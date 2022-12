Gerardo Arias, representante de futbolista. «A Uruguay le fue mal porque le sacaron los tambores, el vino y las peleas»

Gerardo Boca Arias, representante de futbolistas, dialogó con 100% deporte de Radio Sport 890 sobre las posibles contrataciones de Peñarol. Sobre la participación de Uruguay en el Mundial, afirmó que le fue mal porque “le sacaron los tambores, el vino, las peleas. Ahora hay que ir con la túnica bien planchadita y hay que hablar inglés y francés”. “Los representantes arruinamos el fútbol. El que no se mete al fútbol a chorear, que me llame que le doy clases”, dijo, y continuó: “El cuerpo técnico lo armaron los representantes. La gran mayoría no tiene calle, hay que saber pelearse, hablar, conocer. Yo soy mafioso para ellos y así estamos”. “No tenemos gente líder, que sepa” y a Diego Alonso “le falta experiencia para ser el técnico porque le falta calle”. “Ojalá [Guillermo] Almada agarre Uruguay porque es de barrio. Jugó, la pasó mal y es humilde”.