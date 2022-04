En la página 1 de la edición de la víspera el anuncio puntual: la divisional B jugando todos sus partidos ayer viernes en la noche. Hay que hablar de la tercera fecha, íntegramente en el Parque Humberto Forti, Parque Carlos Ambrosoni y Parque Rufino Araújo. Todo ello a partir de la habilitación del Parquer Humberto Forti y su red lumínica, más otros aspectos que se suponía solucionados. Pero lo cierto es que ayer al mediodía, algunos minutos después de las 12, la comunicación surgió desde el presidente de la divisional, Deolindo Miquelarena. Suspensión de la doble jornada en la noche del viernes, siendo trasladada para HOY sábado en el Forti en horas de la tarde.

IMPACTO EN EL C.U.J

A su vez, el presidente del Consejo Único Juvenil, Miguel Rognioni pasó a notificar de la suspensión de los dos partidos previstos para esta tarde en el Parque Humberto Forti, en que debían jugar Chaná y Deportivo Artigas en categoría Sub 15 y Sub 18. Por lo tanto, la decisión de la B, impacta en el Consejo Único Juvenil. Lo perjudica. Se cancela la doble jornada.

Los gurises pagan los platos rotos. Extraño es que el jueves a la noche se informa desde la Liga la habilitación de la cancha de Chaná y el viernes al mediodía, el giro de tuerca se produce. Cabe preguntarse porqué pasó lo que pasó.

A LA CANCHA

Por lo tanto, dos partidos hoy sábado para complementar la tercera fecha de la primera rueda en la divisional B

Campo de juego: Parque Humberto Forti.

Hora 14- Palomar vs Hindú. Terna: J. Carballo, A. Píriz y C. Gómez.

Hora 16- Chaná vs Deportivo Artigas. Terna: F.López, S. Samit, V. Rodríguez.

Parciales de Palomar y Chaná ingresan al sector Oeste; Hindú y Deportivo Artigas al sector Este.