GOES: UNA MÁQUINA PERFECTA

Que VTV muestra lo que en Uruguay se juega, no hay dudas. Y sobre todo. los deportes masificados. Salto no es la excepción, si de consumidores se trata, en este caso con el básquetbol también y máxime ahora que se avanza a la instancias claves de la Liga Uruguaya, donde no faltan coterráneos.El viernes a la noche, el convocante poder del clásico entre Goes y Aguada, esta vez bajo absoluto dominio de Goes, que definitivamente se quedó con la primera escala tras jugarse la última fecha: fue 97 a 69. En el ganador, Nestor Colmenares 18 pts 7 reb, Joaquin Osimani 22 pts 3 reb 3 as, Johwen Villegas 19 pts 4 reb 3 as, Ignacio Xavier 11 pts 8 reb, Sebastian Sosa 11 pts 3 reb, Franco Giorgetti 6 pts 8 reb 6 as. En Aguada: Avry Holmes 19 pts 4 reb 3 as, José Ascanio 14 pts 8 reb, Federico Babosi 11 pts 5 reb RUMBO A LOS OCTAVOS Y CUARTOS DE FINAL

Goes, Biguá, Urupán y Peñarol clasificaron directo a Cuartos de Final.

Estos son los cruces de Octavos de Final, para ver quienes siguen por el título.Los mejor ubicados arrancan la serie 1-0 y jugando de local. EN LOS OCTAVOS Malvin (5) aguarda al ganador de Urunday/Olivol (12)Trouville (6) vs Hebraica Macabi (11)Olimpia (7) vs Defensor Sporting (10)Aguada (8) vs Nacional (9) EN LOS CUARTOS DE FINAL Goes vs Ganador Aguada/NacionalBiguá vs Ganador Olimpia/Def. SportingUrupan vs Ganador Trouville/ HebraicaPeñarol vs Ganador Malvin (Urunday/Olivol) MAÑANA DECIDEN Capitol ya está descendido, pero sucede que se generó un equilibrio en puntos entre Urunday Universitario y Olivol Mundial, los que se enfrentarán mañan a partido único desde las 21.15. En Urunday orientado por Héctor Da Prá, con un salteño incluído en el plantel: Facundo Medina. En tanto,el martes, ya la acción otra vez. A saber. OCTAVOS DE FINAL Martes 5 de abril21.15 en Aguada: Aguada vs Nacional21.15 en Trouville: Trouville vs Hebraica Macabi21.15 en cancha a designar 4/4: Olimpia vs Defensor Sporting Jueves 7 de abril

21.15 en Malvín: Malvín vs Ganador Urunday/Olivol.