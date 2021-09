Gobierno anunciará medidas de apoyo para el litoral mañana martes, dijo Lacalle Pou

El Presidente dijo que las preocupaciones fundamentales son el trabajo de los uruguayos y el tipo de cambios que tienen los países

en su visita a Paysandú el Presidente Luis Lacalle Pou informó que el gobierno anunciará, mañana martes, un paquete de medidas de apoyo para el litoral del país.

En tanto, el intendente de Salto, Andrés Lima, manifestó que “han habido coincidencias entre el planteo de los centros comerciales y gobiernos departamentales con el Gobierno Nacional, eso nos alienta que este tipo de medidas podamos tomarlas rápidamente”.



TRABAJO

El presidente aseguró que lo más importante «es el trabajo de los uruguayos, y que la gente del litoral pueda vivir con sus salarios». Sobre esto, manifestó que más allá de que la apertura de fronteras «tiene una parte positiva, porque mucha gente quiere venir a Uruguay, algunos por turismo y otros para vivir, la preocupación fundamental es la diferencia de precios por el tipo de cambio que tienen los países».

Por esta razón, manifestó que se está trabajando «en medidas que sirvan para paliar esta situación», y aseguró que las mismas van a ser anunciadas el próximo martes. «En estos días han habido reuniones con intendentes, esta semana que viene continúan las reuniones en el Ministerio de Economía con los delegados de los intendentes, con los centros comerciales del litoral», agregó.

«Hay que darles el estribo para que los comerciantes uruguayos de la frontera no se vean perjudicados», remarcó.

Lacalle Pou remarcó que Uruguay todavía está bajo la emergencia sanitaria y para salir y entrar al país se requiere un PCR con resultado negativo.



INTENDENTE LIMA

Tras el anuncio realizado por las autoridades de la República Argentina sobre la apertura de fronteras sin necesidad de cuarentena obligatoria para ciudadanos de países fronterizos a partir del próximo 1º de octubre, el intendente Andrés Lima dijo que será muy importante lo que puedan avanzar en conjunto con el Gobierno Nacional mañana martes 28 de septiembre en la reunión pactada en Torre Ejecutiva, con integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas. El jerarca entiende que la instancia será para recibir algunas respuestas sobre las propuestas presentadas por los intendentes y centros comerciales del litoral y avanzar en la implementación de nuevas políticas de frontera.

«Entendemos que a partir de esta decisión que ha tomado la República Argentina, es necesario implementar en lo inmediato algunas medidas… Se nos ha adelantado que se mantiene el descuento del IMESI a los combustibles, se mantiene el descuento del 9% del IVA para el sector turismo pensando en la gastronomía y en la hotelería», dijo Lima y recordó que plantearon al Gobierno Nacional la necesidad de implementar precios de frontera que signifiquen un descuento importante, que promueva el consumo local y desaliente las compras en los países vecinos.

El intendente destacó que, «han habido coincidencias entre el planteo de los centros comerciales y gobiernos departamentales con el Gobierno Nacional, eso nos alienta que este tipo de medidas podamos tomarlas rápidamente, sin perjuicio de que el Gobierno Nacional haga algunas puntualizaciones, sobre en lo que respecta al protocolo para el ingreso de argentinos a nuestro país, y sobre todo el traslado de uruguayos a la República Argentina».

Por su parte el diputado Álvaro Lima, reiteró que, en la reunión realizada en Paysandú, los centros comerciales elaboraron una declaración sobre políticas de frontera, haciendo referencia a los cuatro proyectos que hoy se encuentran en el Parlamento.

Lacalle Pou sobre Uruguay: «a nuestro país se lo ve como un faro democrático»

El Presidente Luis Lacalle Pou se hizo presente, ayer domingo, en el evento «Encuentro con el patriarca» en la Meseta de Artigas de Paysandú. «Hoy es un día de recuerdo, es un día de conmemoración», dijo Lacalle Pou, recordando a quien ideó este evento, el ex ministro del Interior Jorge Larrañaga.

Recordando sus días fuera del país, Lacalle Pou expresó que «cuando estás lejos lo mirás con perspectiva. Cuando estás afuera lo querés y lo extrañás, y te podés alejar de los temas», agregó. «Hay mucha manija y a veces hasta buscando en donde no podemos estar de acuerdo, y yo celebro no estar de acuerdo. Creo que es gran parte de la fortaleza de nuestro país es no haber estado de acuerdo», dijo, y remarcó que el problema «no es no estar de acuerdo, es cómo resolvemos los conflictos».

«A nuestro país, históricamente, se lo ve como un faro democrático, y no es por falta de conflictos entre los orientales. (…) Siempre que hubo una revolución, siempre que hubo una guerra o un conflicto, Uruguay supo resolver las cosas pacíficamente».

«Nosotros llegamos con una condición: que es la unión de los orientales, que es tender puentes, que no es dividir. Y ojo que siempre hay que estar dispuesto a la crítica, a recibirla más que a darle. Pero esta gran nación que fue construida por mucha gente le debe a que los que nos hicieron tales», concluyó su discurso.

Construirán una escultura en alusión a la marcha a caballo como homenaje a Larrañaga

A cuatro meses del fallecimiento de Jorge Larrañaga, alrededor de la casona de la meseta, se anunció la construcción de un memorial en homenaje al exministro del Interior. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, anunció que se colocó la piedra fundamental en la meseta, que va a «simbolizar la esencia el espíritu de la marcha en clara memoria a Jorge Larrañaga». «Sobre esta piedra se va a crear una escultura en alusión a esa marcha a caballo, en donde miles de jinetes, de todas partes del país, rinden honores al prócer», agregó.

Su hijo, Jorge Larrañaga Vidal, «estamos orgullosos y agradecidos eternamente. Y días como el de hoy, me hacen pensar, en que el mejor legado que deja es el del ejercicio de la política para la gente. La política de hacer, de construir, de la honestidad».

«Nosotros lo extrañamos en la gestión», remarcó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. «Lo extrañamos en la pelea, con los demás y con nosotros, porque esas cosas tenía Jorge, y estoy seguro que también, en todos los ámbitos del gobierno pero sobre todo en el ámbito que a él se le había encomendado y estaba haciendo de buena manera, un deber que tenemos es defender esa gestión y mejorarla».