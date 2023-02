Gandhi Sánchez: un emprendedor con múltiples actividades, y con el canto y la guitarra siempre acompañándolo

Cuando lo conocimos a Gandhi Sánchez, era un jovencito de 15 años que cursaba Secundaria en el Liceo N° 1 y empezaba a despuntar en el mundo de la música. Serio, responsable, con un trato tan respetuoso hacia los demás, que ya era poco común en los adolescentes de aquel momento.

Con el tiempo, fue dedicándose a múltiples actividades, muy variadas, porque como él mismo lo dice, le gusta trabajar para sí mismo, “soy un emprendedor”, pero siempre con la compañía de la música, de su guitarra. Hoy, aunque sigue con su amplio abanico de ocupaciones, habitualmente hace shows en restaurantes, fiestas privadas y demás.

Así conversaba Gandhi con EL PUEBLO para protagonizar nuestro Al Dorso de hoy:

1- ¿Nacido aquí en Salto?

Sí, sí, nací acá en la ciudad de Salto el 26 de enero del año 1992. Viví desde que nací,hasta los 24 años en el barrio Cien Manzanas. En aquel momento, de chico, hice la Primaria en la Escuela N° 4, luego continué el Ciclo Básico en la UTU, después estudié solo un año más, que fue cuando cursé cuarto año en liceo N°1, el IPOLL.

2-¿Y la música ya estaba en tu vida desde niño?

La música siempre me gustó desde niño sí, pero no fue hasta los once años cuando un educador de los Boys Scouts, llamado Numa, me recibía en su casa y me dio muchas clases de guitarra, y eso hizo que sintiera mucho cariño y pasión por la música. Años más tarde me presenté en concursos de la Intendencia en la Fiesta Joven, a la edad de quince años, y en ese momento obtuve durante tres años el primer puesto como cantante, fue una experiencia muy linda y motivante. Luego un día comencé a tomar clases de canto, porque perdía mi voz seguido y entonces conocí a mi profesora de canto, Irene, a la cual siempre le estaré agradecido por sus consejos en torno a las técnicas para cantar. Después, de la nada me contrataron para cantar en encuentros sociales, y desde ahí comencé a cantar en casas de familias, eventos, restaurantes, hoteles. O sea, terminó por convertirse, desde una actividad de entretenimiento para mí a una de trabajo.

3-Hablemos de trabajo entonces, sabemos que te dedicás a otras varias actividades también…

Sí, también durante esos años a pesar de haber trabajado en algunas empresas de Salto, siempre me llamó la atención el hecho de dedicarme a trabajar para mí mismo, como emprendedor. Entonces sumado a la música, desde entonces me he dedicado a otras actividades, como hacer fletes, dictar clases de guitarra, alquiler de juegos para fiestas infantiles, a la venta de jugo de naranja, entre otras actividades.

4-¿Vivís con tu familia?

Sí, vivo con mi familia, que es pequeña y se compone de mi compañera Ornela (Tironi), y vivimos junto a nuestras mascotas Demond y Chloe.

5-Tenemos entendido que dictás clases de guitarra, contanos algo sobre eso…

La clases de guitarra son personalizadas y he preparado una sala acá en mi hogar, climatizada para estos días que son muy calurosos. Yo trato de que sean lo más simples posible, en el sentido que siempre me dirijo directo hacia el instrumento y también al hecho de que se pueda cantar al mismo tiempo que se ejecuta la guitarra. Siempre es muy divertido, porque se conoce a muchas personas, y se comparte muchas experiencias, se conoce por ejemplo a algunas personas muy divertidas que no sabían que podían cantar y tienen una gran voz.

6-¿Por qué es importante la música, la guitarra en este caso?

Siempre digo que tiene muchos aspectos positivos para las personas acercarse a estos instrumentos, por lo favorable que es en la motricidad de los dedos y también aspectos cognitivos del cerebro que se estimulan a través de la música.

7- ¿Influencias, o artistas que hayas admirado o admires e intentes tomar cosas de ellos?

Siempre admiré a algunos artistas internacionales, como Elvis Presley, Juan Gabriel, Marco Antonio Solis, ¡Sandro! Siempre me llamaron mucho la atención por su versatilidad y originalidad. Pero en mi caso los públicos siempre son muy variados, siempre es algo muy variado en cada show, desde niños, jóvenes y adultos. Aunque por el trabajo de Ornela (que es psicóloga), que se desempeña en el área de la psicogerontología, muchas veces se da la oportunidad de ir a los residenciales y de compartir mi música, mi show, con ese tipo de público. Eso no significa que solo me dedique a ese tipo de repertorio, sino que trato de actualizarlo siempre para poder tener un abanico de contratos.

8-Alguna vez comentaste que te gustaban las letras de esas canciones más viejas…

Sí, es verdad. Con el tema de las letras siento mucha conexión con esas canciones que ya llevan años en el mercado, y suelo hacer un ejercicio de reflexión sobre cada letra para poder no solo cantarlas sino sentir verdaderamente su esencia y su significado.

9- ¿Qué sentís en cuanto a la receptividad de tu público?

La receptividad es normalmente variada y sobre todo con turistas, hay un local que me permite compartir esas experiencias seguido, un restaurante que se llama This Time, a cargo de Ethel y Camilo en Termas del Daymán, y siempre puedo encontrarme a mucha gente de distintas partes del país y del mundo. La música me ha hecho conocer a grandes amigos, justamente como Boris e Isabel, de Canelones; Luis Vique, de Sarandí del Yi; Nelson Duré y su esposa Miriam, de Paysandú; entre muchas otras personas… La música me ha dado la oportunidad de conocer a los ya nombrados en distintos shows y son amistades que han perdurado y que cada vez que viajamos o vienen hemos compartido momentos, hasta vacaciones, y eso es muy gratificante.

10- Finalmente, una pregunta que suele hacérsele a los músicos: ¿pensás que podés algún día vivir de la música y querés que así sea?

Me encantaría y sueño con un día vivir de la música. Sería algo muy lindo e interesante vivir así. Porque aparte de eso, nos desempeñamos con múltiples fuentes de ingresos que se dan de distintos emprendimientos. Yo pienso que es difícil pero no imposible llegar. Hay que ser muy perseverante, constante, ensayar cada día para poder ofrecer lo mejor, porque más que un trabajo es una pasión que la vengo desempeñando desde los once años, así que actualmente van un total de veinte años. Considero que también es importante en este mundo, sobre todas las cosas pero hablando de la música por ejemplo, la conducta y la disciplina, dado que la noche es un ambiente que uno tiene que estar preparado y con los pies en la tierra para poder trabajar profesionalmente. También algo de lo que soy apasionado es de la lectura, hace cuatro años cambié la televisión por la biblioteca y la vamos armando. Eso hace que sea un poco celoso de mis libros. Un libro muy especial para mí y que parte de mi filosofía de vida es El Hombre más rico de Babilonia. Es un libro que permite visualizar diferente el manejo de las finanzas y la economía.