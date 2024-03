GDT Pulse – FONTERRA quebró la tendencia alcista para la leche en polvo entera

LECHERIA HOY

La subasta número 46 de GlobalDairyTrade (GDT) Pulse, donde comercializa FONTERRA leche en polvo entera (LPE) y descremada (LPD), quebró ayer la tendencia alcista que traía desde el mes de diciembre para ambos productos. Los números que dejó la licitación marcan un mayor descenso en la LPE, que en la LPD.

En la subasta de este martes 27 se comercializaron 1.942 toneladas, un 1,7% menos que la venta anterior. En esta venta, también se comercializó un 1,9% menos de LPE y 1,3% menos de LPD.

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.245 por tonelada, lo que representa una caída del 3,4% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 115 menos) cortando la secuencia de seis subas consecutivas.

En la oportunidad se comercializó 1.042 toneladas de LPE regular a US$/ton 3.230, lo que marca un aumento del 12,4% en el volumen comercializado y una caída del 3,1% en el valor. Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 190 toneladas con un promedio de US$/ton 3.325, este volumen cayó 41,5% respecto a la venta previa y el valor descendió 3,1%. Respecto a la primera última venta Pulse de febrero de 2023, el valor promedio de este producto registró una suba del 1,1%.

Por otro lado, la decimosegunda venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse, también registró un descenso en sus cotizaciones, siendo en este caso del 2%. De este producto se ofertaron 740 toneladas, un 1,3% menos que en la licitación Pulse anterior. El promedio fue de US$ 2.715 por tonelada, registrando así una caída de US$ 55 respecto a la venta anterior. A pesar de este descenso, el promedio se posiciona 4,4% por encima del valor registrado el pasado 10 de octubre de 2023 cuando comenzó a comercializarse este producto en este sistema de venta.

Las ventas previstas para el mes de marzo comenzaran el martes 5, con la licitación 351 de GDT, continuando en martes 12 con la venta 46 de Pulse, el martes 19 la licitación 352 de GDT y cierra el martes 26 con la subasta 47 de Pulse.

¿Cómo viene la remisión a CONAPROLE y que pasará con el precio?

Mejores condiciones climáticas han impulsado el crecimiento de la remisión de leche durante febrero. La remisión a CONAPROLE en los primeros 24 días del mes promedió 3,1 millones de litros diarios, y supera en 5% el volumen registrado en febrero del año pasado, un mes que fue duramente golpeado productivamente por la última sequía.

Los datos de los últimos 12 meses móviles muestran un incremento de 1,4%, de acuerdo a datos proporcionados desde la cooperativa a Conexión Agropecuaria.

¿Qué pasará con el precio para la remisión de enero? Nada nuevo más allá de lo anunciado el mes pasado, la aplicación del aumento de 7% a 14% en la bonificación estacional, comentó el vicepresidente de CONAPROLE, Alejandro Pérez Viazzi.

Producción de leche creció y fue récord para enero

La remisión de leche a plantas industriales creció en enero y alcanzó un récord histórico para ese mes: 163,3 millones de litros, de acuerdo a los datos preliminares publicados por el Instituto Nacional de la Leche (INALE).

El volumen registrado en el primer mes del año supera en 3% el alcanzado hace una año atrás –en plena sequía- y dejó atrás por 1,5% el registro de enero de 2018, que hasta ahora era el más alto para ese mes desde que hay registros.

En 2023 faltó muy poquito para que se alcanzara un récord histórico en producción lechera, apenas 0,17% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2021.

Nueva reunión entre CONAPROLE y sindicato

Esta semana se concretará una reunión tripartita entre CONAPROLE, su sindicato de trabajadores y representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La primera reunión fue de presentación y “esta sería la primera de negociación”, dijo a Conexión Agropecuaria Luis Goichea, secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE (AOEC).

Los trabajadores reclaman mejoras en el manejo de contrataciones zafrales y de llamados internos. Las efectivizaciones y aspectos vinculados a la puesta en práctica de las tareas en planta.

A finales de enero AOEC definió trabajo a reglamento en las plantas de Montevideo, Florida y Rodríguez. Pero la medida quedó suspendida casi de inmediato, al definirse una instancia de negociación a nivel ministerial.

Máximo en casi cuatro años para la morosidad de los tamberos

Los menores ingresos que han percibido por su producción los tamberos en los últimos meses por la baja en el precio de la leche comenzaron a verse reflejados en los indicadores financieros. De acuerdo con los datos que mensualmente publica el Banco Central del Uruguay (BCU), al cierre de diciembre las explotaciones lecheras tenían créditos con el sistema financiero por US$ 217,5 millones, eso es US$ 34 millones por encima de la foto que había mostrado diciembre de 2022 (US$ 183,3 millones).

Del total del endeudamiento del sector primario, al cierre del año pasado había unos US$ 7,7 millones en condición de vencidos, lo que equivale al 3,6% del total. Para encontrar un porcentaje de préstamos en mora similar de las explotaciones lecheras del país hay que remontarse a junio de 2021. En ese entonces, los tamberos tenían un pasivo por unos US$ 245 millones, de los cuales US$ 8,9 millones estaba en condición de vencidos (3,6%). Así, los tambos prácticamente duplicaron su morosidad frente a diciembre de 2022 (2% o US$ 3,6 millones).

Los productores lecheros, las gremiales, las industrias y el gobierno están buscando el diseño de una fórmula financiera que permita a los productores diferir el sobrecosto productivo de unos US$ 100 millones que dejó la última seca.

La foto de la industria y la cadena

De acuerdo a los datos del Banco Central, la industria láctea tenía una cartera de créditos con la banca por US$ 131 millones al cierre de diciembre de 2023, una caída de unos US$ 41 millones frente a igual mes de un año atrás.

Al igual que los tambos, en las industrias lácteas también se registró un incremento de la cartera de créditos vencidos durante el último año. En diciembre, el porcentaje de pasivos en esa condición llegaba al 6,5% del total (US$ 8,6 millones) versus el 3,4% de igual mes de 2022 (US$ 5,8 millones).

Analizando el conjunto de la cadena láctea (tambos e industrias), el sector tenía una cartera de créditos con los bancos por US$ 348,5 millones al cierre de 2023, de los cuales US$ 16,3 millones estaban bajo condición de vencidos (4,7% del total). En diciembre de 2022, el monto de préstamos que estaban en mora llegaba a US$ 9,4 millones (2,7% del total), con un pasivo que era muy similar (US$ 354 millones). (FUENTE: TARDAGUILA AGROMERCADOS)

EMILIO GANCEDO