Familiares, amigos y voluntarios con el apoyo de Ministerio del Interior y Defensa de Gonzalo realizarán un » Rastrillaje pie a tierra»

el próximo domingo.

Gonzalo fue visto por última vez el pasado 28 de noviembre cuando se dirigía a su casa en Palomas pero nunca llegó.

El pasado 28 de marzo se cumplieron cuatro meses desde la última vez que fue visto el joven

Gonzalo Barboza Sisnández, de 22 años de edad, que como se recordará, salió del hogar en que estaba internado (en el departamento de Paysandú) con la intención de visitar a su madre,Andrea Sisnández, en Pueblo Palomas (en Salto), pero nunca llegó a destino.

Gonzalo no es la única persona ausente en nuestro país.

En la actualidad, según el Ministerio del Interior, son 154 las personas que se encuentran en el registro de personas ausentes, 101 varones y 53 mujeres

Ante la situación de una persona ausente, ¿qué se debe hacer, cómo se debe actuar, a quién se debe recurrir?

“Las autoridades a mí no me han dado noticia ninguna”

Andrea Sisnández, mamá de Gonzalo: “Si tengo que encontrar a mi hijo vivo va a ser una alegría enorme; y si lo tengo que encontrar sin vida, va a ser una gran tristeza pero se va a terminar esta agonía”

El apellido Sisnández es típico de las zonas de Pueblo Palomas, Saucedo y aledañas. Allí precisamente vive Andrea, la mamá de Gonzalo Enrique Barboza Sisnández, visto por última vez el 28 de noviembre cuando, se supone, se dirigía hacia esa localidad, a su casa materna.

Para este informe, una vez más EL PUEBLO conversó con ella y pudo notar claramente una mezcla de desgarradora angustia y suprema fortaleza. Desesperación y, al mismo tiempo, muchísima fe.

Sobre todo quiso enfocarse Andrea en hablar de la búsqueda (“rastrillaje pie a tierra”) que se llevará a cabo en una amplia zona suburbana y rural de Salto el próximo domingo 16 de abril, actividad que cuenta con el apoyo del Inau, los Ministerios del Interior y de Defensa, y muchos voluntarios particulares..

“Las autoridades no me han dado noticia ninguna”

Así comenzaba expresándose: “La verdad es que las autoridades a mí no me han dado noticia ninguna. Lo que se logró sobre el rastrillaje fue gracias a María Luisa Nogueira, que es quien movió todo, todo… Es ella quien me asesora, y yo la considero mi madre, mi Ángel de la Guardia, porque la verdad que si no fuera por ella que hubiera movido con Santiago González (Director de Convivencia) en el Ministerio, no hubiéramos conseguido nada. Ella también fue la que hizo todo el trámite para que se me haga la prueba de ADN también”.

Rastrillaje: un poco tarde y pocas horas

Específicamente respecto a la jornada de búsqueda del domingo próximo comentó: “Estoy muy conforme que se haya logrado, lástima que muy tarde, luego de cuatro meses, y la verdad que me parece muy pocas horas (será de 8.30 a 13.00 hrs.). Pero bueno, mejor eso antes que nada. Esperamos con mucha fe encontrar algo, le tengo mucha fe a que los perros de la Policía) encuentren algo, que se sepa algo de Gonzalo. Pero como le digo, de las autoridades yo no he tenido ninguna respuesta de que me hayan llamado para decirme «estamos haciendo esto o lo otro», no, nunca, nada… Así que vuelvo a repetirle que sobre el rastrillaje, será gracias a esta señora, yo me crié en la familia de ella y entonces digamos que se me cruzó en el camino como un ángel. La verdad que todo lo que ella hizo, todo lo que ella logró en Montevideo, no lo podría haber hecho yo. No tengo tanto conocimiento, ni tanta sabiduría como tiene la señora María Luisa Nogueira. Por eso siempre que hablo de este tema digo que ella fue como un ángel, porque la verdad que yo no entendía nada…nada, así que cuando ella me manda algo yo lo leo o lo escucho atentamente para poder asimilarlo bien, lo estudio… Ella se expresa mejor, como decimos acá en campaña tiene más labia para conversar, para preguntar, así que si no fuera por ella no hubiéramos tenido la aprobación y el apoyo para el rastrillaje, ni la prueba de ADN que ya me hicieron, o hubiéramos tenido nada….

