Ganado gordo: industrias con gran disparidad en valores y entradas

El mercado de haciendas gordas en las últimas jornadas presenta mayor demanda por vacas y menor presión en novillos ante la entrada de ganado de corrales para la faena de la cuota 481 según el comentario de calificados consignatarios. El grueso de los negocios por novillos se genera entre 3,50 y 3,60 dólares por kilo mientras en las vacas el rango va entre 3,25 a 3,35 dólares por kilo.

Hay disparidad en las entradas que van de 7 a 15 días. Y también se observan posiciones distintas en la oferta, con productores que necesitan vender y convalidan los precios generados por la industria y otros que esperan por la recuperación de mejores valores, con el clima jugando a favor y las pasturas responden, mientras meten más kilos al ganado. Así mismo, ya no son una realidad en el mercado los valores de punta de algunas semanas atrás, por animales pesados destinados especialmente, para faena kosher.

En los lanares la oferta es muy poca, con entradas relativamente cortas.

Según la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) luego de finalizada su reunión semanal de este lunes, teniendo en cuenta los negocios concretados durante la semana del 30 de julio al 5 de agosto, señaló que «Con incremento en la faena, debido al ingreso de ganados provenientes de corral, se acentúa la disparidad entre plantas en entradas y valores» según el comentario de los operadores para los ganados con destino a industria.

ACG marca en su planilla semanal, un nuevo ajuste de US$ 0,03 en los valores de novillos, mientras que las vacas bajan US$ 0,02 y vaquillonas bajan US$ 0,04. En referencia, los promedio son: Novillo Gordo US$ 3,60, Vacas Gordas US$ 3,29 y Vaquillonas Gordas US$ 3,52. Reposición: “Continúa la escasa oferta ante un mercado demandante y cauteloso”, referencias: terneros US$ 2,45 (US$ 0,01); terneras US$ 2,07 (US$ 0,02); vacas de invernar US$ 1,52 (US$ 0,03). En referencia a los ovinos “Continuando el bajo nivel de faena, escasa oferta y demanda activa pero cautelosa, preferencia por corderos”, corderos pesados US$ 2,93 (US$ 0,10), ovejas US$ 2,41 (US$ 0,08) y capones US$ 2,38 (US$ 0,08).