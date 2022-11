Gigliotti….¡un crack!

Emmanuel Gigliotti, delantero argentino de Nacional, fue nvitado en laabdon.com.uy y habló sobre lo que fue su temporada, las sensaciones de ser campeón y temas internos en los que se explayó. Afirmó que el próximo año quiere “usar la 9 si la deja Luis [Suárez]”, pero, “sino hacemos como en otros lados, no se usa más, chau, cancelamos la 9”. Añadió que está “muy feliz en el país, no he tenido problemas con nadie por la manera en la que me manejo”.

“Es hermoso tener a mi nena conmigo, es el sueño de mi vida entrar a la cancha con ella, tener una foto. La verdad, es lo más lindo que hay”, dijo, y contó: “Cuando arrancás a cantar canciones de Nacional, canta. Es culpa de mi hermana, que es muy hincha del fútbol”. Su llegada a Nacional fue “la mejor” decisión “que podía tomar”. “Me gustaba la idea del país, pero más que nada venir, con mi edad, a un equipo que pelea el campeonato todos los años y que juega Copa Libertadores”, continuó. Con respecto a su golazo en la final ante Liverpool, contó que el día antes, en el entrenamiento, intentó definir de la misma manera pero le pegó al piso. Sobre el fútbol uruguayo, comentó que “el otro día me enteré que se sorteaba la localía, yo pensé que el que había ganado la Anual definía de local”. El fútbol argentino “está peor” y “acá puede ser raro, pero conserva un formato, allá es un desastre”. La llegada de Luis Suárez le dejó “muchos mensajes”, como “ser profesional, humilde y buena gente, de ver las cosas futbolísticas. No hay uno que te pueda dar un visión negativa, fue fantástico”. “Debo ser de los más escuchados” en el vestuario, “porque soy el que más habla, el más rompebolas, el segundo más viejito. Me gusta hablar e intentar contar mi experiencia”. “Me gusta todo del club. La cancha es una de las más lindas del fútbol uruguayo y el césped es uno de los más lindos de muchos países, es impresionante el trabajo que hacen en el mantenimiento”, aseveró.