La fe intacta… “A veces son las 3 de la mañana y yo lo espero y lo espero…”

“La fe nunca la perdí, nunca”, prosiguió diciendo Andrea, y agregó seguidamente: “como madre siempre le estoy pidiendo a Dios que si tengo que encontrar a mi hijo vivo va a ser una alegría enorme, y si lo tengo que encontrar sin vida va a ser una gran tristeza pero se va a terminar esta agonía, este sufrimiento. Porque a veces son las 3 de la mañana y yo lo espero y lo espero… Como vivo en campaña, escucho ladrar los perros y salgo a mirar porque pienso «¡viene Gonzalo!», pero no. Entonces deseo de todo corazón encontrar a mi hijo vivo, no me importa si lo encuentro en las drogas, si cayó en las drogas otra vez no importa, él hace casi siete años que estaba limpio (sin consumir), estaba de alta por eso de las drogas, pero uno tiene que pensar que eso pudo haber pasado, uno tiene que ser realista. Así que, como le digo, si encuentro a mi hijo en las drogas de vuelta, bueno, lo ayudaremos. Por supuesto que en ese hogar, Alas Multicolor, en el que estaba, no lo voy a internar más, nunca más. Y si lo encuentro sin vida, el tiempo me curará las heridas, se terminará este sufrimiento como le contaba de estar sentada hasta las 3 de la mañana. Pero sinceramente lo que siento es que si Dios quiere, con la gente que va a ayudar, y con los perros, con todo lo que se va a utilizar, se va a encontrar algo. Siento que me van a llevar hasta mi hijo”.

El día de su cumpleaños: la silla vacía

El 10 de enero fue el cumpleaños de Gonzalo y ese día Andrea grabó un video en el que muestra una silla vacía y dice: “Esta silla vacía significa la ausencia se Gonzalo, su ausencia en mi mesa, en mi casa, en mi corazón, en el compartir un mate o un refresco con los hermanos, o la pizza que tanto le gustaba que yo le hiciera cuando venía. Hoy está cumpliendo 23 años, no sabemos dónde está, nadie lo vio, no llega a ningún lado a pedir agua ni a pedir comida. Vivo una desesperación y angustia horribles, hoy estoy haciendo este video especialmente para él: Gonzalo, donde quiera que estés, necesito que vuelvas, necesito que te reportes, ya sabés que si no querés volver a ese hogar no vas a volver, está en tu decisión, si querés hacer tu vida vas a poder hacer tu vida”.

Hay unas 50 denuncias por día y “las familias están muy solas”

Ma Luisa Nogueira: “Para la Policía la desaparición de una persona no es un dato importante y quizás se entienda…pero para una familia es lo más grave que le está pasando”

Hace ya muchísimos años esta salteña, ahora radicada en Montevideo, realizó estudios de voluntariado, pero desde entonces su preocupación y ocupación por asuntos que importan a la sociedad en su conjunto no ha cesado. Hablamos de María Luisa Nogueira, quien ahora ha “tomado la posta” de llevar adelante la búsqueda de Gonzalo Barboza Sisnández, el joven de 22 años que afines de noviembre salió del Hogar Alas Multicolor (en Paysandú) rumbo a Palomas, su pueblo natal, pero nunca llegó y nada se sabe de él. Cabe agregar que Ma Luisa se siente una integrante más de la familia de Gonzalo, y así dialogaba con EL PUEBLO:

-¿Esto de las personas ausentes es un tema nuevo en su vida o ya lo manejaba?

