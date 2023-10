Germán Coutinho afirmó que su relación con Cabildo Abierto «está fracturada»

El senador del Partido Colorado explotó contra el partido de la coalición tras la interpelación por la CTM de Salto Grande.

El exintendente de Salto y actual senador por el Partido Colorado (PC), Germán Coutinho, afirmó que su relación personal y como socio político con Cabildo Abierto (CA) «está fracturada» luego de que el partido de la Coalición Multicolor pidiera, junto con el Frente Amplio (FA), la renuncia de todos los delegados y contratados de forma directa en la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.

Coutinho lamentó que el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos pidiera que todos los delegados dieran un paso al costado, ya que esto incluye a quienes ingresaron luego de las contrataciones que se encuentran en el ojo de la tormenta, como el vicepresidente de la delegación uruguaya, Nicolás Irigoyen, que entró en noviembre de 2020 y forma parte de su espacio en el PC.

Este miércoles, Coutinho sostuvo en rueda de prensa que «se termina pidiendo que renuncie alguien que no estaba, por lo tanto, es definitivamente es una cuestión netamente política que tiene intereses sectoriales y partidarios», valoró.

Tras ser consultado por su relación con CA, el legislador aseveró no creer que se pueda fracturar algo «por segunda vez», ya que esto habría sucedido cuando CA acercó su postura a la del FA durante la maratónica interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

«Por segunda vez vota con el FA, en mi situación personal, no partidaria, ya está fracturada (la relación)», disparó notoriamente molesto. «Yo pertenezco al PC y voy a seguir los procesos del PC», detalló.

«A mí no me decepciona nadie a esta altura»

«El FA es la oposición, hace el planteo que tiene hacer, pero tu propio socio pida (la renuncia de los delegados)…», apuntó con sarcasmo. «A mí no me decepciona nadie ya a esta altura, con todo lo que he vivido en estos 3 o 4 años», insistió.

El exintendente de Salto también añadió que «todo esto pasó en 2020, CA era el que hablaba con los que ayer denunció, no era yo. Esto es hasta acá», concluyó antes de dejar visiblemente molesto la rueda de prensa.

Ámbito