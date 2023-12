George dos Santos, desde Universitario. «Somos culpables que las cosas se salgan del control»

«Cuántas cosas hay que leer y cuanta gente opina sin saber, salimos por este medio solo a bancar y cuidar nuestra gente, la gente siempre está y la que sabe cómo se trabaja, sería lindo escuchar nuestros padres y ver lo que realmente se enseña en nuestra institución, escuchar a nuestros niños que son los que están día a día, qué lindo sería que el fútbol sea justo, que todo el laburo de un año no se empañe por 2 o 3 que quieren ser protagonistas. Estamos en inferiores gente, somos los grandes culpables de generar todo esto, de que las cosas se salgan de control… pero hoy sin duda no fue normal lo sabíamos de antes y tenemos como demostrar. Todo se sabe son juveniles gente dejemos de hablar al pedo y que las cosas sean como tienen que ser que gane siempre el que mejor hace las cosas o el que mejor suerte tiene a la hora de hacer un gol! Lo del jueves a a la noche fue lamentable y realmente de nuestro lado aceptamos los errores pero hay que aceptar el error de los mayores y de los que quieren ser protagonistas y no lo son! Aguante mi cuadro el Rojo del alma y estoy seguro que han aprendido mucho muchísimo nuestros jugadores porque siempre fuimos una familia desde el baby hasta la mayor! ¡Vamos para adelante y siempre por más!»

*****************

El enfoque de GEORGE DOS SANTOS, que no solo es uno más y clave también en el plantel rojo de Universitario, sino que su misión también pasa por el fútbol formativo de Universitario. El jueves a la noche en el Dickinson, la suspensión del partido entre Nacional y Universitario, tras el primer tiempo. Los hechos de intolerancia en el vestuario y el árbitro Robert Aguirre bajó el martillo en la Sub 18. Los segundos 45 minutos pendientes. Claramente, el Campeonato Salteño de la Sub 18 merecía este fin. No lo merece).