Yo no tenía mucha idea de este tema, más allá de compartir un flyer por ejemplo, no más que eso. No me había tocado de cerca la búsqueda de una persona ausente. Sí muchas veces como en el caso de Ignacio Susaeta o de un señor mayor de apellido Terra, conocía los reclamos que se hacían, pero no mucho más que eso. Cuando el primer día de diciembre llego a Salto y me entero del caso de Andrea (mamá de Gonzalo), lo que hice fue ponerme a las órdenes de ella y empezar a recorrer un camino que para mí era desconocido totalmente. Ver la soledad en que se encuentra una familia a la que le pasa esto, fue muy duro para mí. Hay protocolos que en algunas partes son entendibles, pero en otras me parece que rayan la insensibilidad y llega a ser una tortura de parte de las autoridades hacia los familiares…

-A ver cómo es eso…

Por ejemplo porque al desaparecer una persona, lo primero que se investiga es el círculo más cercano, y está bien, deben tener sus razones. Pero en el caso de Andrea, que Gonzalo nunca llegó a Palomas ni cerca del pueblo, cuando nos ven buscarlo, aún viéndonos tan comprometidas, a nosotras dos nos siguen interrogando…

-¿A usted la han interrogado?

A mí me interrogó la psicóloga, que es la N°2 del Departamento de Personas Ausentes (DPA) del Ministerio del Interior hace unos días… Y son muy duros, no tienen sensibilidad ninguna en ese sentido. Siento que falta tacto, falta sensibilidad, porque a mí me puede molestar todo lo que me preguntan, y me dan ganas de decirles unas cuantas verdades… Pero a Andrea eso la parte al medio; que le vuelvan a hacer un montón de preguntas con desconfianza…Incluso la llega a enojar, y eso que para que Andrea se enoje es difícil, pero esa es la realidad que viven las familias.

-Bien, ¿cómo siguió todo?

A partir de ahí fue transitar todo un camino, interiorizarme de qué se trataba, cómo se trabajaba, saber que había un Departamento de Personas Ausentes dentro del Ministerio del Interior, comunicarme con familias en la misma situación en distintos puntos del país, para que nos indicaran un poco sobre los trámites, como nosotros ahora lo estamos haciendo con otras familias…

-¿Qué trámites por ejemplo?

Por ejemplo que a los 90 días hay que hacer un ADN, exigir que se haga un ADN.

-¿Por qué?

Porque tiene que quedar una muestra en un banco de muestras para cuando se encuentra algunos restos, cuando haya algún hallazgo, se pueda cotejar. Todo eso lo fui aprendiendo. También que el DPA está en Interpol, en Montevideo, tiene 11 personas trabajando y el apoyo de todas las secciones policiales del país.

-¿Y cómo son las directivas que salen de ese DPA a todas las seccionales del país?, porque tengo entendido que ustedes cuestionan o critican eso.

Eso es algo que yo preguntaba… El otro día tuvimos que vivir en Bella Unión la desaparición de una mamá y su chiquita y le pedían que esperara 48 horas, cuando eso no existe más…

-¿Falla la comunicación en cuanto a protocolos entonces?

Claro, no existe más ni 48, ni 24, ni 1 hora… Cuando consideramos que pasó un tiempo fuera de lo normal que no nos podemos comunicar con nuestro familiar, debemos hacer la denuncia y deben tomarnos la denuncia en la seccional y deben derivarla al DPA, para que ellos indiquen de qué manera se va a buscar a esa persona.

-¿Eso no se hace?

No, la realidad constatada por mí es que eso no se hace. En cada seccional aplican el protocolo que ellos consideran adecuado.

-¿Qué se podría hacer para empezar a mejorar esto?

Ya lo sugerí incluso por escrito, que se deben hacer por lo menos talleres de formación en cada departamento. Porque si bien es cierto que las denuncias por día que llegan al DPA es un promedio de 50, hay 11 funcionarios. Esos 50 entran como “averiguación de paradero”. Luego recién pasan a ser “personas ausentes” y se difunden sus fotos en la página de ellos, que al día de hoy tiene unos 155.

