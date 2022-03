Garage Luissó: nuevo magazine de Luis Miguel Sosa se emitirá por las redes a fines de marzo

Garage Luissó es el nuevo magazine producido por el actor, indumentarista y especialista en moda salteño Luis Miguel Sosa, que será emitido por las redes a fines de marzo. Abordado por nuestra redacción, Luis Miguel expresó que se viene trabajando para esta nueva idea desde hace dos meses,”grabando , haciendo notas y producciones… estamos muy felices .Quiero destacar que la parte de filmación y edición esta realizada por Valentín Silveira”.

El asistente será Vicence Foucault y parte del staff estará integrado por Paula Dávila , Florencia Yaque, Nadia Baldassari, Geny Cardozo, Yushara Ferreira, Ludmila Caputto, Juan Pablo Devoto , Silvina Guarino , Karen Baiz , Thalía Yaque. Muchos otros se estarán sumando a lo largo del ciclo. Si bien aún no hay una fecha precisa de comienzo, Luis Miguel informó que el lanzamiento oficial se hará a fines de marzo y los avances se compartirán en las redes sociales.

Vale recordar que Luis Miguel Sosa desde hace muchos años está vinculado al teatro y fue uno de los pioneros en la vitualidad, encarnando personajes humorísticos tales como Mimí Allegrand y otros programas de variedades que tuvieron su ciclo en internet.

Garage Luissó también presentará a lo largo de sus programas diferentes bloques sorpresa y muchas instancias serán grabadas con especialistas de diversos rubros en la ciudad vecina de Concordia.

“La iniciativa Garage Luissó nació en octubre del 2021 cuando no había terminado el año aún y se me ocurrió crear el formato de este nuevo programa , dónde el foco central serán el arte y la moda , también destacando algo de actualidad, instancias de humor, música y entrevistas.

Le fui dando forma planteándome las siguientes interrogantes: ¿Cuánto sabemos de moda atemporal y moda actual ? Que relación tiene el arte en la moda y la moda en el arte?. Esas fueron las pautas para comenzar este proyecto” – aclaró Sosa.

UNA VIDRIERA PARA LOS TALENTOS EMERGENTES

Luis Miguel sostiene que es necesario promover un nuevo espacio para visibilizar los valores emergentes de nuestra ciudad. “Pensé cuántos talentos y personajes hay en nuestra ciudad y pocos sabemos de ellos, que merecen que su trabajo en el arte como en la moda estén presentes .

Salto ya cuenta con grandes figuras en el nivel del arte y la moda ,pero mi enfoque va por otro lado… va a descubrir nuevas personalidades diversas destacando sus habilidades y capacidad creativa” – enfatizó.

Garage Luissó es un programa que tendrá un formato abierto a la posibilidad de darle nuevos giros a lo largo del proceso.

PRESENTANDO A LAS DIFERENTES CIUDADES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS

Garage Luissó contará con un bloque especial donde se hará un recorrido por las diferentes ciudades y localidades de nuestro país y también del exterior, con la guía y conducción del propio Luis Miguel Sosa, que tiene una forma singular de sorprender al público en cada edición..

El programa tendrá , entrevistas , informes , coberturas a eventos y otras sorpresas más .

Se prevé que el final del primer ciclo , dará que hablar por su montaje .

Los programas serán grabados , y emitido por diferentes plataformas , dónde la oficial será YouTube .

TEMAS VARIADOS Y CAMBIOS DE LOOK EN VIVO

Los temas abordar serán variados ,.desde los consejos útiles para el televidente poder armonizar su imagen, brindar herramientas y sugerencias a la hora de hacer las compras, buen vestir, moda, estilos, manipulación de imagen y marketing; también cambios de look internacionales, invitando a figuras de relieve internacional en los diferentes rubros de la moda, para que a su vez puedan compartir con el público algunos secretos y tips para mejorar la imagen. “Garage Luissó promete ser un programa dinámico y dar su cuota parte de entusiasmo en un momento especial de nuestra sociedad, donde cada vez necesitamos liberarnos del stress y tener a nuestro alcance buena energía, conocer de primera mano los proyectos culturales que se llevan a cabo en el departamento y cruzando el charco”.

Cambiemos el look será otro de los bloques donde se podrá apreciar el antes y el después.

En cuanto a las entrevistas de artistas locales, la idea es conocer con detalle la carrera de cada uno de ellos, sus proyectos, agenda de shows, vivencias personales, desde un lugar ameno, con preguntas ocurrentes, teniendo en cuenta lo que el público quiere saber.

El programa contará con una ambientación diseñada especialmente para la actuación en vivo de cantantes y diferentes números artísticos.

“Invitamos al público a que puedan formar parte de Garage Luissó, para poder pasar un rato disftutable y donde puedan informarse de lo nuevo en arte, moda y actualidad. Todo lo que hacemos es por y para el público y nuestros fieles seguidores. Pueden seguirnos en las redes sociales para informarse el estreno. También estrenaremos en breve nuestro canal de Youtube” – concluyó Sosa.

Invitamos al público a que sean parte de este garage dónde abre sus puertas para compartir un poco de arte ,moda y actualidad.