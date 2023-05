Generan nuevos apoyos para pequeños tamberos

Por Emilio Gancedo

Presentaron Proyecto Cuencas Lecheras con miras al litoral

Presentaron en Florida el Proyecto Cuencas Lecheras destinado a Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Florida, con la misma articulación que el destinado a la quesería artesanal.

“La idea es atender a unos 150 tamberos familiares. Hay que darles una mano desde el punto de vista de asistencia para incorporarlos o brindándoles otros apoyos”, explicó a Rurales El País Juan Daniel Vago, presidente del Instituto Nacional de la Leche (Inale).

El proyecto cuenta con aportes de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de las distintas intendencias a través de los Fondos del Interior que aporta la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la gestión está a cargo del INALE.

Vago explicó que se detectó que en la cuenca lechera del litoral, con el cierre de Pili y otros problemas, había pérdida de productores y de productividad mucho mayor que en el resto de la cuenca tradicional. “La meta es que produzcan más leche, mejoren sus ingresos y a su vez, la industria lechera tendrá más materia prima para procesar y disminuir su capacidad ociosa”, dijo.

Desde el INALE se pretende que se vayan sumando más intendencias para poder incrementar esas cuencas y el número de tamberos.

El equipo -liderado por 10 técnicos de campo, más otras dos personas que subirán la información- relevará los problemas del predio y recomendará las posibles salidas para incrementar la producción. A su vez, recabará información valiosa como el margen de alimentación que permitirá ser comparado con otros predios.

“Es un proyecto amplio, pero el objetivo es no perder unidades productivas y buscar producción a nivel de pequeños productores familiares”, destacó Vago.

En paralelo, hay otro proyecto con el Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria de INIA, que está vinculado con la transferencia tecnológica para tamberos de todas las escalas. La crisis de la lechería se resuelve con mayor producción de leche, pero hay un segmento de tamberos que precisan asistencia tecnológica para poder crecer, más allá de las limitantes que puede imponer la escala predial. El poco recambio generacional en la lechería uruguaya, la suba de los costos y el cierre de plantas, provocó pérdida de productores. (Fuente: Rurales El País)

Después de 12 meses de caída, las importaciones chinas de lácteos subieron en marzo

Desde marzo de 2022 hasta febrero de este año las importaciones chinas de lácteos mostraron números en rojo. Eso se revirtió en marzo pasado, el primer mes después de mucho tiempo en que las compras del gigante asiático mostraron una mejora interanual.

En marzo las compras externas de productos lácteos alcanzaron las 290.097 toneladas, 1% arriba que en mismo mes del año pasado, según los datos de Aduanas procesados por el sitio especializado CLAL y publicados por OCLA. Medido en dólares la suba fue de 15%.

A pesar de ser una señal positiva, las compras de leche en polvo entera – el principal producto enviado por Uruguay a ese destino- retrocedieron 33% interanual en marzo y acumula un descenso de 62% en el trimestre enero-marzo respecto a los primeros meses del año pasado.

¿Cómo se explica la suba? Principalmente asociado a un incremento en las compras de fórmula infantil, de 51% interanual en marzo y de 41% en el trimestre.

También es destacado el aumento de las compras de leche en polvo descremada (64% en marzo y 13% en lo que va del año) y de lactosa de uso farmacéutico.

Se agudiza el conflicto en CONAPROLE y puede haber desabastecimiento

El desabastecimiento de productos lácteos por las medidas sindicales dispuestas por la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE (AOEC) en rechazo al nuevo funcionamiento de la planta de UHT en Villa Rodríguez comenzó a sentirse desde este miércoles y puede agudizarse con el correr de las horas.

«De permanecer las medidas y el enlentecimiento de la distribución, es probable que empiece a haber desabastecimiento», dijo a Telemundo el vicepresidente de la cooperativa Alejandro Pérez Viazzi. «Mañana (por este jueves) seguramente a muchos comercios no les va a llegar».

El directivo de la cooperativa informó que este miércoles solo hubo distribución de leche fresca a hospitales, cárceles y grandes superficies y que para este jueves es probable no puedan salir las partidas que se destinan a las localidades del interior del país.

“Desde esta mañana (de este miércoles), la AOEC resolvió realizar una paralización total de actividades en la planta de CONAPROLE en Villa Rodríguez (San José). Esta mañana la cooperativa solicitó al gremio cargar 130.000 litros de leche UHT entera listos para abastecer al mercado, en momentos en los que se registra un desabastecimiento del producto, generado por el conflicto que lleva adelante el sindicato por la instalación de una nueva máquina de envasado”, indicó CONAPROLE en un comunicado.

Ante la falta de respuesta del sindicato, se resolvió avanzar con la carga de producto con personal de la línea UHT, en el entendido de que era mercadería que ya había sido comprada por locales de venta”. Sin embargo, “el sindicato respondió que ‘no habilita’ el egreso de mercadería y resolvió parar las actividades en la planta” y se negó ofrecer las guardias gremiales para procesar la leche que remitieron los productores a esa planta. “El agravamiento del conflicto en CONAPROLE genera un desabastecimiento en el mercado local y trae aparejado múltiples perjuicios: afecta a los consumidores, almaceneros, distribuidores y a sus respectivos empleados al vender menos productos, a los productores de leche, principalmente pequeños y medianos familiares, a los cientos de trabajadores de la cooperativa y demás integrantes de la cadena que deben aumentar sus esfuerzos para salvaguardar la inocuidad de este importante alimento.

CONAPROLE es la principal cooperativa láctea de los uruguayos, la cual ha desempeñado un importantísimo rol en el abastecimiento de leche y sus derivados de calidad, durante más de 86 años”, indicó Cooperativas Agrarias Federadas (CAF) en un comunicado en respaldo a CONAPROLE.

El presidente de la ANPL, Néstor Cabrera, dijo que la situación sigue siendo muy complicada porque el gremio está muy reacio a negociar con la cooperativa. Añadió que se va a ver qué gestiones se pueden realizar con el resto de las gremiales para definir los pasos a seguir.