-Muchas se encuentran entonces…

Exacto, se encuentra a muchas personas. Pero les puedo decir que de la realidad que me toca vivir desde el 1° de diciembre hasta hoy, en su gran mayoría lo encuentran amigos o familiares. Cuando la familia es muy insistente y hace mucho barullo, y en eso las redes son de gran ayuda, interviene la Policía de forma más constante, con rastrillajes e investigaciones más a fondo.

-Y hay casos de los que nunca más se supo nada…

Sí, hay personas que desde hace mucho tiempo parece que se los tragó la tierra.

-Vuelvo al tema de los protocolos. ¿Qué más les parece fuera de lugar?

Hay protocolos que para la familia suenan como a excusas. Por ejemplo: debe estar escondido, no debe querer que lo vean, no debe querer que lo encuentren, se debe haber ido al exterior, en la casa lo tratarían mal…Entonces basándose en eso, que para mí son excusas, enlentecen todo, enlentecen cualquier búsqueda. Es una realidad que cada día nos va a afligir más a las familias y debemos estar preparados. Porque fíjese que muchas de esas personas tienen problemas psiquiátricos o son consumidores, y esas dos cosas van en aumento en nuestra sociedad. Pienso que todo eso tenemos que prevenir.

-Y preparar más a los funcionarios…

Claro, porque si no se logra prevenir, y se llega al caso de una persona ausente, entonces en las seccionales deben estar preparados…

-Usted decía que le falta sensibilidad a algunos funcionarios, ¿cómo es eso?

Tendría que haber una contención psicológica, las personas quedan muy solas, quedan en una situación realmente de mucha angustia. Hay personas que no sé por qué no pasaron de “averiguación de paradero” a “persona ausente”, y esas familias no tienen consuelo. Es mucha la impotencia.

-Un tema complejo por donde se lo mire…

No es tan complejo… Es tener ganas de hacer las cosas bien, es ponerse la camiseta y afrontar la realidad que nos toca vivir y que cada vez son más, y más en el verano. Así que hay que reforzar el personal, capacitar más a las seccionales y estar más atentos a las familias, tener sensibilidad, empatía. Si la familia entrega un dato, dar la devolución. No se entrega una devolución. Para los Jefes de Policía la desaparición de una persona no es un dato importante y quizás se entienda que no lo sea para él, pero para una familia, en este caso de Salto, es lo más grave que le está pasando. Hay que darse cuenta que esa mamá no está escondiendo nada, si alguien esconde algo de Gonzalo, no es su familia.

“Cuando se ve algo que no se ajusta al patrón de comportamiento de la persona, ya se puede hacer la denuncia, se trata de usar el sentido común”

Comisario Mayor Oscar Barrios, Jefatura de Policía de Salto

EL PUEBLO dialogó con el Comisario Mayor Oscar Barrios, quien por estos días se encuentra a cargo del área de comunicaciones de la Jefatura de Policía de Salto, que dejó claro que en casos de ausencia de personas “no hay un protocolo en sí al estar ya todo con órdenes internas dentro de la Jefatura”.

¿Cómo es el procedimiento para denunciar la ausencia de una persona?

Puede ser un conocido que decide dar cuenta pero que no quiere denunciar. En ese caso, siempre formal-mente se le pide que denuncie, y si no, ante la mera puesta en conocimiento de la Justicia, se actúa. Pero casi siempre se termina haciendo la denuncia, que pue-de ser en la Seccional o llamando directamente al 911. Incluso a veces se traslada a la persona hasta la Seccio-nal para tomar la denuncia porque se nos complica en la tablet porque hay un formulario exclusivo para per-sonas ausentes en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública. Cuando se carga esa información (vestimen-ta, último lugar donde se lo vio, por ejemplo), impacta también en el Departamento de Personas Ausentes de Montevideo. Si bien lo trabaja la Seccional, también Investigaciones hace actuaciones referentes al tema, pero si el tema es más complicado por haber hechos de apariencia delictiva, ya inmediatamente cuando se le da cuenta al Fiscal de la desaparición de la persona,

cuando se lo vio por última vez o que podría estar en alguna situación más comprometida, ya directamente se deriva a Investigaciones. Normalmente otra cosa que se le debe pedir al denunciante, principalmente si es familiar, es si autoriza la divulgación de la foto, por-que si no, no puede mostrarse.

