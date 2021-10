«Globos al cielo para nuestros amores, que están en el corazón»

Hoy en el Muelle Negro

Esta tarde, a las 15:00 horas desde el Muelle Negro, un grupo de salteños soltará globos al cielo. En cada globo irá el nombre de su hijo, ese bebé que no pudo llegar a transitar la vida. Se trata de homenajear a esas criaturas a las que les ganó la muerte, pero no el olvido. La actividad es organizada por Luz del Cielo Uruguay, una ONG que ahora también cuenta con un grupo en Salto y aspira a brindar contención a aquellas familias que sufren ante el dolor de una muerte gestacional (feto de más de 22 semanas) o perinatal (entre las 28 semanas de gestación y la primera semana de vida).

Lourdes es la mamá de Emily Paulina, Ana y Fabián son los papás de Mía, Karina y Leonardo son los papás de Renata…Ellos, junto a la Dra. Alejandra Yemini estarán esta tarde allí para esta recordación. Son los salteños que desde hace un tiempo han decidido juntarse para compartir sus experiencias y ayudarse mutuamente a transitar el dolor. La valoración que hacen estos padres respecto al trabajo de la Dra. Yemini es coincidente: «a ella le debemos que esto pudiera llegar a Salto, nos acercó la capacitación junto al Hospital, al Centro Médico…».

Fabián Osorio decía días pasados al conversar con EL PUEBLO: «Perdimos a nuestra bebé hace casi 5 meses (Mía falleció el 23 de mayo) y sentimos muchas carencias, pasamos por muchas carencias por parte de la asistencia, en el sentido humanitario. Escuchábamos muchas palabras que no eran las adecuadas para ese momento. Por ejemplo Ana Rosa, mi señora, tuvo que estar en una pieza con una madre que sí tuvo su hija…es difícil…la contención fue poca, eso nos llevó a que a pesar de nuestro dolor, buscáramos información. Ana maneja más las redes y dimos con Luz del Cielo, que nos brindó el apoyo necesario, nos brinda contención. Estamos en un grupo con padres que pasaron por lo mismo, entonces uno encuentra con quién hablar, con quién pasar este dolor… Nos pareció muy oportuno porque en muchos casos en Salto, y en Uruguay en general, personas que perdemos a nuestros bebés no tenemos dónde poder hablar, dónde poder nombrar a nuestros hijos, entonces decidimos acá en Salto formar nuestro grupo, logramos que Belén (Piñeyrúa, psicóloga, Directora de Luz del Cielo Uruguay) viniera a capacitar al personal de la salud sobre qué decir desde la parte humana, y se lograron varias cosas…». Lo fundamental, dice Fabián, es que «encontramos contención y apoyo, que es muy necesario para transitar este dolor», y así, al mismo tiempo, «nosotros queremos brindar una mano a padres que pasan por nuestra misma situación».

Respecto a la actividad de esta tarde de domingo, comenta Fabián que «es una suelta de globos en honor a nuestros hijos, son globos ecológicos y lo vamos a hacer este mes ya que octubre es el mes de la muerte perinatal, y como el día 24 se hace esto en Montevideo, en Trinidad también, queremos que además Salto esté presente». Y agrega que «los globos tendrán el nombre de nuestros hijos y algunas frases en homenaje a ellos».

Cabe recordar que el pasado día 16, se encendió una vela en recuerdo de ellos, de los bebés que partieron muy temprano, «nuestros amores, que están en el corazón», al decir de estos padres.

Por otra parte, EL PUEBLO también pudo comunicarse con la Psicóloga Belén Piñeyrúa, Directora de la ONG, quien explicó que «Luz del Cielo surge hace siete años acá en el Uruguay, cuando 4 o 5 mamás se reúnen para hablar de la muerte de sus hijos, porque era un tema invisibilizado y muy desautorizado. No lograban poder hablar de sus hijos, no lograban poder nombrarlos a nivel social, por eso decidieron unirse y reunirse, esto fue hace siete años. Después, en el año 2016, hubo como una fuerte llegada de muchas mamás, y se comenzó un trabajo mucho más continuo y arduo de poder buscar a estas mamás que perdieron a sus hijos. Porque generalmente vemos embarazadas, o vemos bebés sanos, pero, ¿dónde están las mamás que pasaron por esto otro? Sabíamos que no éramos las únicas y que pasaba mucho más de lo que nos imaginábamos, entonces ahí empezamos a reunirnos una vez por mes, a generar talleres sobre determinadas temáticas, a soñar con lo que hoy es Luz del Cielo Uruguay y con lo que seguirá siendo a nivel de proyectos, en cuanto a poder capacitar profesionales, a confeccionar las cajitas de recuerdos, a poder hacer la ley, poder hacer algunos protocolos…».

Consultada especialmente sobre los objetivos de la organización, habla Piñeyrúa de la misión y visión de la misma: «la misión de Luz del Cielo Uruguay es acompañar a las mamás y los papás frente a la muerte gestacional y perinatal, y además brindarles herramientas a los equipos de salud. Nuestra visión es que este duelo no sea solitario y desautorizado, sino generando una conciencia y una sensibilización social». Asimismo, en un momento del diálogo añade a modo de información: «en estos momentos, Luz del Cielo Uruguay está integrada por más de 250 familias, casi 300, de todo el país. Hoy hay grupos de Luz del Cielo en Montevideo, Florida, Salto, Paysandú, Trinidad. Después por supuesto existen mamás en todos lados, pero no han logrado todavía organizar grupos de apoyo. Por ejemplo en Colonia hay unas cuantas mamás pero todavía no se han unido en esto, como sí ha pasado ahora ahí en Salto».

Jorge Pignataro