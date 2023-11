GANADO GORDO SE EQUILIBRA Y BUSCA FORMAR MERCADO

Continúa limitada la concreción de negocios en el mercado ganadero que no logra juntar las puntas entre los compradores y los vendedores. Las precipitaciones de las últimas horas continuaron sobre buena parte del país lo que consolida la base forrajera para seguir metiendo kilos a los ganados. La faena se mantiene elevada, tanto por animales de cuota, como por hacienda de campo que había asegurado la industria en semanas anteriores. De todas maneras, la mayor parte de los vendedores en las últimas jornadas acentúan la no convalidación de precios generados por la industria tanto para novillos como para vacas. Como reflejo, hay plantas que comienzan a pasar algunos centavos más por el novillo ante la demanda para las faenas kosher.

En los lanares se complican las entradas como sucede habitualmente en esta fecha del año. Es así que los precios planteados ajustan para abajo por entradas más largas y mayor oferta. Así mismo, problemas por flechilla comienzan a observarse en mayor medida y agravan aún más la operatividad de ovinos, que se concentra en la demanda de corderos mamones.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 12 al 18 de noviembre, señaló «Con faena que aún mantiene participación de ganados de corral, demanda uniforme, que se traduce en un bajo volumen de operaciones» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal, un equilibrio en los valores promedio para las categorías de haciendas gordas, manteniendo las referencias de la semana anterior En tal sentido, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,01, Vacas Gordas US$ 2,66 y Vaquillonas Gordas US$ 2,86. Reposición: “Con oferta mejor posicionada y una demanda cautelosa, se mantiene la tónica de negocio”, referencias: terneros US$ 2,20 (US$ -0,04); terneras US$ 1,93 (US$ 0,02); vacas de invernar US$ 1,39 (US$ -0,01). En referencia a los ovinos “Continúa la preferencia por corderos mamones, complejidad para la colocación de animales adultos y carcasas pesadas”, corderos pesados US$ 2,80 (US$ -0,01), capones US$ 2,28 (US$ -0,09) y ovejas US$ 2,26 (US$ -0,02).

Consignatarios marcó en los últimos siete días, un leve ajuste en el valor «flaco/gordo» (ternero/novillo) que se ubicó en 1.3823.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna llegó a US$ 4.098 por tonelada peso canal, con un volumen negociado de 5.648 toneladas. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 3,982 por tonelada contra los US$ 4.597 por tonelada de igual fecha de 2022. En el acumulado del corriente año, el IMEX promedia US$ 4.263 por tonelada, un valor -15,9% inferior a igual período del 2022.

Para la carne ovina, el IMEX se ubica en 3.050 dólares la tonelada.