¿Qué período de tiempo debería pasar para hacerse la denuncia de ausencia? Le pregunto porque hay gente que piensa que hay que esperar 24 horas o un par de días.

No es necesario esperar tanto tiempo. Cuando se ve algo que no se ajusta al patrón de comportamiento de la persona, ya se puede hacer la denuncia, se trata de usar el sentido común, nada tiene que ver la necesidad de esperar 24 o 48 horas. Por ejemplo, hace un tiempo un chiquilín que siempre llegaba al liceo a tal hora, el padre fue e hizo la denuncia, porque ese chico siem-pre que salía del liceo, a las 17 horas estaba en la casa, eran las 19 horas y no había llegado. Entonces, el padre hizo la denuncia porque es inusual que el chico haga eso. No se le dijo que esperara 48 horas para ir a hacer la denuncia. Habían pasado dos horas que el padre no lo veía o que el chiquilín tenía que estar en la casa, el padre vio que había algo raro y ya hizo la denuncia. Por suerte después apareció, estaba todo bien porque ha-bía ido a la casa de un amigo.

El ejemplo coincide con mi siguiente pregunta, si el he-cho de ser menor tiene un tratamiento distinto al de las personas mayores.

No, la única diferencia tiene que ver con lo que le men-cioné sobre la divulgación de la foto, porque en menores ya es más complicado, más si está en el INAU o en alguna dependencia por amparo. No hay un tratamiento diferen-cial, no es que porque sea menor se lo busca más y al ma-yor se lo busca menos. Es todo lo mismo.

¿Cómo es el procedimiento policial al recibir la denun-cia de una persona que se ha ausentado?

Se va siempre al último día y a la última hora que se lo vio y dónde estaba, no vamos directamente a las cámaras de video vigilancia, primero comenzamos a tomar decla-raciones para ver dónde podemos situar a esa persona. Luego nos manejamos con ese lugar seguro donde se lo vio, después donde probablemente lo hayan visto. Así que vamos a lo más seguro primero y luego vamos des-cartando, agotando todas las líneas de investigación. Es impresionante la cantidad de identificaciones que se hacen por día en Salto, ya sea por PADO, por Investiga-ciones. Entonces, en alguna identificación de esas puede aparecer que esté la persona requerida, eso nos ha pasa-do cantidad de veces. Hay un menor requerido por fuga del hogar o alguien por ausencia y cuando el PADO le va a hacer una identificación, ahí se detecta, se lo notifica o se lo lleva a un lugar asistencial para ver en qué condiciones se encuentra y siempre se da cuenta a la Justicia.

Hay una sección del sitio web del Ministerio del In-terior dedicada a las personas ausentes, ¿qué tiem-po tiene que pasar de ausencia de la persona para estar en ese lugar?

Al estar planteada la denuncia, es automático. Como le dije, no hay un protocolo en sí al estar ya todo con órdenes internas dentro de la Jefatura.

Personas Ausentes

Información oficial registrada en el sitio web del Ministerio del Interior

Es el Código Civil la ley que tiene un capítulo exclusivo en materia de personas ausentes que describe esencialmente cuál es la categoría jurídica en la que se encuentran las personas que se ausentan de su vida cotidiana.

