Ganado gordo retraído y con valores estables

En la última semana los diferentes eventos de lluvias generados en todo el país distorsionaron el mercado ganadero que estaba en formación y que sufrió el trancazo generado por el agua. Los operadores destacan una alta la disparidad especialmente en precios, pero también en las entradas. Consignatarios en su planilla semanal marcó estabilidad en el promedio para el novillo que continúa en los US$ 3,61 mientras que los ganados especiales cotizaron en los US$ 3,67, para vacas, el promedio para las mejores carcazas fue de US$ 3, 34 mientras que el promedio de la categoría fue de US$ 3,26, mientras que las vaquillonas en promedio se ubican en US$ 3,47. Si bien la oferta ya era escasa en las semanas pasadas, con las lluvias se retrasó más. Los pocos negocios que se concretaron se hicieron sobre el techo del rango de valores planteados por la industria.

Para la reposición, la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) reflejó en su planilla para los terneros US$ 2,63 (US$ -0,01); terneras US$ 2,18 (US$ 0,04); vacas de invernar US$ 1,53 (US$ -0,02). En los lanares es también muy limitada la oferta. La referencia de la ACG marcan subas para los corderos que se ubica en US$ 3,32 por kilo y US$ 2,57 por kilo para las ovejas, capones US$ 2,69 en carcasas hasta 24 kilos.



El Indice «Flaco-Gordo» aumentó levemente en la última semana pasando de 1,3238 a 1,3342.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) de carne vacuna fue de US$ 4.377 por tonelada en la semana cerrada el sábado 9. El promedio móvil de 30 días quedó en US$ 4.302 por tonelada contra los US$ 3.922 por tonelada de un mes atrás. En el acumulado del año hasta el sábado 9 los embarques de carne vacuna sumaron 92.282 toneladas, un aumento de 3,1% frente a igual período de 2023.

En las últimas semanas se dio una baja del indicador Relación Hacienda Exportación. En el novillo el RHE fue de 0,844 en la semana cerrada el sábado 9, contra el 0,933 del promedio histórico y el nivel más bajo desde comienzos de diciembre.

El Ingreso Medio de Exportación (IMEX) datos al sábado 9, para la carne ovina se ubica en US$ 3.735 por tonelada peso canal.