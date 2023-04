Gobierno extenderá declaración de emergencia agropecuaria hasta setiembre

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, informó que por resolución de la cartera, la declaración de emergencia agropecuaria se extenderá 150 días, a partir del 24 de abril, en todo el territorio para los rubros de ganadería, lechería, horticultura, fruticultura, agricultura, apicultura, avicultura y forestación. “La consigna del Gobierno es mantener todas las estructuras productivas de pie”, sostuvo.

Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, en entrevista con Comunicación Presidencial

Este jueves 20, en diálogo con Comunicación Presidencial, Mattos indicó que la decisión de extender la emergencia agropecuaria fue tomada a raíz de los informes de los servicios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), respecto al estado de situación del clima, ante los efectos de la sequía.

Recordó que la declaración de emergencia agropecuaria se inició en el mes de octubre de 2022, y consideró que el problema del déficit hídrico había comenzado “bastante tiempo atrás”.

Además, indicó que a pesar de las lluvias del mes de marzo que causaron alivio en buena parte del país se espera un abril deficitario en cuanto a precipitaciones. “Son alivios que no resuelven el problema, no hay tiempo suficiente de recuperación ni de los cultivos, ni de las pasturas”, sostuvo. Agregó que el gran sostén de la producción es el campo natural, para el que no habrá tiempo de recuperación.

Señaló que, mediante la declaración, se extiende la emergencia agropecuaria por 150 días y se mantienen los rubros de ganadería, lechería, horticultura, fruticultura, agricultura, apicultura, avicultura y forestación, que estaban comprendidos hasta el momento. Agregó que de esta manera la medida se mantendrá vigente durante el invierno, para contar con elementos de la evolución sobre finales de setiembre. “Con la primavera por delante podemos tener un panorama más ajustado”, indicó Mattos, y añadió que la consigna del Gobierno es mantener a todas las estructuras productivas de pie.

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo destinó diferentes instrumentos, tales como renuncias fiscales, corrimientos en vencimientos de pago, financiaciones y subsidios para generar los apoyos necesarios a productores afectados por la situación. Además, se refirió al Sistema Nacional de Garantías Agropecuario y a la reducción de las tarifas públicas como herramientas vinculadas a la extensión de la emergencia agropecuaria.

En ese sentido, agregó que existen más de 10.000 postulaciones para los diferentes beneficios en un universo de productores que está en el entorno de los 15.000.