“TITULO IV – De los Ausentes. CAPITULO I – De la presunción de ausencia. Artículo 50. La ley sólo considera ausente para los efectos de este Título, al individuo cuya residencia actual se ignora o de quien no se tienen noticias y cuya existencia es por consiguiente dudosa. Artículo 51. El ausente a los ojos de la ley ni está vivo ni está muerto…”

Al día viernes 7 de abril, el sitio del Ministerio del Interior mantenía registradas a 154 personas como ausentes, de las cuales 53 son mujeres y 101 varones. En todos los casos registrados, en el que algunos de ellos llevan cerca de 30 años de estar denunciados, termina con la siguiente frase: “Si ayudas a una sola persona a tener esperanza, no habrás vivido en vano”. Veamos algunos de los casos registrados en el sitio oficial del Ministerio del Interior.

ALGUNOS CASOS

NOMBRES: Gonzalo Enrique. APELLIDO: Barboza Sisnández. EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICIÓN: 22 años. FECHA DE LA DESAPARICIÓN: 28/11/2022. ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: Paysandú. ALTURA APROXIMADA: 1.85 mts. PESO APROXIMADO: 70 kg. COMPLEXIÓN FÍSICA: Delgado. COLOR DE CUTIS: Trigueño. COLOR DE OJOS: Negros. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Cabello castaño oscuro, ondulado y corto. SEÑAS PARTICULARES: Sin dato (S/D). VESTIMENTA AL MOMENTO DE LA AUSENCIA: Buzo beige claro, mochila color negra, campera azul de nylon, chinelas negras, gorro negro, termo azul y mate marrón negro.

NOMBRES: Ana Silvia. APELLIDOS: Cataldi Thevenet. FECHA DE NACIMIENTO: 05/03/1966 EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICION: 39 años. FECHA DE LA DESAPARICION: diciembre del año 2004. ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: Ciudad de Buenos Aires. ALTURA: aproximadamente 1,62 mts. PESO APROXIMADO: S/D. COMPLEXIÓN FÍSICA: Delgada. COLOR DE CUTIS: Trigueño. COLOR DE OJOS: Castaños. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Castaños claros. SEÑAS PARTICULARES (CICATRICES, TATUAJES, MARCAS, QUEMADURAS, LUNARES, ETC.): S/D.

NOMBRES: Alen Roque. APELLIDOS: Curbelo Correa. FECHA DE NACIMIENTO: 22/04/1997 EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICION: 16 años. FECHA DE LA DESAPARICION: 09 de junio del año 2013. ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: En las inmediaciones de su domicilio en barrio Carrasco Norte. (Montevideo). ALTURA: 1,70 mts. PESO APROXIMADO: 70 Kilos. COMPLEXIÓN FÍSICA: Delgado. COLOR DE CUTIS: Morocho. COLOR DE OJOS: Negros. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Negro. SEÑAS PARTICULARES (CICATRICES, TATUAJES, MARCAS, QUEMADURAS, LUNARES, ETC.): Cicatriz de una operación de apéndice. Un tatuaje en antebrazo con la inscripción “MAMÁ” y otro de un corazón con alas en la espalda.

NOMBRES: Amparo Isabel. APELLIDO: Fernández Cairo. FECHA DE NACIMIENTO: 22/012/1983. EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICIÓN: 35 años. FECHA DE LA DESAPARICIÓN: 28/06/2019 ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: Domicilio en Paysandú. ALTURA: 1.60 mts. PESO APROXIMADO: 65 kg. COMPLEXIÓN FÍSICA: Normal. COLOR DE CUTIS: Blanco. COLOR DE OJOS: Castaños. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Castaño con claritos. SEÑAS PARTICULARES (CICATRICES, TATUAJES, MARCAS, QUEMADURAS, LUNARES, ETC.): Mariposa detrás del hombro con los nombres de los 3 hijos.

