Gladiador, Salto Nuevo, Saladero: ¿la puerta abierta al triple empate?

Es sábado. Los dos partidos que inician la última fecha

Los seis partidos finales de la segunda rueda. En cada uno de ellos, alguna que otra motivación está planteada. porque a excepción hecha de San Eugenio que ya tiene decretado su descenso a la B, la gran mayoría tiene alguna respuesta, incluso por determinar la colocación en la escalera que determinará los enfrentamientos en play off.

Eso también cuenta.

Ceibal, Ferro Carril y Universitario, con el imperativo de imposición final en el Acumulado, pero un suspenso es real entre quienes sustentan pretensiones de ingreso en secuencia previa a la liguilla. Casos concretos de Gladiador (20 puntos), Salto Nuevo (19) y Saladero (17).

Si Gladiador pierde ante Ferro Carril en la fecha que resta, Salto Nuevo empata con Sud América y Saladero vence a El Tanque, se produce un triple empate entre los tres, por lo que en este caso se definirá por diferencia de goles.

Ceibal, Ferro Carril, Universitario, Nacional y Arsenal suman a favor del objetivo, pero dos equipos están rentando. A la hora de los play off, el 2 con el 7, el 3 con el 6 y el 4 con el 5. Mientras el ganador del Acumulado, será el que espera (partidos de ida y vuelta si fuese necesario). Una liguilla con cuatro equipos otra vez.

EN LA HORA DE IR VIENDO

Hoy sábado, con dos partidos de despegue a cuenta de la última fecha.

San Eugenio-Universitario primero y Sud América-Salto Nuevo después. El natural favoritismo de Universitario, sobre todo por el peso individual y el gol que no deja de tener. San Eugenio ha puesto lo mejor, pero no es fácil tener respuesta, cuando limitaciones no faltan y entonces, el horizonte se nubla.

A segunda hora, clave para Sud América y clave para Salto Nuevo.

Porque Sud América aún no evitó el riesgo del descenso y porque Salto Nuevo tampoco aseguró el ingreso a los play off. Un empate puede servir, pero apostar a ese fin sin intentar lo máximo, puede implicar una incertidumbre.

Por eso, nada mejor que vencer. Mientras la duda todavía no se expulsa y ese triple empate que de repente, no es cosa de descartar.

Gladiador, Salto Nuevo y Saladero…la pendiente historia de los tres.