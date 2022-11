 «GANAR, NO   IMPORTA CÓMO»

-Es complicado.

«Y sí, es complicado. Pero sabía que lo era, por lo tanto ahora solo queda sumar los puntos que sean necesarios».

-Para colmo, Salto Uruguay cae en una llave dura desde donde se la mire.

«Nos queda con Ferro Carril, Saladero, Gladiador y Ceibal».

-El hecho clave de sumar. Se trata de saber si este Salto Uruguay puede sumar.

«De los 12 puntos que están pendientes,hay que rescatar entre 6 y 7. Lo mejor será 7. Es la única manera que tenemos de evitar el descenso».

-Es obvio que este manejo desde los números, bien que lo hacen ustedes.

«Lo tenemos que hacer. Es necesario, porque aquí no nos podemos engañar. Hay una tabla de posiciones, en este caso del descenso, que nos marca una necesidad. Además, caer en esta serie parecía inevitable».

-¿Inevitable?

«Claro. Porque a Salto Uruguay no le fue fácil ni mucho menos salir del puesto 11. Ser un equipo impar lleva a que te enfrentes, por ejemplo, al primero y al tercero, como para establecer una situación concreta. Pero después, los otros también, como en el caso de Gladiador».

La fecha que pasó, marcó la primera derrota de Salto Uruguay, con RONY GUZMAN COSTA en la Dirección Técnica. Después de aquel reparto de puntos con Nacional (1-1), la caída padecida ante El Tanque, como para profundizar los males o la incertidumbre en la tabla.

En EL PUEBLO, es tiempo de un DT que no elude el cascotazo de la realidad. Porque además, los números queman. El acecho de esa tabla, mirando abajo….

***********

-De los últimos 6 puntos, uno rescatado. No es fácil.

«Nadie dijo que esto era fácil. Eso, como primera cosa. Frente a Nacional la verdad es una: no supimos sostener el resultado. Frente a El Tanque, quisimos salir jugando para tratar de defender una idea, o un concepto, nos complicamos y llegaron al gol. Después nos costó».

-En todo el año, las complicaciones ofensivas de Salto Uruguay. Es moneda corriente, como conclusión más notoria.

«Porque a veces en un plantel no se tienen determinadas herramientas como para intentar alterar el rumbo de algunos hechos. Nos falta peso ofensivo. Esto es concreto. A veces quisiera cambiar algo, pero no tengo para cambiar, porque este es un plantel nuevo, con varios juveniles, que necesitan un tiempo de consolidación. De agarrarle la mano a Primera División, hablo de puestos y de funcionamiento. De un día para el otro, no se arma un equipo».

EL PRINCIPIO DE REACCIÓN

-Tenes un plantel tapizado de juveniles. ¿No es un exceso, tantos?

«Es la realidad de Salto Uruguay. Lo bueno es que el equipo puede perder, pero el levantamiento anímico puede que no demore. A nosotros, los de más edad, nos cuesta más. Pensamos sobre lo que pasó, le buscamos la vuelta. Demoramos más en la reacción. Los gurises son distintos. Se caen, pero se levantan en menor tiempo. O sea, se puede volver a empezar».

-Importa ese volver a empezar, ¿cuánto antes mejor?

«Ahhhh….sin dudas. Porque si no, se corre el riesgo de retroceder».

-Dijiste, 6 o 7 puntos.

«Me quedo con la necesidad de 7 puntos. No menos de eso si el fin es evitar el descenso».

-El tema es uno: poder o no poder.

«Ganar, no importa cómo»

-Pero hablaste de la ausencia de herramientas, quizás en algunos casos, básicas.

«Buscar la manera de ser mejores. Que si tenemos algunos aspectos a favor, los explotemos más. No caer en distracciones. En fin, hablo de una respuesta más sólida».

-¿No dejan de creer?

«Hay una realidad que se refleja en los números. hay que revertir los números que sean posible. Es la que nos queda. Y a esa vamos».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-