NOMBRES: Raquel Amneris. APELLIDOS: Gaibisso Auñon. FECHA DE NACIMIENTO: 22/08/1980. EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICION: 74 años. FECHA DE LA DESAPARICION: 21 de Marzo del año 2005. ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: Departamento de Montevideo. ALTURA: aproximadamente 1,68 mts. PESO APROXIMADO: S/D. COMPLEXIÓN FÍSICA: Mediana. COLOR DE CUTIS: Blanco. COLOR DE OJOS: Marrones. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Blancos. SEÑAS PARTICULARES (CICATRICES, TATUAJES, MARCAS, QUEMADURAS, LUNARES, ETC.): S/D

NOMBRES: Reinaldo. APELLIDOS: Ghigliazza Rocha. FECHA DE NACIMIENTO: 4/11/1939. EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICION: 65 Años. FECHA DE LA DESAPARICION: 22 de Diciembre de 2004. ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: Casa de su hermano (Maldonado). ALTURA: 1,70 Mts. PESO APROXIMADO: 78 Kg. COMPLEXIÓN FÍSICA: S/D. COLOR DE CUTIS: Blanco. COLOR DE OJOS: Marrones. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Canoso. SEÑAS PARTICULARES (CICATRICES, TATUAJES, MARCAS, QUEMADURAS, LUNARES, ETC.): S/D

NOMBRES: Karen Daniela. APELLIDOS: Martínez Valdez. FECHA DE NACIMIENTO: 09/06/1989. EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICION: 7 años. FECHA DE LA DESAPARICION: 02 de junio del año 1997. ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: Departamento de Rivera. ALTURA: S/D. PESO APROXIMADO: S/D. COMPLEXIÓN FÍSICA: Delgada. COLOR DE CUTIS: Trigueño. COLOR DE OJOS: negros. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Castaños oscuros. SEÑAS PARTICULARES (CICATRICES, TATUAJES, MARCAS, QUEMADURAS, LUNARES, ETC.): Lunar abajo de la barriga.

NOMBRES: Juan Ignacio. APELLIDOS: Pertusatti Suárez. FECHA DE NACIMIENTO: 25/05/1994. EDAD A LA FECHA DE LA DESAPARICION: 9 años. FECHA DE LA DESAPARICION: 23 de noviembre del año 2003. ÚLTIMO LUGAR EN QUE SE LO VIO: Departamento de Montevideo. ALTURA: S/D. PESO APROXIMADO: S/D. COMPLEXIÓN FÍSICA: Delgado. COLOR DE CUTIS: Blanco. COLOR DE OJOS: Marrones. TIPO Y COLOR DE CABELLO: Castaños claros. SEÑAS PARTICULARES (CICATRICES, TATUAJES, MARCAS, QUEMADURAS, LUNARES, ETC.): Quemadura en pierna derecha por agua caliente.

Es un mito pensar que hay que esperar para radicar la denuncia de una persona ausente

La Revuelta Subversiva

Muchas veces nos enteramos de la ausencia y búsqueda de una persona a través de las publicaciones de La Revuelta Subversiva.

Quisimos conocer en qué momento y con qué protocolos se realiza esa publicación que sin dudas mediante las redes sociales suma mucho apoyo al momento de buscar a alguien que se ha ausentado.

También es importante el protocolo en que se basa la información que se brinda cuando la persona aparece.

Camila Matera integrante de La Revuelta Subversiva , y que como decíamos juega un papel fundamental con el tema de las personas ausentes respondió a nuestras interrogantes.

El mito de la espera para denunciar

«Cuando nos contactan para pedirnos que ayudemos a difundir la búsqueda de alguien que está ausente, lo primero que hacemos es preguntar si se hizo la denuncia . Es muy importante hacer la denuncia cuanto antes , no hay que esperar ni 24 ni 48 horas. En el momento que te das cuentaque tu familiar está ausente , en ese momento hay que ir directo a denunciar. Es un mito que hay que esperar 24 horas , eso no es así . Hay que dirigirse enseguida a la comisería más cercana y radicar la denuncia. Nunca fue eso de la espera , es una desinformación, una creencia. Y es importante denunciar enseguida porque acá en dos o tres horas te sacan una persona del país, porque estamos en una ciudad fronteriza.»

