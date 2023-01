Gerardo Sotelo: Apostando a la descentralización de los medios públicos.

Presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual (SECAN) del Uruguay, Director de Televisión Nacional (TNU).

¿Cuál es el rol del canal estatal en la sociedad uruguaya?

El rol del canal como de todos los medios públicos está claramente establecido en la ley. En términos generales nos obliga a brindar información y elementos de distinto tipo para que el público pueda comprender la realidad de la sociedad en la que vive en sus diversos aspectos y formarse así una opinión propia sólida. Esto ya se trate de información, de entrevistas o incluso de contenidos de ficción o de otro tipo. Esa es básicamente la misión general, tanto en nuestros casos o el de otros medios públicos.

En base a esto es que tomamos las definiciones de programación en nuestras tres plataformas que son; el canal, las radios, particularmente radio Uruguay, que es nuestra radio periodística por excelencia y la que desde 2020 llega a todo el país. Y también más recientemente a partir de agosto de 2021 nuestras plataformas digitales principalmente nuestro portal mediospublicos.uy y todas nuestras cuentas en redes sociales. De ahí deriva que hallamos también elegido particularmente para el canal, y de algún modo hallamos extendido a la radio un tipo de programas de género que se presten para cubrir esos cometidos; noticieros, programas periodísticos, magazines periodísticos sobre temas de actualidad. Una radio dedicada exclusivamente a contenidos culturales y en el caso del canal además de los géneros mencionados hemos apostado muy fuertemente al género documental a tal punto que hemos convertido a canal 5 en el primer productor nacional de documentales.

¿Cuáles han sido las dificultades presentadas en este tiempo de gestión?

Hemos tenido las dificultades típicas de la época, la pandemia fundamentalmente y todas las restricciones operativas que derivaron de esta situación de emergencia tan peculiar. Además de las dificultades propias de la organización, más allá de que tenemos la mayor organización y grupo de medios del país con más de cuatrocientas personas en las distintas áreas, funcionarios y contratados; tenemos un presupuesto que nos permite mantener al aire nuestros medios con una programación digna y profesional. Nos hemos enfrentado principalmente a dificultades operativas, como decía tanto por la pandemia como por las propias características de la organización. Es una organización fuertemente concentrada en Montevideo desde el punto de vista de los recursos humanos, económicos, técnicos. Esto para una organización que quiere apostar a la descentralización y a la generación de contenidos audiovisuales en espacios locales y regionales, es una de las principales trabas que nos hemos encontrado. Y también que la organización de los medios públicos, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura, es totalmente inadecuada para gestionar este tipo de producción. No solo por las necesidades de la industria audiovisual sino también por cuestiones referidas a la independencia con la cuál se deben gestionar los medios públicos. Por eso en la ley de medios vigente y en la que está a estudio en el Parlamento aparece la transformación de los medios públicos en un servicio descentralizado. Entonces como hasta ahora ja sido una dependencia; primero del Sodre y luego del MEC no cuenta con una estructura acorde al tipo de productos que tiene que generar y eso ocasiona también dificultades operativas y administrativas.

¿En qué momento se encuentra la etapa de descentralización del canal?

En rigor el proyecto de descentralización no es solo para el canal sino que involucra a todos los medios públicos; nuestras radios y nuestros contenidos digitales, en el entendido además que la producción audiovisual actual y mucho más en el futuro tiene que incluir un sentido transversal o crossmedia

como se le dice también. Ya no se puede o no se debería contar con equipos de producción ni tampoco en la estructura administrativa que dividan como antaño en radio, televisión y digital. Más allá de eso nos hemos enfrentado como decía; tanto la pandemia como la propia realidad del organismo nos han generado enormes dificultades. Estamos tratando de llevar adelante un proceso de descentralización con el viento de frente. De todas maneras y sobre todo en el último año, luego de que retomamos cierta normalidad en agosto del 2021 cuando se aflojaron las medidas por la pandemia, ahí recién pudimos lanzar nuestras plataformas digitales, la nueva programación del canal 5, ya habíamos largado la de radio Uruguay, la nueva identidad corporativa de los medios públicos. Empezamos de algún modo a contar el tiempo desde ese momento. El año pasado reinauguramos canal 8 en Melo, y allí instalamos nuestra regional, tenemos nuestra radio que ya tenía un programa de una hora por día, estamos lanzando programas locales en el viejo canal 8 de Melo que forma parte de los medios públicos y allí lanzamos el año pasado la regional noreste. Estamos por estos días lanzando la regional este, gracias a un acuerdo que hicimos con el hotel Enjoy que nos cede sus instalaciones amablemente, allí vamos a instalar nuestra regional este para trabajar en toda el áreas. En el caso de la regional noreste la idea es que incluya también a Treinta y Tres. En la regional este queremos abarcar Lavalleja, Rocha y Maldonado. Tenemos previsto para este año avanzar fuertemente por lo menos en dos lugares; uno es Colonia y el otro es Salto. Queremos desarrollo un proyecto muy interesante, que esté además a la altura de lo que es la jerarquía, la calidad de los medios salteños y también las exigencias del público. Calculamos que este año vamos a poder avanzar en este modelo de descentralización y esperemos que esto sea de ahora en más una característica de los medios públicos como ocurre en otras partes del mundo. Dar espacio a la comunicación local y regional. Que lo que se haga en esos lugares refleje la sensibilidad, la preocupación, la temática de sus habitantes, que no es la misma, como parece obvio, en un lugar que otro y mucho menos cuanto todo se han concentrado en Montevideo.

Gerardo Sotelo

Profesión

Periodista egresado de la Escuela Superior de Comunicación Social UTU.

Cursó estudios de Mediación y Resolución de Conflictos en la Universidad de León, España

Experiencia