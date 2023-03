Gala Angus: Genética a la Carta

Otro año más, y ya van 18ª que Punta del Este recibió, y como no podía ser de otra manera, en verano, uno de los eventos más importantes en la grilla de actividades anuales de la raza Aberdeen Angus. Nuevamente las ventas coparon el Centro de Convenciones, lugar magnífico del balneario esteño y con el martillo de Zambrano. Para esta edición, fueron Manantial Verde, Campo Norte, Frigorífico Modelo, San José del Yaguarí, Soc. Gan. El Yunque, Cabaña Bayucuá, La Milagrosa, La Turmalina y Soc. Gan. San Salvador, las reconocidas cabañas que participaron con una oferta de vientres «elite» que se destacaron en las ventas. VENTAS: 50% Vaquillona PI Servida: US$ 9.840, 50% Vaca con Cría P.I.: US$ 9.000, 3 50% Vacas PI Preñada: máximo US$ 10.200 mínimo US$ 5.400 promedio US$ 7.000, 2 Vacas Preñada con Cría P.I.: US$ 7.800 y 4.920, Vaca PI Preñada: US$ 6.000, 50% Vaquillona PI Preñada: US$ 5.760, 5 50% Terneras PI: máximo US$ 9.240 mínimo US$ 3.600 promedio US$ 5.088, Vaquillona P.I. Preñada: US$ 4.800, Vaca P.I. con Cría: US$ 4.800 y 2 Vaquillonas PI Servida: US$ 4.800 y 4.200. Promedio general para los 18 vientres Angus comercializados US$ 6.020. Además, se vendieron 3 preñeces a un máximo de 6.240 dólares, un mínimo de 2.400 dólares y un promedio de 3.680 dólares. Finalmente, 30 paquetes de embriones Angus se. comercializaron a un valor máximo de 840 dólares, un mínimo de 480 dólares y un promedio de 560 dólares.