Luego de averiguar si se realizó la denuncia, se hacen otros consultas

«Preguntamos como estaba vestida la persona , donde se vió por última vez, consultamos si tenía algun problema con la familia, el novio o pareja , también consultamos si la persona toma alguna medicación, aspectos que nos dan indicios de por dónde se la puede buscar.»

«Nos han pasado casos de gurisas que sabemos que desaparecen por dos o tres días y regresan , y eso se vuelve como algo rutinario y pasa a ser un nuevo modus operandi de la explotación sexual . Entonces hay que estar atentos a ver si llegan con cosas nuevas porque a veces se hace intercambio por ropa, perfumes, así que hay que estar atentos en ese sentido, para poder ver que es lo que está pasando.»

Como informar cuando aparecen

Cuando la persona ausente aparece, generalmente se da una información muy concreta y básica, Camila Matera explica el motivo.

«Cuando el ola ausente aparece nosotras no publicamos los motivos de su ausencia porque nos parece que es exponer mucho a la persona porque probablemente si se ausentó es porque algún problema está teniendo . A veces son personas con algún tipo de discapacidad, o una enfermedad siquiátrica, entonces son detalles como muy íntimos y consideramos que no está bueno exponerlo. Siempre tratamos de cuidar la intimidad de las personas ausentes porque muchas veces atraviesan temas que son muy delicados y todo el mundo se pone a opinar , culpando a los padres muchas veces y especulando muchas cosas sin conocer realmente la situación, lo que daña a la familia y a la misma persona. Ese es el protocolo que tienen todas las páginas de búsqueda. Cuando la persona aparece simplemente se informa que apareció, que está bien sin más detalles.»

Aclaró además que » a veces hay mujeres que están escapando de una situación de violencia y obviamente que eso no se puede publicar porque si la persona está escapando de un agresor le estás informando a ese agresor también. Hay que ser muy cuidadosos con ese tema y tener en cuenta que en las redes sociales se reproducen muchas cosas que no están buenas y le hacen mucho daño a la familia y a la víctima.»

Resultados favorables

«Este sistema de publicación en redes sociales da mucho resultado, se tiene muchísimo alcance, las personas nos pasan información por privado de haberla/o visto en tal lado o subiendo a un ómnibus, datos que le vamos pasando a la familia para que pueda ir aportando a la policía que están atentos con el tema de la búsqueda.»

Se hace una búsqueda colaborativa a través de las redes sociales

«Nuestra ayuda pasa más por el lado de las redes, aunque si la familia necesita ayuda para hacer la denuncia también la asistimos porque lo que a veces pasa es que en la misma policía en ocasiones dicen que no pueden tomar la denuncia con el argumento que hay que esperar , pero en realidad es un mito como decíamos antes , y si no toman la denuncia en la seccional, bueno ir directamente a Jefatura a ver si allí sí se puede radicar la denuncia. Eso es muy importane porque ahora se cuenta en la ciudad con una red de video vigilancia y da la posibilidad de rastrear a la persona y ese sistema ha ayudado a encontrar personas ausentes.»

No estigmatizar

Otras voces han señalado sobre la falta de voluntad cuando se trata de buscar a una persona ausente pero que tiene como condición estar en situación de prostitución, consumo problemático o de salud mental. En este sentido Camila Matera afirma que existe una estigmatización de esas situaciones.

«También pasa que hay una estigmatización , y que como dice el Ministerio del Interior que estan profesionalizando a la policía, me parece que tienen que seguir con esa formación porque no se puede seguir estigmatizando a una persona porque esté en situación de prostitución, o de consumo . Siempre hay una familia que está detrás y que está sufriendo la ausencia de esa persona, entonces no está bueno que por ciertas condiciones no se le de la relevancia que la familia necesita en la búsqueda de ese familiar. son situaciones muy dolorosas con las que se debe terminar «