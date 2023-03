Germán Coutinho: Acá está el ex Intendente que convocó al primer gobierno multipartidario de Salto

Coalición salteña

El Senador Germán Coutinho se reunió con su dirigencia en el Hotel Salto, colapsando las instalaciones una calurosa tarde de verano, donde las temperaturas no dieron tregua, pero no fue ese un obstáculo para la participación de cientos de salteños de todos los rincones del Departamento.

Coutinho presentó su proyecto de un nuevo Salto, remarcando que el actual no es el Departamento que quieren los salteños. Aseguró que “Llegó el momento de empezar a pensar el futuro Salto. A pensar en el futuro Departamento. A pensar en un Departamento que no es este. A pensar en aquel Departamento de mano tendida, sensible y donde había empleo para los salteños”. El legislador añadió en su discurso mensajes sobre diferentes temáticas actuales, recordando lo que fue la obra del boleto social de ómnibus, “con una empresa al servicio de los que menos tienen, con un boleto a precio accesible y donde nuestros abuelos se podían subir a pasear o a ver sus nietos sin pagar un solo peso”. Hizo mención también a la Zona Azul, que nació con fines solidarios y actualmente, la Intendencia sumó nuevas calles con fines recaudatorios. Señaló que “ese dinero que se recaudaba iba para instituciones sociales, culturales y deportivas que tanto trabajo hacen por los salteños”.

En modo Coalición

“Vamos a ganar con la coalición salteña” arengó Coutinho. Quien dijo que la coalición “no es otra cosa que unirnos por las mismas cosas, que no es otra cosa que competir en el mismo lema para que sea el lema mayoritario y tengamos el cambio en Salto”. Coutinho apuesta a recuperar el gobierno departamental, expresando que si gana no es problema para su sector, ya que “acá está el ex Intendente que hizo el primer gobierno multipartidario en Salto”, mencionando que participaron personas como Eduardo Minutti, Gustavo Varela, Marisel Calfani, en la primera línea de gobierno siendo directores de la Intendencia, “si ganamos no nos costará nada dejar los espacios para quienes decidan los otros partidos”. Añadió que si no les toca ganar, “aportaremos a esa Intendencia todos nuestros compañeros con su experiencia para sacar el gobierno departamental adelante, que lo está necesitando”. “Nos tenemos que preparar en modo coalición, haciendo un programa de gobierno que tenga la mejor participación, con ideas, proyectos, iniciativas y experiencia” agregó Coutinho.

Un candidato por el Partido Colorado que saldrá de la elección interna

El Senador y ex Intendente dijo que el Partido Colorado tendrá un candidato en el lema departamental de la coalición, señalando que será el que gane la elección interna del próximo año. “Es hacia ahí en donde empezamos hoy a militar, para poder ganar esa elección interna para que pueda volver a ser candidato a Intendente y ganar. Es el primer paso que vamos a dar en junio de 2024” destacó Coutinho.