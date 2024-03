Gobierno emite alerta y recomendaciones ante eventos climáticos adversos

20/03/2024

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió este miércoles 20 una alerta de color rojo para el suroeste y centro del país, y otra de color anaranjado para el resto del territorio. El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Santiago Caramés, llamó a seguir las recomendaciones. El organismo realizará un monitoreo permanente de la situación y emitirá las actualizaciones correspondientes.

La alerta roja para el suroeste y centro del país rigió desde las 18:30 hasta las 21:30 horas. En el resto del territorio, se mantiene la alerta anaranjada.

Según el sitio web de Inumet, la alerta roja rigió para la totalidad de los departamentos de Colonia, Durazno, Flores, Río Negro, San José, Soriano, y parte de los departamentos de Canelones, Cerro Largo, Florida, Lavalleja, Paysandú, Tacuarembó y Treinta y Tres.

En zonas de tormentas se podrán registrar lluvias torrenciales, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes, que podrían superar los 90 kilómetros por hora, según informó Inumet en su sitio web.

El director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Santiago Caramés, llamó a tener en cuenta las siguientes recomendaciones: permanecer en las viviendas; mantenerse informado sobre el estado del tiempo; tomar precauciones con niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad; mantener a los animales domésticos en lugares protegidos; retirar del entorno aquellos objetos que pueden ser impulsados por el viento; cerrar puertas y ventanas exteriores; refugiarse en las habitaciones más protegidas; no realizar maniobras ara las cuales no se está preparado, y no difundir rumores o información exagerada.

También destacó que se recomienda no circular. En caso de que sea necesario, se sugiere no cruzar por caminos, calzadas, ni puentes inundados; desplazarse por rutas principales en horas diurnas; conducir con externa precaución; reducir la velocidad; circular con visión panorámica y evitar maniobras bruscas.

Asimismo, el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, emitió una resolución que declara la alerta y vigilancia para todo el país, que se extendió hasta las 05:00 horas de hoy jueves 21.