Gobierno aumentará a 20% el descuento en tarifa de UTE para tambos

LECHERIA HOY

Tras la reunión que Campo Unido mantuvo este martes con el ministro de Ganadería Fernando Mattos para monitorear los efectos de la sequía, el jerarca comunicó que “está aprobada la decisión de extender el beneficio en el descuento de UTE para el sector lácteo desde enero a setiembre inclusive”, comentó a Informe Tardáguila el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Leandro Galarraga.

Además, el gremialista adelantó que el descuento para los tamberos aumentará en 5 puntos porcentuales y pasará del 15% al 20%, al tiempo que se mantendrá en 15% para la industria láctea. Para que la medida quede operativa resta la firma del Ministerio de Economía y Presidencia; Ganadería e Industria ya firmaron el decreto.



Firman convenio para construir 22 salas de ordeñe

El Instituto Nacional de Colonización (INC) y MEVIR firmaron en la víspera un convenio para la construcción de 22 salas de ordeñe en predios de los departamentos de Florida, Colonia y Soriano. La inversión asciende a 1,7 millones de dólares y las obras comenzarán este año.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, remarcó la importancia de apoyar a los colonos que estén al frente de emprendimientos para su arraigo al medio rural. El convenio rubricado detalla que las salas de ordeñe de cuatro órganos estarán ubicadas en las colonias Larrañaga y Teófilo Collazo, de Soriano; en Reglamento de Tierras de 1815 y Francia, de Florida; y en Susana Dalmás y Bernardo Rosengrutt, de Colonia.

Cada sala cuesta 2.067 unidades reajustables (UR) y, por tanto, la suma total es de 45.474 UR. Dicho monto será abonado por ambas instituciones: un 50% de forma simultánea con el otorgamiento de cada convenio y el restante 50% al finalizar cada obra.

Mattos remarcó la importancia de disponer de infraestructura edilicia para reforzar la producción del sector lechero colono. También mencionó que se acompasa al buen cuidado ambiental en las salas contiguas del tambo y con el correspondiente tratamiento de efluentes. “Es un cambio significativo en las condiciones de trabajo en lechería y quesería artesanal”, subrayó el secretario de Estado. El presidente de MEVIR, Juan Pablo Delgado, especificó que la inversión total es 1,7 millones de dólares. En la oportunidad, recordó que junto a Colonización han realizado 58 intervenciones que incluyen viviendas nuevas e infraestructuras productivas, desde 2020. “La vivienda es importante, pero también es importante ayudar al productor rural para que se arraigue en el medio rural”, dijo.

CAMBIOS

El titular de Colonización, Julio César Cardozo, sostuvo que antes se hacía entrega del predio productivo sin edificaciones y el colono debía adaptarse al trabajo, en cambio en el presente la industria exige condiciones diferentes para que un tambero sea remitente a una empresa, en este caso CONAPROLE.

Aseguró que las exigencias se pueden solucionar a través del convenio con MEVIR para hacer obras en tierras propias de Colonización.

Destacó la importancia de que los productores dispongan de una vivienda adecuada, energía eléctrica, suministro de agua, galpón de ordeñe y que realicen un buen destino de los efluentes del tambo.

Las exportaciones de lácteos cayeron 11% en febrero

Los productos lácteos representaron el 7% del total exportado en febrero de 2022 con un valor de US$ 73 millones. Sin embargo, en 2023 el valor exportado disminuyó 11%, alcanzando los US$ 64 millones, según el informe de comercio de bienes que divulgó este miércoles Uruguay XXI.

A pesar de esta caída, los productos lácteos siguieron representando el 7% del total exportado en 2023. Las colocaciones en destinos importantes como China, Argelia y la Federación Rusa cayeron, aunque Brasil multiplicó sus adquisiciones por un poco más de tres (las exportaciones pasaron de U$S 7 millones a US$ 23 millones), lo que compensó en gran medida estas caídas.

Las exportaciones de leche, leche en polvo cayeron de US$ 56 millones en febrero de 2022 a US$ 46 millones este año. Este producto es importante, ya que compone el 72% de lo exportado en el mes en concepto de productos lácteos. En tanto que las exportaciones de quesos y requesón tuvieron un aumento considerable de 24% en comparación con febrero de 2022.

Precio de leche al productor tuvo leve mejoría en pesos

El precio que recibieron los productores lecheros por la materia prima en enero mostró una leve recuperación en pesos y estabilidad en dólares, de acuerdo a los últimos datos publicados por INALE.

El promedio fue de $ 16,48, 2% más que los $ 16,24 registrados en diciembre. Respecto a un año atrás la mejora es de 4%.

En dólares el valor se mantuvo igual a diciembre, en US$ 0,42, con una cotización del dólar que en promedio fue de $ 39,9 en enero.

El índice de poder de compra de la leche que elabora INALE quedó estable de diciembre a enero.

Pese a la sequía, remisión en enero tuvo leve caída frente a un año atrás

El volumen de leche remitida a plantas industriales mostró una leve caída en enero comparado con un año atrás. Fue de 157,2 millones de litros frente a 159,19 en el primer mes de 2022, de acuerdo a datos corregidos por INALE este martes 28 de febrero.

En los últimos 12 meses móviles sumó 2.085,13 millones de litros, una caída de 1,5% respecto a los 2.116,70 millones registrados en mismo periodo anterior.

Si se observa la composición, tuvo el mejor promedio histórico en grasa y proteína para enero desde 2012: 3,81% de grasa y 3,39% de proteína.

Índice de precios de los alimentos de FAO: continúa descendiendo

El índice de precios de los alimentos de FAO en enero de 2023 se situó en 131,2 puntos: 0,8% por debajo del valor de diciembre de 2022. Ello configura la décima caída consecutiva. Esta caída se debe principalmente al descenso de los índices de precios de los aceites vegetales, los lácteos y el azúcar. Por su parte los cereales y la carne se mantuvieron estables.

El índice de los lácteos en enero fue 136,2 puntos, esto es, 1,4% por debajo de diciembre de 2022. Esta caída se debe al descenso en los precios de la manteca y las leches en polvo. En cuanto a la manteca, se debe a la menor demanda por parte de los países importadores, ello se basa en la presunción de que los precios seguirán cayendo y aumentará la producción de Oceanía. En el caso de la leche en polvo entera y descremada, los precios descendieron debido a una contracción en la demanda. Además, en lo que respecta a la leche en polvo entera se espera un aumento en los suministros desde Nueva Zelanda. Por último, los precios de los quesos subieron ligeramente, lo cual se asocia a un aumento en las ventas al por menor en Europa.

Emilio Gancedo