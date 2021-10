Ganaron en el debut Nacional, Salto Uruguay y Universitario

Básquetbol Salteño 2021

Comenzó anoche el Campeonato Salteño «100 años de Circulo Sportivo» – Copa «Dr. Ricardo Scaparoni», todos los resultados:

Cancha Juventus: Salto Uruguay 86 – Juventus 78.

Cancha Nacional: Nacional 71 – Ferro Carril 68.

Cancha Universitario: Universitario 85 – Circulo Sportivo 57.

Segunda fecha

que se viene

La segunda fecha del Salteño de Bàsquetbol se jugará de la siguiente manera:

Domingo 10 de octubre (21 hrs.).

Cancha Circulo Sportivo: Circulo Sportivo vs Nacional.

Lunes 11 de octubre (21 hrs.).

Cancha Salto Uruguay: Salto Uruguay vs. Universitario.

Cancha Ferro Carril: Ferro Carril vs. Juventus.