y sólo nuestra clase se mudó por ese año a la ex escuela 11 que en ese entonces era escuela normal de doble turno, en ella tuve al querido “maestro Carlos», Carlos Toledo. En el año 2005, por razones que no recuerdo, me cambiaron de escuela, a la 95 «Clemente Estable» en el barrio Salto Nuevo. Al año siguiente hice el Ciclo Básico en la UTU, 4to año en el liceo IPOLL, y 5to. y 6to. año en el Liceo de Villa Constitución.

5-¿Por qué la decisión de estudiar Magisterio?

Es complicado responder por qué elegí Magisterio…(piensa)… Arranqué primer año en el 2014, con la idea de hacer la carrera por descarte, porque esta carrera tenés trabajo seguro y bien remunerado…Ese era mi pensamiento en ese entonces. A mitad de año terminé dejando porque vi que eso no era para mí. Al año siguiente me dediqué a trabajar en un packing de naranjas, la ex Caputto. En ella trabajé dos años y renuncié ya que era un trabajo poco remunerado y el trato no era bueno.

6-¿Qué características creés que debe tener un buen docente?

Un buen docente en primer lugar es aquel que hace su trabajo con amor y dedicación. Todos los docentes de todos los subsistemas tenemos moralmente la obligación de ser empáticos con nuestros estudiantes.

7- ¿Cómo se pone en práctica eso de la empatía, en lo concreto, para que no quede solo en las palabras o en el discurso?

Por ejemplo preguntándoles a los niños: ¿están bien?, o ¿cómo pasaron?, dar un abrazo si es necesario, una charla. Hay estudiantes y más precisamente en Educación Primaria que necesitan mucho de nosotros ya que en sus hogares no reciben la atención que realmente necesitan, o viven en un calvario y ven la institución educativa como una protección. Es muy triste ver niños con mucha falta de atención y más que nada de amor, entonces yo como docente, teniendo las herramientas, tengo que hacer uso de ellas…En esas cuatro horas tenemos la obligación de hacer un poquito más divertida la vida de ese niño.

8- Hablanos de tu familia.

Mi familia es pequeña. Tengo a mis dos padres, los cuales actualmente están separados, tengo una hermana, un hermano y una sobrina. Mi hermano es el más conocido de la familia ya que trabaja como DJ en un baile muy nombrado de Salto.

9-Tengo entendido que de lunes a viernes vivís en una residencia estudiantil…

Sí, es así, en la residencia estudiantil del CERP, que está en calle Brasil al 800, entre Grito de Asencio y Soca.

10-Y se comenta también que sos buen cocinero…

De las cosas que más hago para entretenerme es cocinar. Me encanta la cocina, es más, luego de terminar la carrera de Magisterio, mi idea es comenzar un profesorado de cocina en el INET. En todas las casas que visito me piden que les haga mi especialidad, que son las pizzas caseras. En la residencia de estudiantes que me quedo durante el año escolar, fin de semana por medio hago entre 12 y 15 pizzas para compartir con mis compañeros. Siempre poniendo reglas, y por más que el cocinero sea yo, todos deben ayudar… (risas).